Postecoglou in crisi: il recupero degli infortunati aiuterà il Tottenham a rilanciarsi in Premier ed Europa League?

La squadra londinese è in enorme difficoltà: il rientro dei vari Vicario, Udogie e Romero può risollevare gli Spurs

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, è molto sotto pressione a causa dei cattivi risultati degli Spurs: il rientro di alcuni giocatori chiave potrebbe aiutarlo a migliorare la posizione sua e della squadra.

Tottenham: quote stagionali Bwin Snai Goldbet Top 4 Premier League 101.00 250.00 200.00 Vincente Europa League 5.50 5.50 6.00

Quote esatte al momento della pubblicazione: possono subire variazioni.

Postecoglou è a rischio esonero?

Sembra che Postecoglou stia lottando per mantenere il suo lavoro, d’altronde i risultati recenti sono quelli che sono: gli Spurs, comunque, non hanno ancora preso provvedimenti. Nelle scorse settimane ci sono stati degli eventi che rendevano il licenziamento qualcosa di probabile ma la società londinese per ora lo ha confermato.

La settimana scorsa, il Tottenham è stato eliminato sia dalla Carabao Cup che dalla FA Cup e adesso agli Spurs restano campionato ed Europa League. La loro stagione in Premier League sino ad ora è stata fallimentare, con gli Spurs più vicini al diciottesimo posto di quanto lo siano all'ottavo.

Il club del nord di Londra è comunque ancora in lizza per Europa League, e vincerla potrebbe essere l’unico modo per qualificarsi ad un trofeo internazionale per la prossima stagione. Gli Spurs non vincono un trofeo dal 2008, e una vittoria nella seconda competizione maschererebbe molti dei problemi della gestione Postecoglou.

Per fare questo bisogna arrivare fino in fondo all’Europa League ma la sensazione che il manager australiano possa essere presto licenziato a causa dello scarso rendimento della squadra resta forte.

Il Tottenham ha vinto solo due delle ultime 12 partite di Premier League e non vince in casa da 7 partite.

I tifosi degli Spurs semplicemente non tollereranno ulteriormente di vedere la loro squadra languire nella metà inferiore della classifica e sperano in grandi miglioramenti nel prossimo futuro. Un aiuto potrebbe arrivare dai giocatori chiave pronti al rientro dopo vari guai fisici.

Gli infortuni nel reparto difensivo sono stati il principale problema del Tottenham, ma i problemi fisici hanno riguardato tutta la rosa del club. Questo ha indubbiamente sconvolto i piani stagionali ma con il recupero di alcune pedine chiave le cose potrebbero migliorare per il Tottenham e per Postecoglou.

Vedremo una ripresa degli Spurs?

Considerando il rendimento e la forma attuale degli Spurs, è improbabile che la squadra riesca a risalire verso le posizioni che qualificano alle coppe europee (il quarto posto dista 16 punti), ma con un paio di rientri chiave nell'undici iniziale, è certamente possibile un miglioramento.

I centrali difensivi Micky van de Ven e Cristian Romero sono i due giocatori su cui Postecoglou farà più affidamento, e si stanno entrambi avvicinando al rientro: i due giocatori potrebbero tornare a disposizione entro la fine del mese, visto che entrambi sono tornati ad allenarsi.

Già questa settimana potrebbero invece rientrare, in vista della sfida contro il Manchester United il portiere Vicario e il terzino Udogie, entrambi nel giro della nostra nazionale, e i fantasisti Johnson, Maddison e Odobert.

Il loro ritorno potrebbe ridare slancio alle aspirazioni stagionali degli Spurs che con una serie positiva possono ambire ad un piazzamento nella prima metà della classifica.

A causa degli infortuni, specie quelli difensivi, le partite degli Spurs hanno visto un numero elevato di reti segnate: solamente i match giocati dal Wolverhampton in questa stagione hanno una media di reti realizzate più alta.

La squadra di Postecoglou in casa non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata e nelle ultime cinque partite casalinghe ha subito almeno 2 gol. Nelle recenti sfide contro Brentford ed Elfsborg si sono comunque visti dei segnali di miglioramento.

Con il rientro del portiere titolare Vicario e della coppia centrale titolare le cose potrebbero cambiare in meglio. Soprattutto i difensori centrali Romero e Van De Ven possono dare un contributo importante, considerando il ruolino di marcia degli Spurs quando entrambi sono stati disponibili.

Nelle ultime 13 partite in cui Van de Ven e Romero hanno giocato fianco a fianco, gli Spurs hanno concesso più di due gol in sole tre occasioni. È una statistica significativa, considerando i 37 gol subiti in questo campionato.

Ad ogni modo, il loro ritorno potrebbe rilanciare le quotazioni stagionali degli Spurs. Al di là della difesa bisogna dire che anche il rientro di due giocatori offensivi chiave come Maddison e Johnson potrebbe dare brillantezza all’attacco.L'obiettivo degli Spurs di produrre più reti di quanto ne concedano è stato un tema nelle partite ad alto punteggio giocate dal club questa stagione.

Una volta che la squadra sarà al completo, il Tottenham potrebbe diventare maggiormente solido, il che sarebbe un grande sollievo per Postecoglou. Questo potrebbe cambiare anche le prospettive di una squadra che sino ad ora è stata imprevedibile.