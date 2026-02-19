Goal.com
Live
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Playoff di Champions League

Come scommettere sul ritorno dei playoff di Champions League

Pioggia di gol nei match d'andata, con diverse squadre che hanno già ipotecato il passaggio del turno. Vale la pena puntare sulla conferma di questo trend nelle gare di ritorno?

Galatasaray, Dortmund, Newcastle, Leverkusen e Bodo/Glimt si presentano al ritorno con un vantaggio di almeno due reti dopo le dominanti prestazioni dell'andata.

Mercato ritorno playoff Champions LeagueLottomaticaWilliam HillGoldbet
Qarabag +3 Handicap europeo vs Newcastle1.801.751.33
Atletico Madrid Over 2.5 gol vs Club Brugge2.002.072.00
Real Madrid -1 Handicap europeo vs Benfica2.102.102.10

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

Amarezza italiana e valanga di gol nelle gare d'andata

Sono stati ben 34 i gol segnati nelle otto sfide d'andata dei playoff di Champions League. Una media di 4,25 reti a partita, che supera abbondantemente i 3,39 gol registrati durante la fase a girone unico.

Le due notti europee non sono andate esattamente come previsto per le favorite. Se i campioni in carica del PSG hanno rimontato uno svantaggio di 2-0 vincendo 3-2 contro il Monaco, l'Inter, finalista della scorsa edizione, è crollata per 3-1 contro il Bodø/Glimt. La squadra di Kjetil Knutsen ha ora centrato tre vittorie consecutive in UCL, confermandosi un'ammazzagrandi dopo aver già battuto in passato City e Atlético Madrid, nonostante non disputi un match ufficiale in patria da novembre.

Settimana difficile per le italiane: la Juventus è stata travolta 5-2 dal Galatasaray a Istanbul. I giganti turchi hanno dominato il match, creando 2.92 xG contro gli 1.12 dei bianconeri e vincendo il computo dei tiri per 22 a 7, ipotecando seriamente la qualificazione.

Tre degli otto confronti si chiuderanno nel Nord Italia, con l'Atalanta chiamata alla rimonta. La Dea ha prodotto solo 0.47 xG nella sconfitta per 2-0 subita martedì contro il Borussia Dortmund. Oltre al PSG, anche Newcastle, Bayer Leverkusen e Real Madrid hanno ottenuto vittorie esterne e sono favorite per l'approdo agli ottavi. L'unico pareggio è quello tra Club Brugge e Atlético Madrid (3-3 in Belgio).

Vedremo ancora molti gol nelle gare di ritorno?

Due delle otto sfide di ritorno si giocheranno a Madrid. L'Atletico resta in una buona posizione nonostante si sia fatto rimontare due gol di vantaggio al Jan Breydel Stadium. Con i Colchoneros ormai fuori dalla corsa per la Liga, la Champions è la priorità assoluta e Simeone potrebbe ricorrere al turnover in campionato domenica prossima.

I Rojiblancos si sono classificati tra i primi otto per xG prodotti (16.9) nella fase a girone unico. L'attacco è cresciuto verticalmente dall'arrivo di Ademola Lookman tre settimane fa: con il nigeriano titolare, hanno già travolto il Betis (5-0) e il Barcellona (4-0). Il Club Brugge ha concesso 19.6 xG nell'ultimo turno (quarto peggior dato assoluto) e ha già subito almeno tre gol in cinque occasioni in questa coppa. Puntare sull'Over 2.5 gol dell'Atleti nel ritorno ha un valore evidente.

La sfida tra Real Madrid e Benfica all'andata è stata scossa dalle denunce di insulti razzisti rivolte da Vinícius Júnior a Gianluca Prestianni. La tensione sarà altissima al Bernabéu per il terzo confronto tra i club in un mese. Sotto di un gol (1-0), i portoghesi dovranno osare di più a Madrid, ma si troveranno di fronte un Real motivatissimo e reduce da sette vittorie nelle ultime otto gare, di cui cinque ottenute con almeno due gol di scarto. Con Vinícius e Alexander-Arnold in forma smagliante, l'Handicap europeo -1 a favore del Real Madrid è una giocata intelligente.

Infine, il Newcastle è in una botte di ferro dopo il 6-1 di Baku. Dato il calendario fitto, Eddie Howe probabilmente farà riposare i titolari al ritorno. Questo suggerisce che il Qarabag con un handicap europeo +3 possa offrire valore: gli azeri sono più solidi di quanto visto all'andata e nella fase a girone unico hanno perso con più di due gol di scarto solo in un'occasione.