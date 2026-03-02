4 scommesse di valore per gli ottavi di finale di Champions League

Per la prima volta, un record di sei club inglesi ha raggiunto gli ottavi di finale di UCL. Tra i momenti clou spicca anche l'affascinante sfida tra Newcastle e Barcellona.

Quote 1X2 andata ottavi di finale UCL 1 X 2 Operatore Lottomatica Goldbet Netbet Real Madrid - Manchester City 2.75 3.50 2.30 Newcastle - Barcellona 2.62 3.60 2.37 PSG - Chelsea 1.80 3.80 3.80 Bayer Leverkusen - Arsenal 5.00 4.20 1.55

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Guardiola rinnova la storica rivalità con il Real

Il tema principale del sorteggio di venerdì è senza dubbio l'accoppiamento tra Manchester City e Real Madrid. Le due squadre sono state acerrime rivali in Champions League nelle ultime cinque stagioni, alternandosi nel passaggio del turno nel corso degli anni.

I due club si sono incrociati due volte in semifinale: il Real ha prevalso per 6-5 (totale) nella prima occasione, mentre il City si è vendicato con un netto 5-1 complessivo nel 2023.

Se c'è una costante in questa sfida, è lo spettacolo in termini di reti. Lo scorso anno, nel doppio confronto a eliminazione diretta, sono stati segnati nove gol, con il Real capace di colpire tre volte in ogni gara per assicurarsi il vantaggio. Anche il quarto di finale 2023/24 si è concluso con un totale di 4-4 dopo due partite, prima che il Real la spuntasse ai rigori.

Il Real non è stato impeccabile in questa edizione della UCL, necessitando di una vittoria sofferta nel playoff contro il Benfica per approdare agli ottavi. Il City, d'altro canto, vanta i migliori dati relativi ai gol subiti attesi (xGA) in trasferta nella competizione. Se i "Citizens" riusciranno a contenere il Real all'andata, diventeranno i grandi favoriti per il passaggio del turno.

I campioni in carica della UCL sfidano i vincitori del Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain (PSG) ha dovuto faticare contro i connazionali del Monaco nel recente playoff. La squadra di Luis Enrique si appresta ora ad affrontare il Chelsea, vincitore del Mondiale per club la scorsa estate. I "Blues" avevano sconfitto nettamente il PSG per 3-0 nella finale del Mondiale per Club, in un match che i parigini chiusero in dieci uomini.

Il PSG cercherà con determinazione la rivincita per la sconfitta subita al MetLife Stadium. I parigini rappresenteranno un ostacolo duro per il Chelsea di Liam Rosenior: vantano infatti il miglior xGA della UCL in questa stagione, con appena 0,96 gol attesi concessi a partita.

L'xGA del Chelsea è pari a 1,33, ma la squadra ha subito solo 0,75 gol medi a partita. Questo suggerisce che, a volte, la difesa londinese abbia beneficiato di una buona dose di fortuna. Il PSG possiede però un arsenale offensivo tale da poter punire ogni minimo errore o calo di concentrazione del Chelsea.

La capolista della fase a girone contro l'intensità tedesca

L'Arsenal è stato perfetto durante la fase a girone, conquistando il primato in classifica con estrema facilità. I "Gunners" hanno vinto tutti gli otto incontri, segnando 23 gol e subendone solo quattro. Sarà interessante vedere come la squadra di Mikel Arteta gestirà la natura spietata della fase a eliminazione diretta.

Sono stati abbinati al Bayer Leverkusen, una squadra costruita con una filosofia molto simile a quella dei londinesi. I tedeschi giocano con un'intensità paragonabile e sono tra le squadre che esercitano il pressing più incessante in Europa, secondi solo all'Arsenal.

Si preannuncia un confronto affascinante, dove la squadra capace di eludere il pressing avversario avrà probabilmente la meglio. Sebbene il Leverkusen sia stato travolto dal PSG per 7-2 nella fase a girone, ha comunque ottenuto una vittoria di prestigio contro il Manchester City, rivale dell'Arsenal per il titolo in Premier League.

Il Barça vola a St James’ Park

Il Barcellona ha chiuso la fase a girone della UCL con il secondo miglior attacco della competizione. Gli uomini di Hansi Flick hanno siglato 22 reti in otto partite. Grazie a Lamine Yamal, Fermín López e un Marcus Rashford in stato di grazia, i blaugrana dispongono attualmente di uno degli attacchi più dinamici d'Europa.

Affronteranno il Newcastle di Eddie Howe negli ottavi, con la gara d'andata che potrebbe risultare decisiva. I "Magpies" giocheranno il primo match in casa, dove il loro rendimento è notoriamente solido sia in UCL che in Premier League.

Il record difensivo del Newcastle in questa stagione europea è stato convincente, con soli sette gol subiti in otto partite e due sole sconfitte. Il Barcellona ha invece concesso 14 gol nello stesso numero di gare, dunque il Newcastle sa di poter colpire una retroguardia vulnerabile.

In ottica scommesse, la giocata più intelligente potrebbe non riguardare il vincitore finale, bensì il mercato dei gol. Il Barça segna con facilità ma è incline a subire, mentre il Newcastle viaggia a una media di oltre due gol a partita: l'esito Over 2.5 in entrambi i match appare un'opzione molto probabile.