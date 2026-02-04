Quote per le prime quattro della Premier League: su chi puntare mentre il Liverpool sfida il Man Utd

Il Liverpool e il Manchester United sono i favoriti dei bookmaker per unirsi ai primi tre. Tuttavia, il Chelsea è ancora in corsa.

Quote per le prime quattro della Premier League Lottomatica Goldbet Netbet Aston Villa 1.45 1.45 1.40 Liverpool 1.90 1.90 2.00 Manchester United 1.95 1.95 1.90 Chelsea 2.50 2.50 2.50

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

La lunga serie di vittorie dell'Aston Villa si è interrotta a dicembre, ma si sono ripresi rapidamente. Tuttavia, gli uomini di Unai Emery non sono così costanti come prima. La sconfitta contro il Brentford ha ridotto il loro vantaggio sul quarto posto a cinque punti. Con 14 partite di Premier League da giocare, mantenere la loro forma dovrebbe tenerli in corsa.

Un fattore che potrebbe giocare contro di loro è il fatto che stanno ancora competendo su più fronti. I Villans torneranno in azione in Europa League il mese prossimo e stanno ancora partecipando alla FA Cup. Detto ciò, Emery ha rafforzato la sua squadra, riacquistando Tammy Abraham e Douglas Luiz, e portando anche giovani talenti come Alysson. Non c'è nulla che suggerisca che il Villa possa crollare al punto da perdere un posto tra le prime quattro. Sono solo un punto dietro al Manchester City e potrebbero persino puntare al secondo posto. La squadra di Birmingham è in buona forma e affronta un calendario relativamente favorevole.

Il Villa non è davvero una scelta conveniente per una finitura tra le prime quattro nella massima serie inglese di questa stagione, e probabilmente per una buona ragione. Tuttavia, siamo fiduciosi che riusciranno a farcela.

Liverpool

Nonostante si trovino al sesto posto in classifica, il Liverpool è il favorito dei bookmaker per ottenere una finitura tra le prime quattro insieme all'Arsenal, al City e al Villa. Attualmente, sono due punti dietro al Manchester United, e la sconfitta contro il Bournemouth lo scorso mese ha danneggiato le loro possibilità. Tuttavia, Arne Slot ha qualità nelle sue fila ad Anfield, e sembrano trovare la loro armonia in attacco.

Hugo Ekitike ha segnato quattro gol e fornito assist nelle sue ultime due partite, mentre Florian Wirtz ha sei reti in otto partite di campionato. Con 22 gol segnati dall'inizio di gennaio, i Reds sono in una forma formidabile. Una vittoria per 4-1 contro il Newcastle United lo scorso fine settimana ha lanciato un forte messaggio, e i loro difensori stanno tornando da infortuni.

Il City è il prossimo avversario per i Merseysiders. Questo è seguito da una lunga serie di partite in cui ci si aspetterebbe che raccolgano molti punti. A maggio affronteranno consecutivamente United, Chelsea e Villa, e questo potrebbe rivelarsi decisivo per le loro speranze di finire tra le prime quattro. Con la loro linea d'attacco che inizia a funzionare, i Reds ora hanno la possibilità di scalare rapidamente la classifica.

Manchester United

Michael Carrick ha portato una nuova fiducia al Manchester United. Tre vittorie di fila li hanno portati al quarto posto. Hanno anche quattro partite in arrivo in cui sono i probabili favoriti. I Red Devils potrebbero non aver vissuto i momenti migliori sotto Ruben Amorim, ma ora si fidano di loro stessi.

Inoltre, lo United non ha altre competizioni a cui pensare. Hanno 14 partite di Premier League da giocare. Il loro destino è in gran parte nelle loro mani a questo punto. Tuttavia, hanno preoccupazioni difensive. Hanno subito quattro gol nelle ultime due partite, e questo non è davvero sostenibile per puntare a un posto tra le prime quattro.

Carrick ha fatto un lavoro brillante da quando è arrivato a Old Trafford, ma ci sono domande su quanto durerà. Devono ancora giocare contro il Newcastle United, l'Aston Villa, il Chelsea e il Liverpool, oltre ad altre partite difficili in trasferta. Rispetto ai loro concorrenti, lo United non sembra abbastanza solido. Il Liverpool, ad esempio, ha perso solo una volta nelle ultime 16 partite in tutte le competizioni.

I Red Devils hanno il controllo al momento. Tuttavia, c'è la possibilità che l'effetto del nuovo allenatore possa svanire a un certo punto. Siamo più propensi a prevedere per loro una finitura tra i primi sei piuttosto che tra i primi quattro.

Chelsea

La sconfitta contro l'Arsenal nella Carabao Cup è stata solo la seconda sconfitta per Liam Rosenior da quando ha assunto il ruolo al Chelsea. I Blues hanno ottenuto alcuni buoni risultati nelle ultime settimane, ma si trovano al quinto posto in classifica. Con Wolverhampton Wanderers, Leeds United e Burnley in arrivo, si aspettano di raccogliere il massimo dei punti a febbraio.

I bookmaker li vedono come i meno probabili tra i primi sei attuali a finire tra le prime quattro. I londinesi sono stati incostanti in questa stagione. Hanno concesso più di quanto avrebbero voluto, ma hanno forza in attacco. Sembra che avranno bisogno di nove punti nei prossimi nove per rimanere in corsa.

Rosenior li ha portati a vincere partite, e ci si aspetta che raccolgano punti regolarmente nelle loro restanti 14 partite. Hanno bisogno che i loro acquisti costosi diano il massimo nella fase finale. Il Chelsea rimane in corsa, ma la loro difesa è ancora una preoccupazione. Continuiamo a puntare sul Liverpool rispetto a loro.