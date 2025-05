Gli scommettitori dovrebbero puntare su Postecoglou per vincere nella sua seconda stagione?

Postecoglou vince sempre alla seconda stagione: i precedenti lo confermano ed i pronostici suggeriscono di puntare su di lui.

La squadra del Tottenham di Ange Postecoglou si sta preparando per una finale cruciale di Europa League contro il Manchester United.

Mercato vincente Europa League Lottomatica NetBet Goldbet Tottenham 2.10 2.10 2.10 Manchester United 1.75 3.00 1.75

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La stagione degli Spurs in bilico

Il Tottenham ha vissuto una stagione turbolenta, piena di alti e bassi. Una crisi di infortuni incessante ha pesantemente influenzato le loro prestazioni e ha avuto un impatto enorme sulla stagione. La squadra di Postecoglou ha faticato a trovare la forma per tutta la stagione della Premier League. Si trova al 17° posto dopo aver raccolto 38 punti in 36 partite e subito 59 gol, con una media di 1,6 gol subiti a partita.

Postecoglou ha fatto riposare i giocatori chiave in campionato, quindi ora sono in piena forma per le partite europee. Senza rischio di retrocessione, gli Spurs non hanno nulla da giocarsi in Premier League. Tuttavia, sono in finale di Europa League, quindi hanno la possibilità di vincere un trofeo europeo quando affronteranno il Manchester United il 21 maggio.

Gli Spurs hanno concluso al primo posto nella fase a gironi del torneo, garantendosi la qualificazione automatica agli ottavi di finale. Da lì in poi, il Tottenham ha affrontato sfide difficili con AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte prima di battere comodamente il Bodo/Glimt con un aggregato di 5-1. A differenza della Premier League, il Tottenham ha giocato bene in difesa, subendo solo 13 gol, con una media di 0,9 a partita. Hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni durante la competizione.

La prossima finale di Europa League potrebbe essere un momento decisivo per Postecoglou. Con le prestazioni in campionato al di sotto delle aspettative, la possibilità di assicurarsi il calcio di Champions League la prossima stagione sarà vitale per il Tottenham.

Postecoglou può vincere un altro trofeo nella sua seconda stagione?

Postecoglou ha vinto il titolo australiano nella sua seconda stagione completa alla guida del South Melbourne e successivamente del Brisbane Roar. Ha anche vinto il campionato giapponese nella sua seconda stagione con lo Yokohama F. Marinos. Questo tema è continuato quando Postecoglou ha vinto la Coppa d'Asia due anni dopo aver preso in carico la nazionale australiana. Ha poi vinto due titoli di campionato con il Celtic in altrettanti anni.

Curiosamente, le sue squadre hanno ricevuto quote simili per vincere le recenti finali di coppa. Ad esempio, la vittoria dell'Australia nella Coppa d'Asia contro la Corea del Sud e la vittoria per 2-1 del Celtic nella Coppa di Lega scozzese contro i Rangers nel 2023 sono state entrambe vittorie combattute in circostanze simili. Dato il successo del tecnico degli Spurs in queste situazioni, potrebbe esserci molto valore nel puntare sugli Spurs per sollevare il trofeo.

Il Manchester United entra in finale come favorito per la maggior parte dei bookmaker, ma è stato altrettanto deludente in Premier League. I Red Devils non vincono da sette partite e hanno subito sei gol nelle ultime due partite di campionato. Con quote appena sopra la pari, il Tottenham offre un valore maggiore per vincere la finale di Europa League. Dato l'incredibile record di Postecoglou nella seconda stagione in passato, c'è una forte possibilità che la sua squadra possa prevalere in questo incontro.