Come scommettere su Marsiglia dopo la partenza di Roberto De Zerbi

Il nuovo allenatore avrà poco tempo per adattarsi, con Les Phocéens che affronteranno alcune partite cruciali di campionato e coppa nelle prossime settimane.

Qual è il futuro per il Marsiglia e De Zerbi ora che un regno turbolento si è concluso?

L'arrivo di Roberto De Zerbi era visto come un grande colpo quando si unì al Marsiglia nel 2024. Proveniva da un periodo di successo in Premier League con il Brighton. Dopo aver ottenuto un secondo posto nella sua prima stagione al Vélodrome, aveva iniziato forte in Francia.

Tuttavia, ha attraversato un periodo difficile al club della Ligue 1 da allora. La stagione 2025/26 è iniziata male con una sconfitta per 1-0 contro il Rennes. De Zerbi è stato fortemente critico nei confronti dei suoi giocatori dopo quella partita.

Questi problemi sembrano essersi culminati nelle ultime settimane. La corsa del Marsiglia in Champions League è terminata a gennaio con due sconfitte consecutive per 3-0 contro Liverpool e Club Brugge. Ha lasciato di comune accordo all'inizio di questa settimana, dopo un crollo per 5-0 nel Classique contro il PSG.

Con una percentuale di vittorie del 56,5%, la seconda migliore della sua carriera da allenatore, il regno di De Zerbi a Marsiglia non è stato disastroso. La sua reputazione potrebbe non essere stata migliorata dal suo tempo in Francia, ma non è nemmeno diminuita significativamente.

Il 46enne è l'attuale favorito per il posto vacante al Tottenham. Se non dovesse ottenere il lavoro, il suo stile offensivo potrebbe renderlo anche un buon candidato per la posizione al Manchester United.

Per quanto riguarda il Marsiglia, c'è ancora molto da giocare. Sono al quarto posto in Ligue 1 e sono in forte corsa per la qualificazione alla Champions League. Mirano anche alla Coupe de France, dopo un sorteggio favorevole in casa nei quarti di finale contro il Tolosa.

Ci sarà un effetto positivo dal cambio di allenatore al Vélodrome?

L'attuale favorito per il ruolo di allenatore allo Stade Vélodrome è Habib Beye. La sua squadra del Rennes è in forte forma ed è solo due posizioni sotto l'OM nella classifica della Ligue 1. Tuttavia, il 48enne è un ex giocatore del Marsiglia e sicuramente coglierebbe l'occasione per tornare al suo vecchio club.

Le possibilità di un effetto positivo dal cambio di allenatore sembrano alte, data la natura del licenziamento di De Zerbi. Ampi rapporti indicano una rottura nel rapporto tra l'ex allenatore e i suoi giocatori. Ciò suggerisce che gran parte della squadra del Marsiglia accoglierà con favore l'opportunità di un nuovo inizio.

La loro prossima partita li vedrà giocare in casa contro lo Strasburgo, che ha perso due partite consecutive in Ligue 1. Hanno anche subito sconfitte nel 55% delle loro partite in trasferta di campionato in questa stagione. Il Marsiglia, il cui rapporto di vittorie in casa nella massima serie francese è del 70%, vale la pena supportarlo per ottenere tutti i punti.

Le partite di campionato del Marsiglia di questa stagione sotto De Zerbi hanno avuto una media di 3,48 gol in totale. Il loro record difensivo è solo il settimo migliore. Stringere le fila sarà una priorità per il prossimo allenatore, soprattutto dopo tre recenti sconfitte pesanti.

Gli scommettitori potrebbero trovare valore puntando su partite future con meno gol del normale. Scommettere su meno di 2,5 gol con una probabilità implicita del 47,6% si distingue quando visitano Brest. Questa scommessa ha avuto successo in ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe di Les Ty'Zefs.

Con il PSG già eliminato e senza distrazioni europee, il Marsiglia potrebbe anche prosperare nella Coupe de France. Dato il loro forte record casalingo, dovrebbero battere il Tolosa per raggiungere le semifinali. Con una probabilità implicita del 25%, Les Phocéens rappresentano un forte valore nel mercato del vincitore assoluto per quella competizione.