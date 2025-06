La Juventus è la seconda favorita per il Gruppo G, ma il City potrebbe dar filo da torcere.

Ci sono alcuni outsider a lungo raggio nella corsa del Gruppo G, e ciò è comprensibile dato il dominio del Manchester City. A seguire si possono consultare le quote e possibilità di ciascuna squadra.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse con SPID disponibili in Italia.

Il Gruppo G potrebbe non essere molto combattuto

La maggior parte dei gruppi in questa Mondiale per Club ha almeno un candidato di spicco, e il Gruppo G non fa eccezione. Tuttavia, c'è una leggera differenza: due squadre sono nettamente favorite rispetto alle altre due. È difficile immaginare che Manchester City e Juventus non finiscano nelle prime due posizioni.

Manchester City

Il Manchester City è la scelta ovvia nel Gruppo G, grazie alla loro abilità dimostrata sul palcoscenico internazionale negli ultimi cinque anni. Il City si è qualificato grazie alla vittoria in Champions League 2022/23. Tuttavia, la loro stagione di Premier League incoerente l'anno scorso ha sollevato alcune preoccupazioni.

Il City ha vissuto la sua prima stagione senza trofei sotto Pep Guardiola dalla sua prima campagna nel 2016/17. Sono riusciti a trovare la forma alla fine della stagione, perdendo solo una delle ultime 13 partite in tutte le competizioni.

Sono stati attivi nella pausa stagionale, avendo ingaggiato Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders e Rayan Cherki. Ait-Nouri coprirà un grande vuoto nella difesa del City, e avere Rodri di nuovo in forma aumenta le loro possibilità alla Mondiale per Club. Gli uomini di Guardiola probabilmente daranno il meglio di sé in questo torneo.

Juventus

La Juventus, una storica squadra italiana nota per il suo successo nelle grandi competizioni, si è qualificata per questo torneo come ottava squadra eleggibile nel ranking a 4 anni. Sorprendentemente, nonostante il loro prestigio e avendo vinto 11 trofei internazionali, questa sarà la loro prima apparizione nella Mondiale per Club.

Affronteranno il viaggio attraverso l'Atlantico verso l'America dopo una campagna di Serie A incoerente, che li ha visti assicurarsi i posti in Champions League a fatica. Solo l'Inter ha registrato più partite senza subire gol della Juve nella massima serie italiana l'anno scorso. Pertanto, possiamo aspettarci che la Juventus mostri la classica resistenza difensiva italiana in questo torneo.

Dusan Vlahovic è stato coinvolto nel maggior numero di gol in tutte le competizioni 2024/25, e potrebbe essere la principale minaccia offensiva della Juventus. Nel frattempo, il vincitore della Coppa del Mondo Randal Kolo Muani lo assisterà in attacco. Ha concluso la stagione in buona forma, che cercherà di portare in questa competizione.

Al Ain SCC

Al Ain non è un nome noto nel calcio, poiché la maggior parte dei tifosi occasionali non ha mai sentito parlare di loro. A differenza della Juventus, hanno già partecipato a questo torneo. Hanno gareggiato nell'edizione 2018 e sono avanzati dalla prima fase fino alla finale prima di essere sconfitti dal Real Madrid.

Hanno già dimostrato le loro capacità da outsider in questa competizione. Non dovrebbero essere sottovalutati, poiché si sono qualificati per questo torneo vincendo la AFC Champions League 2023/24. Inoltre, hanno vinto un totale di 36 titoli in tutte le competizioni, rendendoli il club emiratino di maggior successo insieme a Shabab Al Ahli.

Kodjo Laba è probabilmente il loro uomo di riferimento, essendo diventato il primo giocatore di Al Ain a vincere quattro volte la Scarpa d'Oro della UAE Pro League. Ha segnato 20 gol la scorsa stagione e ha contribuito a 175 gol in 145 partite per Al Ain in tutte le competizioni. Inoltre, Bandar Al-Ahbabi è l'unico attuale giocatore di Al Ain ad aver segnato alla Mondiale per Club.

Wydad AC

Come Al Ain, Wydad è un nome sconosciuto alla maggior parte dei tifosi di calcio. Tuttavia, sono veterani su questo palcoscenico, avendo partecipato a due delle ultime sette finali. Ad ogni modo, il loro cammino si è concluso al secondo turno entrambe le volte.

Hanno guadagnato il loro posto al CWC vincendo la CAF Champions League nella stagione 2021/22 quando hanno sconfitto l'Al Ahly in finale. Anche l'Al Ahly partecipa a questo torneo e ha recentemente dimostrato la sua capacità di competere contro squadre alla Mondiale per Club. Ecco perché le loro lunghe quote potrebbero essere fraintese.

Mohamed Rayhi è il miglior marcatore del Wydad, avendo concluso la Botola Pro marocchina 2024-25 come capocannoniere del Wydad AC con 11 gol. La maggior parte della loro squadra è composta da marocchini nativi e non include giocatori riconosciuti.

Wydad è una scelta di grande valore per finire secondo.

La Juventus è la seconda favorita per vincere il Gruppo G, dietro al Manchester City, ma il loro prezzo sembra un po' corto poiché il City sembra essere tornato in forma. Gli uomini di Guardiola hanno rafforzato una squadra già forte, mentre il ritorno di Rodri è cruciale per le loro possibilità di avanzare.

C'è un grande divario nelle classifiche di potere di Opta nel Gruppo G tra Juventus, Al Ain e Wydad nella corsa per il secondo posto. I bookmaker hanno un divario simile nella lista delle quote, ma la differenza tra Juve e City non li rende abbastanza attraenti per vincere il gruppo.

Mentre Al Ain e Wydad sono improbabili vincitori del gruppo, potrebbero comunque considerare le loro possibilità di inserirsi al secondo posto. Entrambi sono a ottime quote per avanzare, ma c'è un fattore distintivo che i bookmaker potrebbero aver trascurato.

Wydad è classificato più in alto di Al Ain nelle classifiche di potere di Opta e ha più esperienza su questo palcoscenico. Inoltre, secondo Opta, Wydad ha una probabilità del 9,1% di finire secondo nel Gruppo G, mentre Al Ain ha solo una probabilità del 4,7%.

Tuttavia, secondo i bookmaker, Wydad è più di due volte meno probabile di raggiungere i knockout rispetto ad Al Ain. Potrebbe esserci molto valore per gli scommettitori nel fare una piccola puntata su Wydad per avanzare a scapito della Juve. La Juventus ha pareggiato molte partite e in un girone di tre partite c'è poco margine per errori.

Abbiamo visto come la nazionale marocchina abbia sfidato le probabilità di raggiungere le semifinali nel 2022. Non sarebbe una sorpresa vedere una squadra di club marocchina andare in profondità nella competizione. Tuttavia, i bookmaker non sarebbero d'accordo.

Con il Manchester City probabilmente vincitore di questo gruppo a quote basse, sarebbe intelligente fare una piccola puntata su Wydad per avanzare ai knockout.