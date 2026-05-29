Quote vincente EPL: pronostici aggiornati al 29.05.26

Alla fine, l'Arsenal ha meritato il titolo di campione della Premier League. Altrove i cambiamenti non mancano, ma i Gunners restano in una posizione privilegiata per confermarsi sul tetto d'Inghilterra.

Squadra bet365 William Hill Lottomatica Probabilità implicita % Arsenal 2.50 2.50 2.50 40 Manchester City 3.50 3.50 3.50 22.2 Liverpool 6.50 6.50 5.50 15.4 Manchester United 7.00 7.00 6.50 14.3 Chelsea 11.00 10,00 10.00 10

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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Ultime quote EPL e variazioni di quota

L'Arsenal vanta una grandissima stabilità al momento e, con i nuovi innesti, dovrebbe presentarsi ancora più forte ai blocchi di partenza della prossima stagione.

Sarà estremamente interessante seguire il Manchester City, atteso all'alba del nuovo ciclo dopo l'addio di Pep Guardiola.

Il Liverpool ha l'assoluta necessità di riscattare la deludente annata 2025/26. La qualità per farlo non manca.

Michael Carrick ha assunto la guida tecnica del Manchester United a titolo definitivo.

Un'altra estate di profondo rinnovamento attende il Chelsea, che ha affidato la panchina a Xabi Alonso.

Analisi squadra per squadra: le favorite per la vittoria in Premier League

1. Arsenal

Mikel Arteta ha trasformato l'Arsenal in una macchina perfetta in questa stagione, chiudendo in crescendo fino a sollevare il trofeo. I Gunners potrebbero persino sognare il trionfo in Champions League, coronando il 2025/26 come una delle migliori annate di sempre. In estate la dirigenza dovrebbe confermare in blocco l'ossatura della rosa, un fattore che non farà altro che aumentare il potenziale della squadra.

Quota attuale: 2.50

2.50 Punto di forza: È la realtà più stabile tra le pretendenti al titolo, senza cambi in panchina o addii di giocatori chiave.

È la realtà più stabile tra le pretendenti al titolo, senza cambi in panchina o addii di giocatori chiave. Punto di debolezza: Da campioni in carica, saranno la squadra da battere, il che comporta inevitabilmente una maggiore pressione psicologica.

Da campioni in carica, saranno la squadra da battere, il che comporta inevitabilmente una maggiore pressione psicologica. Il nostro pronostico: Si prospetta un nuovo successo degli uomini di Arteta in Premier League, a patto che vengano inseriti i tasselli giusti sul mercato.

2. Manchester City

Al Manchester City è ufficialmente iniziata l'era post-Pep Guardiola, dopo un decennio di successi straordinari. Enzo Maresca è l'indiziato principale per raccogliere l'eredità del tecnico spagnolo all'Etihad. Tuttavia, la squadra potrebbe aver bisogno di tempo per assimilare i dettami del nuovo allenatore.

Quota attuale: 3.50

3.50 Punto di forza: Il City dispone ancora di un organico di altissimo livello.

Il City dispone ancora di un organico di altissimo livello. Punto di debolezza: Restano parecchi punti di domanda sulla rapidità di adattamento ai metodi della nuova guida tecnica.

Restano parecchi punti di domanda sulla rapidità di adattamento ai metodi della nuova guida tecnica. Il nostro pronostico: Maresca non è Guardiola, ma il City resterà comunque in corsa per il titolo, pur rischiando di veder sfumare il traguardo grosso.

3. Liverpool

L'ultima stagione è decisamente da dimenticare per il Liverpool, complice una pessima difesa del titolo conquistato in precedenza. Arne Slot e i suoi ragazzi hanno vissuto mesi complicati, penalizzati anche da una sfortuna cronica sul fronte infortuni. Con gli addii di pilastri come Mo Salah e Andrew Robertson, ad Anfield si preannuncia un vero e proprio passaggio di consegne.

Quota attuale: 6.50

6.50 Punto di forza: La sosta estiva permetterà ai Reds di recuperare gli infortunati di lungo corso e di puntellare un organico già solido.

La sosta estiva permetterà ai Reds di recuperare gli infortunati di lungo corso e di puntellare un organico già solido. Punto di debolezza: La pressione su Slot è già altissima. Un avvio di stagione claudicante potrebbe far traballare subito la sua panchina.

La pressione su Slot è già altissima. Un avvio di stagione claudicante potrebbe far traballare subito la sua panchina. Il nostro pronostico: I campioni del Merseyside saranno sicuramente più competitivi nella prossima stagione, ma difficilmente riusciranno a riconquistare il titolo.

4. Manchester United

Michael Carrick si è guadagnato sul campo la conferma sulla panchina del Manchester United. L'obiettivo è dare continuità all'ottimo rendimento mostrato dai Red Devils da quando ha preso in mano le redini della squadra a metà della scorsa stagione. Tuttavia, per competere concretamente per il titolo, serviranno innesti di primissimo piano.

Quota attuale: 7.00

7.00 Punto di forza: Nelle ultime 10 giornate dello scorso campionato, nessuno ha collezionato più punti dello United. Le basi da cui ripartire sono eccellenti.

Nelle ultime 10 giornate dello scorso campionato, nessuno ha collezionato più punti dello United. Le basi da cui ripartire sono eccellenti. Punto di debolezza: La rosa manca ancora della profondità necessaria per reggere il passo delle primissime della classe.

La rosa manca ancora della profondità necessaria per reggere il passo delle primissime della classe. Il nostro pronostico: Molto dipenderà dalle operazioni di mercato, ma allo stato attuale lo United non parte come favorito per la vittoria finale.

5. Chelsea

In casa Chelsea regna la confusione ormai da diverso tempo e si prospetta un'altra estate di rivoluzioni. Xabi Alonso dovrà trovare subito la quadra con il gruppo, a fronte di una rosa che vedrà l'arrivo di molti volti nuovi. Difficile ipotizzare che i Blues riescano a colmare il gap in tempo per lottare per il titolo nel 2026/27.

Quota attuale: 10.00

10.00 Punto di forza: Alonso riceverà quasi certamente pieno sostegno sul mercato da parte della dirigenza, e i londinesi dispongono comunque di individualità di spicco.

Alonso riceverà quasi certamente pieno sostegno sul mercato da parte della dirigenza, e i londinesi dispongono comunque di individualità di spicco. Punto di debolezza: Il tecnico spagnolo è atteso da un compito titanico per rimediare ai fallimenti della passata stagione, e i risultati richiederanno tempo.

Il tecnico spagnolo è atteso da un compito titanico per rimediare ai fallimenti della passata stagione, e i risultati richiederanno tempo. Il nostro pronostico: È lecito attendersi una crescita da parte della formazione di Stamford Bridge, ma non tale da consentire l'assalto al vertice della Premier League.

Il nostro pronostico per la EPL 2025–26

L'Arsenal è quotato a 2.50 come principale favorito dei bookmaker, un dato che non sorprende affatto dopo quanto mostrato nella campagna 2025/26. Mikel Arteta punta a un ulteriore salto di qualità, specialmente sotto il profilo realizzativo. Se in fase difensiva i Gunners hanno rasentato la perfezione, l'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di blindare i risultati senza rischiare nei finali di partita.

La retroguardia di Arteta è stata la meno battuta dello scorso campionato, registrando anche il dato xGA più basso del torneo ($0.94$ a partita). La speranza è di confermare questi numeri, mantenendo al contempo la consueta pericolosità sui calci piazzati. Con qualche innesto di qualità nel reparto offensivo nei prossimi mesi, i Gunners diventeranno una corazzata quasi inarrestabile.

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda la quota sul successo finale del Manchester City. I Cityzens sono bancati a 3.50 per la conquista del titolo. L'addio di Pep Guardiola, tuttavia, comporterà inevitabilmente una profonda ristrutturazione all'Etihad. Raccogliere l'eredità di uno dei migliori allenatori della storia del calcio rappresenta una sfida ai limiti dell'impossibile.

Nonostante un organico ricco di stelle, la squadra potrebbe risentire della mancanza di una leadership forte nei momenti chiave. Enzo Maresca, o chiunque siederà su quella panchina, farà fatica a mantenere gli standard stratosferici del predecessore. I 77 gol realizzati nello scorso campionato hanno decretato il City come miglior attacco della Premier League: finché ci sarà Erling Haaland a guidare il reparto, i fari resteranno puntati su di loro.

Nel frattempo, la quota del Liverpool nel mercato "Antepost / Vincente" è salita a 6.50. L'ultima uscita in Premier League ha confermato il trend negativo della squadra, e il pareggio all'ultima giornata contro il Brentford ha alimentato i dubbi sulla gestione di Arne Slot. Iniziano a sollevarsi perplessità sull'impatto del tecnico e sulla reale opportunità di procedere verso un rinnovo contrattuale.

Il talento nella rosa dei Reds è indiscutibile, ma l'incertezza attorno all'ambiente continua a crescere. Le partenze annunciate di Mo Salah e Andrew Robertson costringeranno la dirigenza a un mercato estivo di grande spessore. Un ottimo avvio nel prossimo campionato sarà fondamentale per allentare la pressione sull'allenatore.

Per quanto riguarda il Manchester United, la quota è scesa da 8.00 a un solido 7.00 dopo la netta vittoria contro il Brighton e Hove Albion. I Seagulls erano a caccia di punti vitali per un piazzamento in Europa League, ma i Red Devils, saldi al terzo posto, hanno comunque imposto la propria legge. Considerando che il risultato non avrebbe cambiato la classifica dello United, si è trattato di un'ulteriore prova di forza.

La strada per diventare pretendenti credibili al titolo è ancora lunga, ma la gestione di Michael Carrick promette bene. La squadra dovrebbe inserirsi nella lotta di vertice fin dalle prime battute, sebbene la profondità della rosa rimanga un'incognita. Le chance di successo aumenteranno sensibilmente in caso di investimenti mirati sul mercato.

Infine, il Chelsea resta stabile a quota 11.00. A Stamford Bridge si preannuncia una vera e propria rifondazione e resta da capire quale fisionomia tattica assumerà la squadra. Xabi Alonso è atteso da un duro lavoro per risolvere le numerose problematiche strutturali della rosa.

Nonostante una buona partenza nella scorsa stagione, i Blues hanno chiuso al decimo posto a causa di un finale di campionato disastroso. Il verdetto ha sancito l'esclusione dalle coppe europee, un piazzamento fallimentare per il blasone del club. Il fatto di potersi concentrare esclusivamente sulle competizioni nazionali potrebbe favorire la corsa a un piazzamento tra le prime quattro, mentre la lotta per il titolo appare decisamente fuori portata.

Come leggere le quote sul vincente della Premier League

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive, l'analisi delle quote sulla vincente della Premier League può sembrare un rebus. Questa sezione spiega nel dettaglio il funzionamento del mercato antepost, i diversi formati di quota e il tempismo perfetto per piazzare le giocate.

1. Cosa sono le quote Antepost / Futures?

Quando si analizzano le quote sul vincente della Premier League, ci si confronta con il mercato "Antepost" (o outright).

Definizione: Le scommesse antepost consistono nel pronosticare il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, anziché l'esito di un singolo match.

Le scommesse antepost consistono nel pronosticare il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, anziché l'esito di un singolo match. Tempismo: È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio del campionato ad agosto, oppure in qualsiasi momento della stagione (anche nel pieno del "vortice finale" nei mesi di aprile o maggio).

È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio del campionato ad agosto, oppure in qualsiasi momento della stagione (anche nel pieno del "vortice finale" nei mesi di aprile o maggio). Durata: A differenza delle scommesse sui singoli match – che si esauriscono nei 90 minuti regolamentari – una giocata antepost resta aperta finché la squadra scelta è matematicamente in corsa per il titolo. Se a maggio la squadra solleva il trofeo, la scommessa è vincente.

2. Come leggere i tre formati di quota

A seconda del bookmaker utilizzato, le quote vengono visualizzate in tre modalità principali, pur rappresentando lo stesso potenziale di vincita. Prendiamo come esempio l'Arsenal (l'attuale favorita).

Decimale (1.15) — Il formato standard in Italia ed Europa: Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta iniziale. Esempio: Scommettendo 10 € sull'Arsenal a 1.15, il ritorno totale sarà di 11.50 € (1.50 € di profitto netto + 10 € di quota scommessa).

Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta iniziale. Frazionario (1/7) — Popolare nel Regno Unito: Mostra il profitto potenziale in rapporto alla posta (Profitto / Posta). Esempio: Con una quota di 1/7, per ogni 7 € scommessi si ottiene 1 € di profitto. Una scommessa di 7 € genera un ritorno totale di 8 €.

Mostra il profitto potenziale in rapporto alla posta (Profitto / Posta). Americano / Moneyline (-650) — Popolare negli Stati Uniti: Il segno meno (-) indica la cifra che è necessario scommettere per ottenere un profitto netto di 100 $. Esempio: -650 significa che occorre scommettere 650 $ per vincere 100$ di profitto. Al contrario, un segno più come +550 (ipotizzato per il Man City) indica che una scommessa di 100 $ garantisce un profitto di 550$.

Il segno meno (-) indica la cifra che è necessario scommettere per ottenere un profitto netto di 100 $.

3. Perché le quote variano?

Il mercato della Premier League è estremamente volatile e risente degli eventi settimanali:

Risultati dei match: Se l'Arsenal vince e il Manchester City perde punti, la quota dell'Arsenal si abbasserà (minor guadagno), mentre quella del City salirà (maggior guadagno).

Se l'Arsenal vince e il Manchester City perde punti, la quota dell'Arsenal si abbasserà (minor guadagno), mentre quella del City salirà (maggior guadagno). Il calendario del "Run-In": le quote oscillano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Se una pretendente ha un calendario sulla carta agevole, la sua quota sarà inferiore rispetto a una squadra attesa da tre scontri diretti consecutivi contro le "Big Six".

le quote oscillano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Se una pretendente ha un calendario sulla carta agevole, la sua quota sarà inferiore rispetto a una squadra attesa da tre scontri diretti consecutivi contro le "Big Six". Infortuni e squalifiche: Lo stop di un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard provoca l'immediato innalzamento della quota di quella squadra.

Lo stop di un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard provoca l'immediato innalzamento della quota di quella squadra. Sessioni di calciomercato: Colpi importanti nel mercato di riparazione di gennaio (come l'acquisto di un top player in attacco) possono far crollare la quota scudetto di una squadra a metà stagione.

5. Scommesse anticipate vs. tardive: qual è il momento migliore per giocare?

Scommettere in anticipo (Agosto/Settembre): offre il valore potenziale più alto. Ad agosto 2025 il Liverpool si poteva trovare a una quota equivalente a +180; ad aprile la situazione è completamente diversa. Si trova "valore" prima che le gerarchie del campionato siano definite, assumendosi però un rischio maggiore legato a infortuni o cali di forma.

offre il valore potenziale più alto. Ad agosto 2025 il Liverpool si poteva trovare a una quota equivalente a +180; ad aprile la situazione è completamente diversa. Si trova "valore" prima che le gerarchie del campionato siano definite, assumendosi però un rischio maggiore legato a infortuni o cali di forma. Scommettere tardi (Aprile/Maggio): offre maggiori certezze. Si conosce la situazione infortuni, il distacco in punti e lo stato di forma delle squadre. Tuttavia, i margini di guadagno sono ridotti, poiché il mercato ha già delineato chi sono i reali contendenti al titolo.

Disclaimer: Il gioco d'azzardo comporta rischi finanziari. Si invita a giocare responsabilmente e a scommettere solo cifre che ci si può permettere di perdere. In caso di problemi con il gioco d'azzardo, si consiglia di richiedere supporto presso gli organismi locali o nazionali dedicati al gioco responsabile.