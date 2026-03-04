Scommesse Europa League: 4 pronostici di valore in vista degli ottavi di finale

Nonostante il 3° posto ottenuto nella League Phase, i danesi del Midtjylland partono come netti sfavoriti nel doppio confronto degli ottavi contro il Nottingham Forest.

Operatore Lottomatica Goldbet Netbet Quote mercati 1X2 andata ottavi di finale UEL Local Pareggio Trasferta Lille vs Aston Villa 2.00 2.10 2.43 Nottingham Forest vs Midtjylland 3.00 4.00 5.60 Celta Vigo vs Lyon 2.50 2.75 3.45 Bologna vs Roma 2.00 1.80 2.47

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Villa superfavorito nel sorteggio contro i francesi del Lille

Unai Emery è il re assoluto dell'Europa League, avendo sollevato il trofeo in ben quattro occasioni: tre volte alla guida del Siviglia e una con il Villarreal. In qualità di allenatore più vincente nella storia della competizione, quest'anno guida l'Aston Villa verso gli ottavi di finale.

L'impressionante palmarès dello spagnolo è la ragione principale per cui i Villans sono considerati i grandi favoriti per la vittoria finale. Tuttavia, i dati statistici sottostanti relativi al Villa non appaiono altrettanto convincenti.

In questa stagione di Europa League, la squadra occupa il 15° posto nella classifica generale degli xG, con una media di 1.59 per match. Il Lille, avversario agli ottavi, si trova invece all'ottavo posto nel ranking xG della competizione con un valore di 1.67.

Durante la fase a gironi, il Lille ha prodotto meno di quanto creato, siglando 1.40 gol reali a fronte di un xG di 1.67. Ciò suggerisce un potenziale margine di miglioramento in termini di efficacia sotto porta. Al contrario, il Villa ha sovraperformato (1.75 gol fatti rispetto a 1.59 xG). Un eventuale ritorno alla media statistica per entrambe le squadre potrebbe riservare sorprese clamorose.

Inoltre, la forma dei Villans in Premier League sembra in calo, con soli cinque punti raccolti nelle ultime cinque giornate. Vista la recente difficoltà nel creare e concretizzare occasioni, appare rischioso appoggiare il Villa con troppa convinzione prima della gara d'andata.

Midtjylland: il pronostico di valore degli ottavi?

Nonostante le dimensioni ridotte del club, i danesi del Midtjylland hanno mostrato grande resilienza e qualità durante la League Phase, chiudendo al terzo posto e ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi. Il Nottingham Forest ha invece dovuto superare un ostico playoff contro il Fenerbahce per raggiungere questa fase.

Sulla carta, è difficile spiegare perché il Forest sia così favorito per la gara d'andata al City Ground. Tuttavia, un'analisi approfondita dei dati chiarisce il quadro.

Il Midtjylland ha fatto registrare il quinto miglior xG della fase a gironi (1.79), ma il Forest è risultato leggermente superiore con 1.86. I danesi hanno inoltre sovraperformato nettamente i propri parametri, segnando 2.29 gol a fronte del citato 1.79 xG. Al contrario, il Forest è stato estremamente in linea con le aspettative, sia per quanto riguarda l'xG (1.90 gol reali vs 1.79 attesi) che l'xGA (0.90 subiti vs 0.87 attesi).

Durante la fase a gironi, i punti attesi (xPTS) del Midtjylland erano solo 12.5, mentre il bottino reale è stato di 19 punti. Nessun'altra squadra ha superato i propri xPTS con un margine così ampio. Di conseguenza, puntare sul Midtjylland basandosi esclusivamente sulla posizione in classifica potrebbe rivelarsi un errore.

Il Lione domina la classifica e pesca il Celta Vigo

L'Olympique Lione ha concluso la League Phase al comando con 21 punti in otto partite. La formazione francese ha messo a segno 18 reti, con una media di 2.25 a partita: una produzione offensiva superiore di oltre 0.5 xG rispetto al dato atteso di 1.74.

Per il Celta Vigo, il percorso è stato più tortuoso. Gli spagnoli hanno registrato un xG di soli 1.33 a partita, posizionandosi al 29° posto su 50 club partecipanti.

Il Lione ha dominato il possesso palla nella prima fase, guidando la competizione con una media del 61.2%. Il Celta, dal canto suo, ha superato il proprio xG di 4.2 gol, il terzo margine più alto del torneo. Questo dato indica una dipendenza dalle giocate dei singoli piuttosto che da una produzione costante di occasioni da rete.

Gran parte dell'attenzione sarà rivolta a Bryan Zaragoza, autore di quattro assist sui 15 gol totali del Celta nella League Phase. Se dovesse mancare o se il Lione riuscisse a limitarlo, la squadra spagnola potrebbe incontrare enormi difficoltà nel passaggio del turno.

Derby italiano: la Roma sfida il Bologna di Gasperini

Il quarto e ultimo confronto da monitorare è il derby italiano tra Roma e Bologna. I rossoblù hanno guidato la classifica degli xG della fase a gironi con 2.18 a partita, pur avendo segnato meno del previsto (0.58 gol in meno rispetto al creato per gara).

Il Bologna si è dimostrato solidissimo in fase difensiva, con soli 0.70 gol subiti a partita a fronte di un xGA di 0.92.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso al 13° posto per xG prodotti (1.63). Tuttavia, i giallorossi hanno sovraperformato nelle statistiche difensive, subendo solo 0.75 gol rispetto a un xGA di 1.10. Questi dati suggeriscono che entrambi i match potrebbero essere caratterizzati da punteggi bassi e difese molto efficaci.

Nei recenti scontri di Serie A, lo stadio Renato Dall’Ara non è stato terreno di conquista per la Roma, che non vince in casa del Bologna da quattro trasferte. Inoltre, il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide giocate allo Stadio Olimpico in campionato.

Se la Roma ha raggiunto gli ottavi per il rotto della cuffia prendendo l'ultimo posto disponibile per la qualificazione diretta, il Bologna rappresenta una minaccia concreta. Solo un punto ha separato le due squadre nella League Phase, con una differenza reti identica. Un pronostico orientato sull'Under 2.5 per entrambe le sfide potrebbe essere una scelta oculata.