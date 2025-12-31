Quote vincitore Premier League: un'opzione di valore emerge dopo le partite di metà settimana

Il Manchester City è molto vicino ai Gunners, mentre l'Aston Villa non è troppo distante. Nel frattempo, il Liverpool ha una possibilità molto remota.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

Arsenal

Dopo un inizio di stagione brillante, la squadra di Mikel Arteta ha raggiunto la vetta della classifica della Premier League dopo la settima giornata e ha mantenuto quella posizione da allora. Sono in ottima forma e non mostrano segni di rallentamento. I londinesi stanno segnando molto, ma sono gli sforzi difensivi a fare davvero la differenza.

La vittoria per 4-1 contro l'Aston Villa, in gran forma martedì sera, è stata di grande impatto. Sebbene il loro livello di prestazioni fosse recentemente calato, anche mentre ottenevano risultati, ciò è cambiato contro i Villans. Gli uomini di Arteta hanno ottenuto una vittoria dominante all'Emirates Stadium con una prestazione offensiva altamente efficace.

L'attività di trasferimento estiva dell'Arsenal sembrava promettente al momento e i loro progressi successivi sono stati eccezionali. Ora hanno una vera profondità di squadra, che mancava la scorsa stagione, e sono in ottima forma per conquistare il titolo. Ottenere 14 vittorie in 19 partite è un record tipico dei campioni di lega.

I Gunners hanno dimostrato le qualità necessarie per vincere il titolo, in particolare la loro capacità di ottenere vittorie anche quando non giocano al meglio.

Manchester City

Pep Guardiola ha giocato un calcio eccezionale di recente. Hanno ridotto il divario con l'Arsenal con una lunga serie di vittorie in campionato e sono stati altamente efficaci davanti alla porta. Segnare 43 gol in 18 partite è un risultato significativo.

Hanno anche uno degli attaccanti più devastanti al mondo, poiché Erling Haaland continua a registrare statistiche eccezionali. Combinato con l'alta qualità dei suoi compagni di squadra, è davvero una combinazione vincente. Sembra certo che il City sfiderà l'Arsenal fino alla fine della stagione.

Tuttavia, il loro inizio di campionato incostante potrebbe alla fine ostacolare le loro possibilità di titolo. Nonostante alcune assenze chiave, hanno mantenuto una corsa di forma davvero forte per diversi mesi e hanno la squadra per continuare questa corsa. La loro prossima partita in trasferta contro il Sunderland sarà affascinante, soprattutto dopo che i leader della lega hanno stabilito un vantaggio di cinque punti martedì.

Mentre ci si aspetta che i Citizens rimangano in lizza, l'Arsenal potrebbe non concedere abbastanza punti per perdere il loro vantaggio.

Aston Villa

I Villans sono stati straordinari in questa stagione. Prima di lunedì sera, avevano vinto 13 delle loro precedenti 14 partite ed erano vicini all'Arsenal in cima alla classifica. Tuttavia, quella serie di vittorie è finita bruscamente a Londra quando i Gunners hanno segnato quattro gol contro di loro.

Le truppe di Unai Emery sono ora a sei punti dai leader, un divario significativo con l'inizio della seconda metà della stagione. Sebbene gli uomini di Birmingham siano capaci di riprendersi, ora necessitano di diversi errori da parte dei loro rivali per colmare il divario. Tuttavia, con giocatori come Morgan Rogers, Ollie Watkins e altri in evidenza, ci si aspetta che il Villa continui la sua campagna di successo 2025/26.

Gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per loro. Con alcune partite molto abbordabili in arrivo, la squadra di Emery dovrebbe avere una comprensione più chiara dei suoi obiettivi entro l'inizio di febbraio.

Sebbene una vittoria del titolo sembri improbabile, il terzo posto è un obiettivo più realistico e il Villa sta attualmente superando le aspettative.

Liverpool

I Reds hanno superato il loro calo di inizio stagione e ospiteranno il Leeds United questa settimana, avendo vinto sette delle loro ultime otto partite in tutte le competizioni. Arne Slot è probabilmente soddisfatto di questo miglioramento, anche se il loro deficit di 13 punti rispetto all'Arsenal potrebbe essere troppo grande da recuperare nella corsa al titolo.

Il Liverpool ha molta qualità nei suoi ranghi. Anche se non tutti gli acquisti estivi si sono integrati immediatamente, rimangono una squadra molto forte. Ora che hanno recuperato la loro forma, ci si aspetta che riducano il divario in cima alla classifica.

Tuttavia, superare il Manchester City al secondo posto e l'Arsenal al primo rimane un compito difficile. Purtroppo per i Merseysiders, quella pessima serie tra settembre e novembre è stata un grave ostacolo. Anche con la forma brillante di Hugo Ekitike e le loro prestazioni in miglioramento, è improbabile che riescano a lanciare una vera sfida al titolo.

Il Liverpool potrebbe finire la stagione in modo forte, ma non ci si aspetta che sia vicino alle prime due posizioni entro maggio.