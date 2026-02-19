Come scommettere sul ritorno dei playoff di Champions League

Galatasaray, Dortmund, Newcastle, Leverkusen e Bodo/Glimt si presentano al ritorno con un vantaggio di almeno due reti dopo le dominanti prestazioni dell'andata.

Mercato ritorno playoff Champions League Lottomatica William Hill Goldbet Qarabag +3 Handicap europeo vs Newcastle 1.80 1.75 1.33 Atletico Madrid Over 2.5 gol vs Club Brugge 2.00 2.07 2.00 Real Madrid -1 Handicap europeo vs Benfica 2.10 2.10 2.10

Amarezza italiana e valanga di gol nelle gare d'andata

Sono stati ben 34 i gol segnati nelle otto sfide d'andata dei playoff di Champions League. Una media di 4,25 reti a partita, che supera abbondantemente i 3,39 gol registrati durante la fase a girone unico.

Le due notti europee non sono andate esattamente come previsto per le favorite. Se i campioni in carica del PSG hanno rimontato uno svantaggio di 2-0 vincendo 3-2 contro il Monaco, l'Inter, finalista della scorsa edizione, è crollata per 3-1 contro il Bodø/Glimt. La squadra di Kjetil Knutsen ha ora centrato tre vittorie consecutive in UCL, confermandosi un'ammazzagrandi dopo aver già battuto in passato City e Atlético Madrid, nonostante non disputi un match ufficiale in patria da novembre.

Settimana difficile per le italiane: la Juventus è stata travolta 5-2 dal Galatasaray a Istanbul. I giganti turchi hanno dominato il match, creando 2.92 xG contro gli 1.12 dei bianconeri e vincendo il computo dei tiri per 22 a 7, ipotecando seriamente la qualificazione.

Tre degli otto confronti si chiuderanno nel Nord Italia, con l'Atalanta chiamata alla rimonta. La Dea ha prodotto solo 0.47 xG nella sconfitta per 2-0 subita martedì contro il Borussia Dortmund. Oltre al PSG, anche Newcastle, Bayer Leverkusen e Real Madrid hanno ottenuto vittorie esterne e sono favorite per l'approdo agli ottavi. L'unico pareggio è quello tra Club Brugge e Atlético Madrid (3-3 in Belgio).

Vedremo ancora molti gol nelle gare di ritorno?

Due delle otto sfide di ritorno si giocheranno a Madrid. L'Atletico resta in una buona posizione nonostante si sia fatto rimontare due gol di vantaggio al Jan Breydel Stadium. Con i Colchoneros ormai fuori dalla corsa per la Liga, la Champions è la priorità assoluta e Simeone potrebbe ricorrere al turnover in campionato domenica prossima.

I Rojiblancos si sono classificati tra i primi otto per xG prodotti (16.9) nella fase a girone unico. L'attacco è cresciuto verticalmente dall'arrivo di Ademola Lookman tre settimane fa: con il nigeriano titolare, hanno già travolto il Betis (5-0) e il Barcellona (4-0). Il Club Brugge ha concesso 19.6 xG nell'ultimo turno (quarto peggior dato assoluto) e ha già subito almeno tre gol in cinque occasioni in questa coppa. Puntare sull'Over 2.5 gol dell'Atleti nel ritorno ha un valore evidente.

La sfida tra Real Madrid e Benfica all'andata è stata scossa dalle denunce di insulti razzisti rivolte da Vinícius Júnior a Gianluca Prestianni. La tensione sarà altissima al Bernabéu per il terzo confronto tra i club in un mese. Sotto di un gol (1-0), i portoghesi dovranno osare di più a Madrid, ma si troveranno di fronte un Real motivatissimo e reduce da sette vittorie nelle ultime otto gare, di cui cinque ottenute con almeno due gol di scarto. Con Vinícius e Alexander-Arnold in forma smagliante, l'Handicap europeo -1 a favore del Real Madrid è una giocata intelligente.

Infine, il Newcastle è in una botte di ferro dopo il 6-1 di Baku. Dato il calendario fitto, Eddie Howe probabilmente farà riposare i titolari al ritorno. Questo suggerisce che il Qarabag con un handicap europeo +3 possa offrire valore: gli azeri sono più solidi di quanto visto all'andata e nella fase a girone unico hanno perso con più di due gol di scarto solo in un'occasione.