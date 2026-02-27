Come scommettere sul Torino dopo il cambio di allenatore

Dopo lo 0-3 a Genova e l'esonero di Marco Baroni, domenica contro la Lazio debutta Roberto D'Aversa – ecco cosa aspettarsi dal nuovo tecnico.

Torino - Lazio Goldbet William Hill Lottomatica Under 2,5 1.78 1.83 1.78 No goal 1.80 1.73 1.80 No goal + Under 2.5 1.90 1.87 1.90

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

I motivi del fallimento sotto la guida di Marco Baroni

Domenica alle ore 18.00 l'incontro davanti al proprio pubblico contro la Lazio vedrà il debutto di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. Il nuovo tecnico granata, il diciottesimo nell'era Urbano Cairo, ha sostituito Marco Baroni dopo nove mesi da incubo. Durante i quali il "Toro", per esempio, ha concesso 47 reti e subìto così 13 sconfitte in 26 giornate.

In altre parole, il Torino ha perso la metà delle sue apparizioni in Serie A dall'arrivo dell'ex allenatore della Lazio. Solo nella stagione 2019/20 i granata avevano fatto peggio perdendo 14 volte in 27 turni. Allora avevano chiuso il campionato con 40 punti, uno in più rispetto al Lecce terzultimo.

L'avvicendamento di Baroni è arrivato all'indomani dello 0-3 contro il Genoa, la sesta sconfitta nelle ultime sei giornate. Durante le quali il Torino ha macinato punti esclusivamente nell'1-0 contro il Lecce e sei giorni dopo nel 2-2 sul campo della Fiorentina. Dunque, ne ha raccolti quattro in due gare contro la terzultima e la quintultima in classifica.

Ma non solo: la peggiore difesa della Serie A 2025/26 ha concesso nello 0-3 a Genova per la settima volta in questo campionato più di due reti. E la battuta d'arresto contro un "Grifone" appaiato con i granata a 27 punti è arrivata a meno di un mese dallo 0-6 a Como. Ma l'esonero di Baroni sarebbe arrivato anche a causa della totale assenza dello spirito di squadra.

Ecco cosa dovrebbe cambiare con la gestione di Roberto D'Aversa

L'arrivo di D'Aversa, che per ora ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, innanzitutto porta con sé un cambio di gestione in difesa. Nonostante le evidenti difficoltà durante i suoi mesi alla guida del Torino, Baroni ha insistito con la difesa a tre. L'identità tattica del suo successore è invece profondamente radicata nel 4-3-3 e nel 4-4-2.

Si tratta di un modulo caratterizzato da un blocco difensivo compatto che – in assenza del possesso di palla – si trasforma in un 4-1-4-1 o un 5-4-1. Dunque, i nostri esperti prevedono una netta riduzione dell'ampiezza difensiva del Torino. E questo a sua volta dovrebbe complicare agli avversari la ricerca di passaggi liberi nei canali verticali centrali.

Nella stagione 2019/20, la sua ultima completa con D'Aversa in panchina, il Parma aveva terminato la Serie A all'undicesimo posto. Allora la difesa dei ducali aveva concesso nelle prime 26 giornate 31 gol a fronte di 42,1 reti attese subite (xGA). Raramente si tratta di fortuna – piuttosto è il risultato di un sistema difensivo che costringe gli avversari a conclusioni con scarse probabilità di successo.

Dunque, quali mercati si devono tenere d'occhio dopo il cambio di allenatore al Torino?

Dopo 26 giornate di campionato, il Torino viaggia a 27 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo in classifica. Ma c’è una graduatoria in questo campionato nella quale i granata primeggiano. E si tratta di quella degli Over 2,5 – che sono 16 a fronte di dieci Under.

Considerando che il "Toro" di Baroni ha siglato 27 reti in campionato, questo bilancio è dovuto alle reti subite. Alle sette gare con tre, quattro, cinque o sei marcature concesse se ne sono aggiunte altrettante con due gol al passivo e almeno uno segnato. E solo in due Over 2,5 il Torino si è imposto: è accaduto nel 2-1 contro il Genoa a ottobre e nel 3-0 a Verona d'inizio anno.

Quantomeno sulla carta il cambio di modulo sotto la guida di D'Aversa e il passaggio dalla linea a tre a quella a quattro dovrebbe ridurre le reti subìte. Poi ovviamente dipende sempre dal rendimento degli avversari e occorre informarsi di gara in gara. Ma d'ora in poi i mercati No goal e Under 2,5 generalmente saranno plausibili per le scommesse sul Torino dopo il cambio di allenatore.

E questo vale a maggior ragione per la sfida contro una Lazio che nel 3-3 contro il Torino del 4 ottobre ha registrato uno dei sette Over 2,5 nelle sue 26 uscite in Serie A. Anche per questo motivo le quote sul segno Under 2,5 in vista della sfida di domenica oscillano tra 1.50 e 1.53.

Quantomeno sulla carta offrono più valore le quote sul segno No goal, che si muovono tra 1.73 e 1.80. E nonostante il fatto che, per esempio, solo due delle 19 sfide alla Lazio con meno di due reti si siano chiuse senza un clean sheet. Mentre le quote sulle combo dei due segni oscillano tra 1.87 e 1.90.