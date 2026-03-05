I 3 grandi club europei su cui puntare per la retrocessione in questa stagione

La lotta per la salvezza sta entrando in una fase cruciale in tutto il continente, con alcuni nomi altisonanti coinvolti inaspettatamente nella bagarre per non retrocedere.

Le big d'Europa a rischio retrocessione

Con le neopromosse Leeds e Sunderland capaci di prestazioni eccellenti, la stagione nei bassifondi della Premier League si sta rivelando sorprendente. Il West Ham ha occupato la zona rossa per gran parte del campionato e la sua permanenza nella massima serie inglese, che dura da 14 anni, corre il serio rischio di interromperlo.

Tuttavia, la notizia più clamorosa riguarda il Tottenham, scivolato drasticamente nella lotta per non retrocedere. Gli Spurs hanno chiuso al 17° posto la scorsa stagione, senza però mai rischiare concretamente il baratro. Quest'anno lo scenario è diverso: la sconfitta per 2-1 contro il Fulham dello scorso weekend ha segnato il quarto KO consecutivo.

In Spagna, realtà storiche come Valencia e Siviglia si trovano tra le ultime otto e non sono ancora aritmeticamente salve. Tuttavia, non è stata un'annata brillante per le neopromosse: Real Oviedo e Levante sembrano destinate al ritorno immediato in Segunda División.

L'Elche, dopo un avvio incoraggiante, non ha ancora trovato la vittoria nel 2026 e si trova ora a ridosso della zona retrocessione. Questo scenario suggerisce che il calcio d'élite dovrebbe restare di casa al Mestalla e al Ramón Sánchez-Pizjuán anche nella prossima stagione.

In Bundesliga, è probabile che almeno un grande club debba salutare la categoria. Gli ex campioni di Germania del Werder Brema e il Wolfsburg occupano attualmente due delle ultime tre posizioni. Anche il Borussia Mönchengladbach, a quota 25 punti, non può affatto considerarsi al sicuro.

Nel frattempo, in Serie A, la Fiorentina si trova fuori dalla zona retrocessione solo per la differenza reti. Va notato, però, che i viola sono in netto credito con la fortuna rispetto ai 39.8 xPTS (punti attesi) prodotti. Le due vittorie nelle ultime tre giornate lasciano ipotizzare che la squadra possa aver finalmente invertito la rotta.

Su quali squadre storiche puntare per la retrocessione?

In Francia, il Nantes sembra ormai destinato alla sua prima retrocessione dal 2009. Con appena quattro vittorie ottenute in tutta la stagione di Ligue 1 e una probabilità implicita dell'85.7%, la quota per la loro discesa in categoria inferiore offre però scarso valore in ottica betting.

Discorso opposto per il Tottenham, che presenta un prezzo decisamente interessante nel mercato relativo alla retrocessione in Premier League. L'approdo in panchina di Igor Tudor non ha portato l'impatto immediato sperato dalla dirigenza; nel frattempo, i successi esterni di West Ham e Nottingham Forest di mercoledì scorso hanno ulteriormente aggravato la crisi degli Spurs.

Il calendario non aiuta: il Tottenham deve ancora fare visita a Liverpool, Aston Villa e Chelsea, tutte formazioni in piena lotta per un piazzamento in Champions League. Analizzando i precedenti della scorsa stagione, gli Spurs hanno perso quasi tutti i corrispondenti match in trasferta (fatta eccezione per le sfide contro Sunderland e Leeds, all'epoca non presenti in massima serie). Tutto lascia presagire un finale di stagione estremamente sofferto.

Anche il Wolfsburg si distingue come un'ottima opzione di valore per il mercato retrocessione in Bundesliga. I "Lupi" hanno raccolto un solo punto nelle ultime sei giornate e la situazione per i campioni di Germania 2008/09 appare decisamente cupa.

La squadra condivide il primato negativo per la peggior difesa del campionato, con una media di 2.21 gol concessi ogni 90 minuti. Inoltre, solo l'Heidenheim ha fatto registrare un dato peggiore rispetto ai loro 45.3 xG concessi.

Per chi cerca una scommessa a quota più alta, il pronostico potrebbe ricadere sul Torino, nonostante una probabilità implicita di appena il 2.9%. I granata militano in Serie A ininterrottamente dal 2012, ma l'attuale 14° posto preoccupa l'ambiente. Dopo l'esonero di Marco Baroni a febbraio, la panchina è stata affidata a Roberto D'Aversa.

Il tecnico cinquantenne ha registrato una percentuale di vittorie pari o inferiore al 20% in tre degli ultimi quattro incarichi, reduce peraltro dall'esonero di Empoli arrivato proprio dopo una retrocessione.

Questo trend, unito a una differenza reti di -20 (la terza peggiore del torneo), non lascia presagire nulla di buono. Con le sfide contro Napoli, Milan e Inter ancora da disputare, e un derby contro la Juventus all'ultima giornata dove non riceveranno alcun favore, il cammino dei granata verso la salvezza è tutt'altro che scontato.