Gol senza pressione: valore per le scommesse nelle partite senza obiettivi di Serie A e La Liga

I campionati europei volgono al termine e la maggior parte dei verdetti è già stata emessa. Nonostante ciò, si riscontra ancora un ottimo valore in queste quattro sfide prive di assilli di classifica.

Serie A & La Liga – Mercato Under/Over 2.5 gol totali Lottomatica Goldbet Netbet Bologna - Inter Milan 1.83 1.83 1.60 Napoli - Udinese 1.55 1.55 1.55 Villarreal - Atletico Madrid 1.42 1.42 1.50 Real Madrid - Athletic Bilbao 1.50 1.50 1.80

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Lo scenario: i gol mantengono un valore concreto

In Serie A, l'Inter ha già cucito sul petto il suo 21° Scudetto. Il Napoli ha blindato la qualificazione in Champions League, mentre Pisa e Verona sono già retrocesse in Serie B. Resta da assegnare soltanto l'ultimo slot per la retrocessione, in un duello che vede coinvolte Cremonese e Lecce.

Soltanto cinque partite dell'ultima giornata rivestono un reale significato per la classifica. La pressione è svanita per molte squadre e, quando si esauriscono le tensioni del risultato, le retroguardie tendono solitamente a concedere qualcosa in più.

La Liga racconta una storia simile. Solo il Real Oviedo è matematicamente retrocesso dopo 37 giornate, in quella che è stata probabilmente la lotta per non retrocedere più serrata della storia. Nove punti separano ancora il Getafe, settimo, dal Maiorca, diciannovesimo.

Tuttavia, l'ultimo turno sarà più una questione di orgoglio che di traguardi concreti. Villarreal e Atletico Madrid si trovano a pari punti a quota 69, ma il terzo posto non offre alcun premio tangibile. L'Athletic Bilbao è stabile a metà classifica, mentre il Real Madrid è in attesa del preannunciato ritorno di José Mourinho.

La posta in gioco è minima, ma storicamente i gol non mancano in queste circostanze. Ad esempio, nell'ultima giornata della Serie A 2024/25, tre partite prive di obiettivi hanno superato la soglia dei 4.5 gol totali. Nella Liga 2023/24, invece, due incontri sono andati oltre l'Over 6.5 e tre hanno superato l'Over 2.5.

In questa stagione, si segnalano quattro partite tra i due campionati in cui il mercato Over 2.5 offre un valore reale in ottica pronostico.

Pioggia di gol al Renato Dall’Ara

L'Inter ha già centrato il "double" nazionale, avendo conquistato sia il 21° Scudetto che la Coppa Italia. La formazione guidata da Christian Chivu non ha più nulla da dimostrare. I nerazzurri vantano l'attacco più prolifico del campionato, con ben 86 gol messi a segno in questa stagione, il dato più alto del torneo. Inoltre, registrano una media di 3.2 gol a partita, con tre delle ultime cinque sfide di campionato che hanno prodotto almeno tre reti complessive.

Il Bologna torna allo Stadio Renato Dall'Ara con la voglia di chiudere in bellezza. Emiliani fuori dalle coppe europee, ma con la possibilità di agganciare l'Atalanta a quota 58 punti. I rossoblù hanno recentemente siglato tre reti contro il Napoli, vincendo per 3-2 e dimostrando di poter mettere in seria difficoltà anche le retroguardie d'élite.

In trasferta l'Inter vanta il miglior rendimento del torneo, avendo realizzato fuori casa 36 dei suoi 86 gol complessivi. Al contrario, il Bologna ha faticato tra le mura amiche, ottenendo appena sei vittorie su 18 incontri al Dall'Ara. Le lacune difensive tendono a favorire match ricchi di marcature. È lecito attendersi una prova d'attacco spensierata da parte dei campioni d'Italia, sulla falsariga di quanto visto all'ultima giornata della stagione 2023/24, terminata con un pirotecnico 2-2 sul campo del Verona. Anche il Bologna dovrebbe trovare la via del gol.

Spettacolo assicurato al Maradona

Il Napoli è tornato al successo nell'ultimo turno superando con un netto 3-0 il già retrocesso Pisa. I partenopei hanno vinto solo due delle ultime cinque partite, ma in entrambe le occasioni hanno messo a segno almeno tre reti. Gli azzurri occupano il quarto posto ex aequo tra i migliori attacchi della Serie A con 57 gol, e i loro match registrano una media di 2.5 reti a incontro.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, ben 12 delle 18 sfide interne dei campani si sono concluse con un esito Over 2.5, il dato più alto del campionato condiviso con Torino e Inter. Inoltre, il Napoli è rimasto a secco davanti ai propri tifosi solo una volta nelle ultime dieci uscite ufficiali.

Questo match dovrebbe sancire l'addio di Antonio Conte alla panchina del Napoli. Dopo due stagioni alla guida e lo Scudetto conquistato l'anno scorso, il tecnico leccese terrà particolarmente a chiudere in bellezza, ripetendo i congedi vincenti già vissuti alla Juventus e all'Inter. I bianconeri batterono il Cagliari per 3-0 all'ultima giornata del 2013/14, mentre i nerazzurri travolsero l'Udinese per 5-1 nel 2020/21.

Dall'altra parte, l'Udinese si presenta in ottima forma esterna, reduce da cinque risultati utili consecutivi in trasferta, una delle migliori strisce fuori casa degli ultimi anni. I friulani avevano realizzato sette gol in una serie positiva di tre partite prima della sconfitta di misura subita contro la Cremonese. Lo stato di forma di entrambe le formazioni lascia presagire un match spettacolare.

Sfida per il terzo posto in La Liga

In Spagna, Villarreal e Atletico Madrid si presentano appaiate a quota 69 punti. Il Sottomarino Giallo è stato autore di una seconda parte di stagione eccezionale, scavalcando i Colchoneros nella corsa al terzo posto. Le due squadre condividono un ruolino di marcia identico: 21 vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte.

Eppure, il Villarreal si dimostra più prolifico sotto porta con 67 gol realizzati, sei in più rispetto all'Atleti. I padroni di casa hanno tuttavia performato ampiamente al di sopra del proprio valore di xG (Expected Goals), pari a 56.6. Si tratta di ben 10.4 gol oltre le aspettative statistiche, il dato differenziale più alto della Liga.

L'Atletico Madrid risponde con una fase difensiva migliore, avendo incassato 39 reti, sei in meno rispetto agli avversari di giornata. Dal punto di vista statistico, 21 delle 37 partite del Villarreal hanno fatto registrare l'esito Over 2.5, un traguardo raggiunto anche in 18 occasioni dall'Atletico. Anche tre degli ultimi cinque scontri diretti nella Liga hanno superato questa soglia.

Gli uomini di Marcelino hanno smarrito la via del gol nella sconfitta per 2-0 contro il Rayo Vallecano, ma sanno come riscattarsi prontamente. Con i Colchoneros privi di grandi motivazioni se non l'orgoglio, l'Estadio de la Cerámica si candida a ospitare una pioggia di gol, considerando che entrambe le compagini viaggiano a una media di quasi tre reti complessive a partita.

I Blancos saluteranno il Bernabeu con una prova di forza?

Il Real Madrid affronta l'ultima partita casalinga della stagione, in attesa del probabile ritorno in panchina di José Mourinho. I Blancos arrivano da due vittorie consecutive con la porta inviolata e vantano il secondo miglior attacco del campionato con 73 gol, nonostante un'annata complessivamente molto deludente. Con Kylian Mbappé tornato nell'undici titolare al fianco di Vinícius Júnior, il pubblico del Bernabéu si attende una prova di puro spettacolo, a prescindere dal verdetto del campo.

Di contro, l'Athletic Bilbao attraversa un momento complicato fuori casa, avendo perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato. I baschi sono comunque riusciti a segnare almeno due reti in ciascuna delle ultime tre gare esterne, sebbene il successo per 4-2 contro il Deportivo Alavés a inizio maggio rimanga l'unica vittoria nelle ultime cinque partite complessive. La squadra ha ancora la possibilità di migliorare il proprio piazzamento finale, pur avendo già centrato la salvezza da tempo.

I Blancos hanno disputato al Santiago Bernabéu tutti gli ultimi cinque finali di stagione. Solo uno di questi incontri ha fatto registrare l'esito Over 2.5: la vittoria per 2-1 sul Villarreal datata 22 maggio 2021. Questa volta, il Bernabéu non si accontenterà di un congedo privo di emozioni.