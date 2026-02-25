Premier League e Bundesliga: i trend di fine stagione svelano value bet sui gol

Heidenheim, Real Oviedo e Burnley sono tra le compagini europee che, nonostante le difficoltà in classifica, hanno adottato un approccio più proattivo nel tentativo di conquistare la permanenza nella massima serie.

Mercati gol bet365 William Hill Lottomatica Werder Bremen - Heidenheim: Over 2.5 & GG 2.00 1.96 1.95 Burnley - Brentford: Over 2.5 1.80 1.80 1.75 Fulham - West Ham: Over 2.5 & GG 2.05 2.01 2.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Evoluzione tattica nel finale di stagione

Mancano tra le 10 e le 13 giornate alla conclusione dei cinque maggiori campionati europei. Si è entrati in quel periodo dell'anno in cui molte formazioni iniziano a prendersi rischi considerevoli.

Club come Oviedo, Wolves, Burnley, Pisa e Verona distano almeno otto punti dalla zona salvezza. I pareggi non saranno sufficienti a garantire la permanenza nella categoria, pertanto la vittoria diventa l'unico obiettivo concreto, anche nelle sfide in trasferta.

Questa necessità è stata la ricetta per alcuni match spettacolari che hanno coinvolto squadre a rischio retrocessione. In La Liga, l’Oviedo, fanalino di coda, è diventato molto più pericoloso sotto la guida del nuovo tecnico Guillermo Almada. Sabato scorso ha strappato un 3-3 sul campo della Real Sociedad, dopo aver perso per 3-2 in trasferta contro l'Osasuna a gennaio.

Uno scenario simile caratterizza l'Heidenheim, ultimo in Bundesliga. La squadra sta cercando attivamente di segnare più degli avversari, trovando una buona continuità in fase realizzativa. L'undici di Frank Schmidt ha recentemente prodotto 2,32 xG e sette grandi occasioni da gol nella sconfitta per 3-2 in casa del Borussia Dortmund.

Tuttavia, non sono solo le pericolanti a cambiare approccio. Molte squadre di metà classifica tendono a rendere il proprio gioco più aperto una volta raggiunta la salvezza matematica. Una striscia vincente nel finale di stagione potrebbe infatti proiettare alcuni di questi club verso le competizioni europee.

Il Brighton, attualmente 14° in Premier League, vanta un margine di sicurezza di nove punti sulla zona retrocessione. Solo quattro punti separano i "Seagulls" dalle prime otto posizioni, che potrebbero valere l'Europa. Di conseguenza, molte squadre in una posizione intermedia possono permettersi un atteggiamento spregiudicato nelle ultime 11 partite.

Come approcciare il pronostico sui gol a fine campionato

Le quote per l'Over 2.5 tendono spesso a scendere in molte partite tra l'apertura del mercato e il fischio d'inizio. Gli scommettitori possono trarre vantaggio identificando rapidamente il valore della quota. Questo richiede un approccio differente rispetto a qualche settimana fa, quando i trend statistici storici erano più rilevanti rispetto alle contingenze attuali.

Per avere successo nei mercati sui gol nelle prossime settimane, sarà necessario considerare i recenti sviluppi tattici. In alcuni casi, le linee sui gol non sono inizialmente prezzate in modo corretto, il che può portare a movimenti di quota significativi.

In questo weekend, emerge del valore puntando su un alto numero di reti nello scontro tra le ultime due della classe in Bundesliga. Oltre alla pirotecnica sfida di Dortmund a inizio febbraio, l'Heidenheim ha pareggiato 3-3 in casa contro lo Stoccarda nell'ultimo turno.

Il Werder Brema, avversario di giornata, è già stato protagonista di due pareggi per 3-3 tra le mura amiche in questa stagione. Il pronostico Over 2.5 abbinato al GG appare come un'ottima opzione in una sfida da "dentro o fuori" per entrambe le compagini.

In Premier League, il Burnley ha collezionato quattro punti e quattro gol nelle ultime due partite. Sabato dovrà necessariamente puntare al bottino pieno in casa contro il Brentford, squadra in piena corsa per l'Europa.

Le gare esterne delle "Bees" registrano una media di 2,92 gol ogni 90 minuti. Esiste dunque valore nel puntare sull'Over 2.5, con una probabilità implicita del 55,6%.

Una dinamica simile si riscontrerà mercoledì prossimo nel match tra Fulham e un West Ham in difficoltà. I "Cottagers" possono permettersi di giocare all'attacco per inseguire il sogno europeo, mantenendo una media realizzativa interna di 1,69 gol a partita nel massimo campionato inglese.

Il West Ham non è riuscito a segnare solo in una delle ultime sette partite di Premier League. Questi dati suggeriscono che anche questo incontro possa offrire ottime opportunità per i pronostici orientati sui gol.