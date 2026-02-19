Perché la "Vardy Party" è finita: l'incubo retrocessione incombe sulla Cremonese

Sebbene Verona e Pisa sembrino ormai destinate alla retrocessione in Serie B, la lotta per evitare il terzo e ultimo slot che conduce alla cadetteria rimane apertissima.

Mercato Retrocessione Serie A - Squadra Lottomatica Goldbet William Hill Lecce 2.15 2.15 2.25 Cremonese 3.15 3.15 3.00 Genoa 6.00 6.00 5.00 Fiorentina 5.00 5.00 5.00 Parma 23.00 23.00 20.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Perché la salvezza in Serie A sembra un'impresa proibitiva per la Cremonese

La Cremonese sta attraversando un periodo estremamente delicato. La squadra non riesce a conquistare i tre punti in campionato dall'inizio di dicembre e ha trovato la via del gol in solo tre delle ultime 11 partite. Di conseguenza, la posizione di Davide Nicola sulla panchina grigiorossa appare critica.

Eppure, l'inizio di stagione era stato incoraggiante, con tre vittorie nelle prime nove giornate e una sola sconfitta. A fine ottobre, diversi opinionisti indicavano la Cremonese come possibile candidata per un piazzamento nella parte sinistra della classifica.

Tuttavia, dal successo interno contro il Lecce del 7 dicembre, il rendimento è calato drasticamente. Gli episodi non hanno girato a favore e la formazione di Nicola è scivolata in classifica, arrivando a soli tre punti di vantaggio sulla zona calda.

Secondo i dati Opta relativi agli expected points (xPTS), la Cremonese dovrebbe trovarsi al penultimo posto. È interessante notare come l'attuale fanalino di coda Verona e il Pisa (penultimo) abbiano entrambi xPTS superiori ai grigiorossi, rispettivamente con 28.5 e 27.6.

Questi dati suggeriscono che la Cremonese stia faticando a creare occasioni da gol nitide, concedendo al contempo troppe chance pericolose agli avversari.

Il calendario imminente non aiuta, supportando la scelta di puntare sulla loro retrocessione nel mercato dedicato. I prossimi due impegni vedranno la Cremonese opposta a Roma e Milan, seguiti da scontri diretti fondamentali contro Lecce e Fiorentina.

L'unico raggio di luce per Davide Nicola è rappresentato dal calendario dopo il doppio confronto con le big romane e milanesi. Tra il 1° marzo e il 24 maggio, infatti, la squadra affronterà solo una delle attuali prime quattro in classifica. Ad aprile sono previste diverse sfide contro compagini che potrebbero avere ormai poco da chiedere al campionato.

Questo spiega probabilmente perché le quote siano ancora sopra la pari. Tuttavia, a meno che i dati sottostanti di xG (Gol Attesi) e xGA (Gol Subiti Attesi) non inizino a migliorare, la posizione della "Cremo" è destinata a indebolirsi ulteriormente.

La squadra registra una media di 2.08 xGA in trasferta, ma subisce solo 1.38 gol effettivi a partita fuori casa. Un ritorno alla media statistica potrebbe causare enormi difficoltà tra marzo e aprile.

Analisi delle principali rivali per la salvezza

Secondo i mercati del betting, Lecce e Genoa sono i contendenti più diretti della Cremonese per l'ultimo posto retrocessione.

Il Lecce è considerato il principale candidato poiché i suoi 24 xPTS lo collocano all'ultimo posto di questa speciale classifica. I salentini hanno segnato appena 17 gol in 25 giornate di Serie A.

Tuttavia, stanno sottoperformando enormemente rispetto ai propri xG, con una media realizzativa di 0.68 gol a partita contro un xG di 1.13. Il trend è ancora più marcato in casa, dove a fronte di un xG di 1.24 segnano solo 0.69 gol davanti ai propri tifosi.

Anche per il Lecce il calendario a breve termine resta complesso, con le sfide contro Inter e Como che precedono lo scontro diretto con la Cremonese di inizio marzo, seguito dalle trasferte proibitive di Napoli e Roma.

Per quanto riguarda il Genoa, una percentuale di vittorie ferma al 20% continua a complicare i piani. Tuttavia, i loro xPTS (quasi 33) suggeriscono che non dovrebbero trovarsi nella lotta per non retrocedere, ma occupare idealmente il decimo posto della classifica. Il loro calendario da metà marzo a fine aprile appare favorevole, con sfide contro Verona, Udinese, Sassuolo e Pisa.

La posizione della Fiorentina nella lotta salvezza

La Fiorentina ha dovuto attendere il 21 dicembre per centrare la prima vittoria in Serie A e da allora sta cercando di risalire la china. Nelle ultime otto partite di campionato ha subito solo due sconfitte, portandosi a tre punti dalla zona di sicurezza.

Il recente successo esterno per 2-1 contro il Como ha messo in luce il potenziale della rosa. I prossimi quattro impegni dei viola potrebbero essere decisivi: affronteranno il Pisa (penultimo), poi Udinese e Parma, prima dello scontro diretto con la Cremonese. È ipotizzabile che la squadra possa raccogliere nove punti in queste quattro gare.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che la Viola possa dare priorità alla salvezza in Serie A rispetto all'impegno in Europa Conference League. I match infrasettimanali sono stati spesso una distrazione per la Fiorentina in questa stagione: dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev a dicembre, è arrivata l'immediata sconfitta interna per 2-1 contro il Verona, regalando agli scaligeri la loro unica vittoria esterna stagionale.

Il finale di stagione a maggio sarà però in salita, con Roma, Juventus e Atalanta in tre delle ultime quattro giornate. Di conseguenza, la Fiorentina resta una candidata alla retrocessione se non riuscirà a blindare la classifica nel mese di marzo.