Il fattore campo è la chiave per scommettere sul ritorno di Europa e Conference League

Con una sola vittoria casalinga nelle otto gare d'andata dei playoff di Europa League e altrettante di Conference League, quale strategia di scommesse adottare per i match di questa settimana?

Mercati quote match UEL & UECL Lottomatica Goldbet Netbet Vincente: Stoccarda, Nottingham Forest e Genk 4.61 4.61 4.00 Handicap Europeo +1: Bologna, Celta Vigo, Stella Rossa, Genk, Forest, Stoccarda e Plzen 4.08 4.08 4.08 Handicap Europeo -1: Fiorentina e Lech Poznań 3.61 3.61 3.50 Vincente: Crystal Palace e Handicap Europeo -1: AZ 2.03 2.03 2.10

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Il dominio casalingo dello scorso anno si confermerà nei ritorni dei playoff di Europa League?

Il vantaggio nelle gare di ritorno dei playoff di Europa League di questa settimana sembra pendere tutto dalla parte delle squadre che giocano tra le mura amiche. Nelle otto partite d'andata della UEL, solo il Ludogorets è riuscito a strappare una vittoria in casa, portando un risicato 2-1 nella trasferta ungherese contro il Ferencváros.

Tra gli altri incroci, si è registrato un solo pareggio tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, mentre le restanti sei partite si sono concluse con vittorie esterne. Il risultato più clamoroso è stato il netto 4-1 dello Stoccarda sul Celtic di Martin O’Neill.

In questa stessa fase, nella scorsa stagione, il 50% dei match d'andata si era concluso con una vittoria casalinga. Tuttavia, sei degli otto club che hanno giocato il ritorno in casa sono comunque riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale. Il fattore campo è stato determinante un anno fa e le attuali aspettative del mercato suggeriscono che la storia potrebbe ripetersi.

Sette delle otto squadre di casa per i ritorni di giovedì sono attualmente le grandi favorite per la vittoria nei 90 minuti. L'unica eccezione è la sfida tra Stella Rossa e Lille, dove i francesi sono leggermente favoriti in trasferta nel tentativo di ribaltare lo svantaggio di 1-0.

Tre delle sette favorite in casa sono bancate a una quota "sopra la pari" (quota superiore a 2.00). Stella Rossa, Genk e Viktoria Plzen sono rimaste imbattute all'andata: il Plzen riparte dal 2-2 con il Panathinaikos, mentre Stella Rossa e Genk dovranno difendere rispettivamente uno e due gol di vantaggio.

Sarà particolarmente interessante seguire squadre come Stoccarda, Forest e Genk. I loro avversari dovranno tentare la rimonta partendo da due o tre gol di scarto, il che potrebbe lasciare spazi invitanti per le ripartenze di queste favorite. Per questo motivo, inserire questo trio in una "Combo" o in un "Bet Builder" potrebbe essere una mossa saggia.

Escludendo il Ferencváros, sette delle otto squadre di casa si trovano in una posizione di forza e non hanno bisogno di aggredire il match fin dal primo minuto. Di conseguenza, utilizzare un Handicap Asiatico o un Handicap Europeo per coprire queste squadre con un +1 o +0.5 potrebbe essere una scelta intelligente per garantirsi un profitto qualora venissero evitate le sconfitte esterne.

L'atmosfera incandescente delle notti europee in casa rappresenta spesso una sfida insormontabile per qualsiasi squadra ospite che tenti di rimontare uno svantaggio maturato all'andata.

Favorite in casa solide anche nei ritorni dei playoff di Conference League

I risultati dell'andata dei playoff di Conference League sono stati molto simili a quelli dell'Europa League. Le squadre in trasferta hanno brillato e solo gli armeni del Noah hanno ottenuto una vittoria interna all'andata. Il loro sorprendente successo contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar è stato il risultato più eclatante della serata, sottolineando la natura imprevedibile della terza competizione europea per club.

Con l'eccezione degli svizzeri del Losanna, tutte le teste di serie che giocano il ritorno in casa giovedì sono nettamente favorite per il passaggio del turno. Fiorentina e Lech Poznań vantano rispettivamente tre e due gol di vantaggio su Jagiellonia Białystok e KuPS.

Sia lo Jagiellonia che il KuPS saranno costretti a correre rischi per rientrare in partita. La Viola e il Poznań hanno la qualità necessaria per colpire in contropiede. Potrebbe valere la pena puntare su queste squadre con un raddoppio in Handicap Asiatico (vittoria con due o più gol di scarto), una giocata che offre più valore rispetto al semplice mercato "Esito Finale".

In questo modo, in caso di vittoria con un solo gol di scarto, la puntata verrebbe rimborsata. È un approccio più prudente rispetto al puntare sulla vittoria semplice dei due club.

La scorsa stagione, solo una squadra vinse la gara d'andata in casa, eppure il 50% delle squadre che ha giocato il ritorno in trasferta è riuscito a qualificarsi. La presenza di club provenienti da nazioni come Armenia, Slovenia, Finlandia, Bosnia, Cipro, Macedonia del Nord e Kosovo suggerisce che il divario tecnico tra le squadre sia più sottile rispetto all'Europa League.

Il Crystal Palace, squadra di Premier League, è stato bloccato sull'1-1 sul campo dello Zrinjski Mostar. Le "Eagles" sperano di blindare la qualificazione a Selhurst Park, anche se la situazione in casa Palace non è ideale a causa delle incertezze sul futuro del tecnico Oliver Glasner.

Tuttavia, dovendo vincere con un solo gol di scarto, il Palace resta il grande favorito per il passaggio del turno.

Per aumentare il valore della giocata, la vittoria del Palace potrebbe essere abbinata alla rimonta dell'AZ Alkmaar contro il Noah. L'AZ ha viaggiato a una media di 2.67 punti e 2.50 gol a partita in casa in UECL in questa stagione: dati che suggeriscono la capacità di vincere con almeno due gol di scarto.