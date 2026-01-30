Come dovrebbero reagire gli scommettitori al dominio inglese nella Champions League

PSG, Bayern Monaco e Barcellona guidano la sfida continentale per fermare le squadre inglesi, cinque delle quali sono già agli ottavi di finale.

Mercati della Champions League bet365 Netwin 888 Squadra inglese 1.80 1.80 1.80 Squadra spagnola 4.33 4.25 4.25 Squadra tedesca 5.00 5.00 4.90

La supremazia della Premier League non garantisce il successo nella fase a eliminazione diretta

La sconfitta per 4-2 del Real Madrid contro il Benfica ha permesso al Manchester City di entrare tra le prime otto nell'ultima giornata. Si sono uniti a Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal, capolista, bypassando il turno di spareggio, che vedrà protagonista il Newcastle United.

Con i Magpies favoriti per avanzare, è probabile che ci saranno ben sei club inglesi agli ottavi di finale, un record che sottolinea la potenza della Premier League.

I dati della fase a gironi evidenziano anche la forza senza pari della massima serie inglese. I sei club della Premier League sono tutti tra i primi 10 in termini di xGD (differenza di gol prevista). L'Inghilterra ha anche rappresentato sei delle prime 11 posizioni in termini di xPTS (punti previsti).

Tuttavia, le prestazioni forti nella fase a gironi non garantiscono il successo nelle fasi successive. Ci sono stati esempi di ciò la scorsa stagione, quando il Liverpool, primo in classifica, ha perso agli ottavi. Sono stati battuti dai futuri campioni del PSG, che avevano finito quindicesimi nella fase iniziale.

Rimangono dubbi sul fatto che uno dei sei club inglesi abbia quello che serve per arrivare fino in fondo quest'anno. Probabilmente, nessuno attualmente raggiunge il livello della squadra dei Reds che è stata superata dal PSG lo scorso marzo.

Un calendario favorevole, il più facile di tutta la competizione secondo i dati sulla difficoltà degli incontri, ha contribuito al quarto posto degli Spurs. Sono quattordicesimi in Premier League e di certo non sono seri contendenti in Europa. Il Newcastle non sta andando molto meglio sul palcoscenico domestico. Affronteranno una gara di ritorno in trasferta se raggiungeranno gli ottavi.

Il Manchester City e il Chelsea sono entrambi in fase di ricostruzione delle loro squadre, con quest'ultimo sotto una nuova gestione. Questa volta, la gloria della Champions League sembra un ponte troppo lontano per Pep Guardiola, per non parlare dell'inesperto Liam Rosenior.

È il momento di scommettere contro un vincitore inglese?

Il Liverpool non può mai essere escluso sul palcoscenico europeo. Sono probabilmente meglio attrezzati per giocare partite di Champions League contro squadre che non si chiudono in difesa.

Come sei volte vincitori, non ci sono grandi ostacoli mentali da superare, cosa che non si può dire per l'Arsenal. I Gunners hanno chiuso la fase a gironi con un record del 100%, subendo solo due gol prima di una partita ininfluente contro il Kairat. Tuttavia, non hanno mai vinto il trofeo e hanno un record complessivamente negativo nelle semifinali sotto Mikel Arteta.

Ciò suggerisce che il Liverpool potrebbe essere la scommessa di valore tra le squadre della Premier League rimaste. Tuttavia, Arne Slot dovrà comunque ottenere molto di più dai suoi giocatori se vogliono andare lontano nella competizione.

C'è una probabilità implicita del 54,5% che avremo un vincitore inglese. Dati i dubbi sulla compagine rimanente della Premier League, scommettere su un vincitore alternativo sembra la strada da seguire.

Il Bayern Monaco è stato molto forte finora in questa stagione. Hanno vinto sette delle otto partite nella fase a gironi, assicurandosi i ritorni in casa per tutta la fase a eliminazione diretta.

I bavaresi hanno vinto l'87% delle loro partite in tutte le competizioni e sono sicuri di conquistare il titolo della Bundesliga. Questo dovrebbe avvantaggiarli anche più avanti in Champions League. Con Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund ancora in gioco, puntare su un vincitore tedesco sembra allettante con una probabilità implicita del 22,2%.

Il PSG è l'unico serio candidato francese e ha un'11,1% di possibilità di vincere il trofeo. Non sono stati al meglio, ma sono comunque quarti per xPTS nella fase a gironi con 15,8. Dopo essersi sviluppati in modo spettacolare nella competizione della scorsa stagione, sembrano forti a quote così lunghe.

La debole difesa del Barcellona e i tempi caotici dentro e fuori dal campo al Real Madrid suggeriscono che non avremo un vincitore spagnolo. Tuttavia, i Blancos si sono ripresi da tali circostanze in passato. Avendo vinto sei delle ultime 12 edizioni della Champions League, non possono mai essere del tutto esclusi.