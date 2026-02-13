Puntare sui gol nelle partite del Genoa

Dall'arrivo di Daniele De Rossi il gol nelle gare del Genoa è aumentato sensibilmente – ecco l'analisi di questa crescita sopra la media.

Cremonese - Genoa Goldbet William Hill Lottomatica Over 2,0 asiatico 1.78 1.83 1.78

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La crescita offensiva del Genoa dopo lˈesonero di Vieira

A inizio novembre e dopo lo 0-2 contro la Cremonese, la sesta sconfitta nelle prime nove giornate in questa Serie A, il Genoa aveva esonerato Patrick Vieira. Ora è vero che il "Grifone" è reduce dai 2-3 sul campo della Lazio e contro il Napoli, ma l'arrivo di Daniele De Rossi ha modificato radicalmente il suo rendimento offensivo.

All'indomani dell'esonero di Vieira, il Genoa – con il 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo – aveva raccolto il primo successo in campionato. Ma era stato solo l'inizio perché dopo aver segnato quattro volte in nove turni i rossoblù viaggiano ora a una media di 1,64 gol a partita.

Mentre il computo complessivo è di 3,29 reti a partita, il che porta i nostri esperti a tener d'occhio le giocate sull'over 2,0 asiatico. Questo perché, per esempio, in vista della sfida a Cremona di domenica pomeriggio le quote per questo segno oscillano fra l'1.78 e l'1.83.

La rivoluzione tattica con il 3-5-2 di De Rossi

Per quanto fosse tutt'altro che ovvio, la crescita del Genoa con De Rossi in panchina non è un caso. L'arrivo dell'ex tecnico della Roma ha portato l'abbandono dell'approccio più difensivo nel 4-2-3-1 di Vieira che aveva comportato anche l'isolamento della punta. Il 3-5-2 di De Rossi ha invece portato il Genoa a concentrarsi sul gioco verticale e ad alto ritmo.

Questo anche perché la difesa a tre permette ai terzini, come Aaron Martín e Brooke Norton-Cuffy, di dare un apporto alle azioni offensive. Al tempo stesso il loro posizionamento alto rappresenta anche la radice della vulnerabilità difensiva del "Grifone". Lo abbiamo visto, per esempio, nel 3-2 contro il Bologna che lo ha visto ribaltare a Marassi uno svantaggio per 0-2.

E così non mi stupisce nemmeno il fatto che il Genoa ha mantenuto la porta inviolata solo nel 17 % nella Serie A 2025/26. E dall'arrivo di De Rossi è avvenuto esclusivamente nel 3-0 contro il Cagliari seguito dallo 0-0 a Parma. Ma dopo il 3-2 contro il Bologna il Genoa ha incassato il 2-3 all'Olimpico contro la Lazio seguito da quello contro il Napoli del 7 febbraio.

Dunque, in tutte le ultime tre partite di campionato dei liguri si sono visti cinque marcature, superando agevolmente l'over 2,5 e l'over 3,5. Anche questa striscia sottolinea il loro calcio ad alta intensità. Con tanto di transizioni rapide e una fase difensiva spesso compromessa dalla voglia di spingere i corpi in avanti.

Ecco perché considerare lˈOver 2,0 asiatico per le gare del Genoa

Dunque, il Genoa nelle 14 uscite in Serie A sotto la guida di Daniele De Rossi viaggia a una media di 3,29 gol complessivi ogni 90 minuti. Il fatto che le quote rispecchino meno marcature è probabilmente legato alla media del campionato 2025/26 di 2,42. Quindi quella del "Grifone" è sensibilmente superiore.

Più precisamente, in 19 delle 24 partite del Genoa in questa stagione sono stati segnati quantomeno due gol. E quindi nel 79 % dei casi una giocata sull'over 1.5 si è rivelata corretta. Anche se a pari merito con le partite di Inter, Cagliari e Fiorentina si tratta della percentuale più alta.

Che si alza all'87 % nelle 15 partite in Serie A dall'esonero di Vieira, mentre sono dieci e quindi due terzi le sfide concluse con un Over 2,5. E questo rende l'Over 2,0 asiatico un segno da tenere d'occhio perché quantomeno garantisce un ritorno completo della puntata in caso di due reti.

Il che con De Rossi non è avvenuto solo in due occasioni, nello 0-1 contro un'Atalanta in grande spolvero e nello 0-0 a Parma. Mentre sotto la guida di Vieira erano arrivati pareggi a reti inviolate contro Lecce e Parma. Oltreché lo 0-1 contro la Juventus che aveva seguito a stretto giro la gara contro i salentini.

La crescita del tandem dˈattacco Colombo-Vitinha

Lorenzo Colombo è senza ombra di dubbio il principale beneficiario del cambio tattico. L'ex Milan ed Empoli sotto la guida di De Rossi ha segnato sei gol, eguagliando così tutti quelli della scorsa stagione. Ma solo perché attualmente guida la classifica nel Genoa per Expected Goals on Target (xGOT) con 8,5.

Colombo e il suo compagno nel tandem offensivo, Vitinha, hanno firmato nove reti. A queste si aggiungono due assist a testa nei tre mesi trascorsi da quando De Rossi è alla guida della squadra. Inoltre, la capacità di Vitinha di insidiare le difese avversarie è dimostrata dai suoi 2,5 dribbling riusciti ogni 90 minuti, un dato tra i più alti della squadra.