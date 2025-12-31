Quote retrocessione Premier League: la squadra da sostenere prima dello scontro decisivo

Anche se squadre come Bournemouth e Brighton sono in cattiva forma, è ancora difficile immaginare che qualcuna al di fuori delle ultime cinque possa retrocedere.

Burnley

Con i Wolves a soli tre punti, questa è già effettivamente una lotta per evitare gli altri due posti di retrocessione. I mercati delle scommesse suggeriscono che anche il Burnley è quasi certo di unirsi al club delle West Midlands nel prossimo Championship, nonostante sia solo a sei punti dalla salvezza a metà stagione.

Un'improvvisa serie di risultati positivi potrebbe cambiare la prospettiva per i Clarets. Tuttavia, praticamente tutte le metriche sottostanti suggeriscono che ci sono poche possibilità.

Con 37 gol subiti, il Burnley ha già incassato più del doppio dei gol in campionato rispetto alla scorsa stagione. La squadra di Scott Parker ha trovato impossibile replicare il loro record difensivo del Championship a un livello superiore. Hanno anche concesso 36.8 xG, il più alto nella massima serie inglese.

Una differenza di xG di -19.5 evidenzia difetti su entrambi i fronti, con una sconfitta per 3-1 contro il Newcastle come ultimo intoppo. È improbabile che il club del Lancashire spenda molto a gennaio e un ritorno immediato in seconda divisione è quasi inevitabile.

West Ham

Nonostante alcuni risultati incoraggianti sotto la guida di Nuno Espírito Santo, il West Ham è anche favorito per la retrocessione. Questo riflette una serie di otto partite senza vittorie sotto l'ex allenatore del Nottingham Forest.

Questi sono tempi profondamente preoccupanti per i tifosi degli Hammers, che da tempo sono delusi dalla vita allo Stadio di Londra. I loro giocatori hanno almeno fermato l'emorragia, ma hanno potuto solo pareggiare 2-2 in casa contro il Brighton martedì. Hanno concesso 2.8 xG in quella partita, il loro secondo peggior dato della stagione.

Difensivamente, Nuno non è riuscito a invertire la tendenza, e conterà su nuovi innesti a gennaio. Si prevede che il consiglio del West Ham sosterrà il loro allenatore nella finestra di trasferimento. Questo offre speranza, ma è improbabile che arrivino nuovi volti prima del viaggio del weekend a Molineux.

I Wolves hanno raccolto un punto a Old Trafford martedì, il che darà loro un impulso in vista della partita. Una vittoria per il West Ham potrebbe portarli a un punto dalla salvezza.

Con ancora molto calcio da giocare, i londinesi sembrano sottovalutati al loro attuale prezzo. Con Jarrod Bowen e Lucas Paquetá nelle loro fila, hanno qualità. Un paio di aggiunte difensive intelligenti e un nuovo attaccante potrebbero trasformare la loro stagione.

Nottingham Forest

La storia della stagione del Nottingham Forest è simile a quella del West Ham. Hanno effettuato due cambi di allenatore all'inizio e inizialmente sembravano fare progressi sotto Sean Dyche. Tuttavia, una serie di quattro sconfitte in cinque partite di Premier League ha fatto suonare nuovamente i campanelli d'allarme.

Il Forest è stato battuto due volte a zero dall'Everton durante quel periodo, inclusa una preoccupante sconfitta casalinga per 2-0 martedì. Tuttavia, i loro livelli di prestazione complessivi sono stati ancora abbastanza forti da suggerire che rimarranno in Premier League.

La squadra delle East Midlands ha dominato il Tottenham in una vittoria per 3-0 al City Ground a metà dicembre. Hanno anche battuto il Liverpool con lo stesso margine ad Anfield a novembre. Sebbene l'incoerenza sia una preoccupazione, quei risultati suggeriscono che possono essere competitivi in quasi ogni partita.

La mancanza di gol in attacco è un problema. Chris Wood è infortunato, mentre Igor Jesus ha realizzato solo un gol in 18 presenze in Premier League. Sono un'altra squadra che potrebbe cercare un attaccante a gennaio.

Tuttavia, con una difesa organizzata e giocatori come Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White a centrocampo, dovrebbero evitare la retrocessione.

Leeds

Una serie di cinque partite senza sconfitte, in un momento in cui i loro rivali hanno faticato, ha cambiato la prospettiva per il Leeds. Ora hanno una probabilità implicita di retrocessione del 14,3%. La squadra di Daniel Farke attualmente ha un vantaggio di sei punti sugli ultimi tre, con una partita in meno.

Il passaggio a un sistema 3-5-2 e la forma strepitosa di Dominic Calvert-Lewin nel segnare gol sono fattori che hanno contribuito alla loro ripresa. L'ex attaccante dell'Everton ha segnato in sei partite consecutive di campionato.

Tuttavia, ci sono ancora motivi di preoccupazione per il Leeds. Calvert-Lewin è soggetto a infortuni e ha raggiunto la doppia cifra per i gol in Premier League solo due volte in passato. Questo suggerisce che i tempi buoni attuali potrebbero non durare necessariamente.

La squadra dello Yorkshire ha subito 1.78 gol a partita. Hanno anche appena perso il difensore centrale chiave Joe Rodon a causa di un infortunio. Il gallese è destinato a saltare le difficili partite in arrivo contro Liverpool, Man Utd e Newcastle.

Questo ha il potenziale per portare a un calo di forma per i Whites. Dato ciò, sembrano essere una scelta di valore al loro prezzo attuale nel mercato delle retrocessioni della Premier League.