Come la Champions League cambia il panorama delle scommesse sulla corsa al titolo di Serie A

La deludente campagna europea degli Azzurri è giunta al termine. Tuttavia, ciò potrebbe aiutarli a spodestare i Nerazzurri dalla vetta della classifica.

Il vantaggio e le sfide imminenti dell'Inter

L'Inter si presenta a questo weekend con un vantaggio di cinque punti in testa alla classifica di Serie A. I rivali cittadini, il Milan, sono secondi, seguiti da Roma, Napoli e Juventus, sebbene questi tre club siano a un considerevole distacco.

La forma in campionato dei Nerazzurri è stata formidabile, avendo vinto nove delle ultime dieci partite. Tuttavia, la squadra di Christian Chivu ha avuto difficoltà in altre competizioni e si è accontentata di un posto nei play-off in Champions League. Di conseguenza, dovranno giocare due partite extra a febbraio, contro Bodø/Glimt o Benfica.

La scorsa stagione, l'Inter ha faticato a mantenere la forma mentre competeva in più tornei contemporaneamente. Con sette partite in programma in tre diverse competizioni a febbraio, c'è il rischio che questo calendario impegnativo possa influire sul loro vantaggio in campionato.

Date queste circostanze, le squadre che inseguono l'Inter potrebbero vedere un'opportunità per ridurre il divario, in particolare quelle senza impegni europei rimanenti. Pertanto, vale la pena esaminare chi potrebbe iniziare a recuperare terreno sull'Inter nelle prossime settimane.

Gli inseguitori

Esaminiamo prima il Napoli, dato il loro status di campioni in carica. La seconda stagione di Antonio Conte è stata difficile finora, e la sua squadra è attualmente a nove punti dai leader. Hanno perso solo due delle ultime undici partite di Serie A, ma una sconfitta contro la Juventus nell'ultima partita si è rivelata un grande ostacolo.

La squadra di Conte ha storicamente performato bene nei campionati nazionali quando non distratta dal calcio europeo. Tuttavia, quest'anno la squadra appare meno dominante a causa degli infortuni e della forma migliorata dei rivali. Tuttavia, con un calendario favorevole davanti a loro e senza ulteriori distrazioni continentali, i Partenopei potrebbero ancora difendere seriamente il titolo.

Attualmente seconda in classifica, il Milan potrebbe beneficiare maggiormente di come sono andate le cose in Europa. La squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata da tutte le altre competizioni di coppa, quindi può concentrarsi esclusivamente sulla Serie A. Se l'Inter continua a progredire in UCL e Coppa Italia, il Milan potrebbe giocare almeno 13 partite in meno.

I Rossoneri sono in una straordinaria serie di 21 partite senza sconfitte in campionato, nonostante un alto numero di pareggi. Il Derby della Madonnina è previsto per l'8 marzo, due giorni prima che l'Inter possa essere in azione negli ottavi di finale. Quella partita potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa allo Scudetto se l'Inter rimane in Europa.

Infine, esaminiamo la Juventus. La Vecchia Signora è in una buona serie a livello nazionale ma rimane attiva sia in Coppa Italia che in UCL. Hanno un calendario fitto davanti, rendendo difficile competere efficacemente su tutti i fronti.

In Europa, devono affrontare partite contro Galatasaray o Club Brugge, il che potrebbe ulteriormente ostacolare le loro possibilità in Serie A. La scorsa stagione, tutte e tre le squadre italiane sono state eliminate nei play-off di UCL, e non c'è garanzia che non accadrà di nuovo questa stagione. Tuttavia, anche se succede, e la Juve si concentra sulla Serie A, potrebbero non avere abbastanza profondità per lanciare una sfida al titolo.