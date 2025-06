Anteprima scommesse Gruppo E Mondiale per Club: quote interessanti sull'antepost per il primo posto

Nonostante l'Inter sia favorita nel Gruppo E, il River Plate potrebbe sorprendere e prendere il primo posto grazie alla sua recente forma.

Secondo Opta Analyst, l'Inter è la favorita per vincere il Gruppo E. Tuttavia, secondo l'analisi, il River Plate ha una probabilità del 10,8% di vincere.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Inter 1.40 1.35 1.40 River Plate 3.25 3.25 3.25 Urawa Red Diamonds 18.00 15.00 18.00 Monterrey 20.00 20.00 20.00

Il vincitore del Gruppo E alla Coppa del Mondo per Club 2025 non è ancora deciso

Sebbene l'Inter sia la favorita schiacciante per vincere il gruppo, con una probabilità del 79% secondo Opta Analyst, troppo è accaduto dietro le quinte del club. Questo potrebbe destabilizzarli e aprire la strada a un outsider.

Inter

Dopo aver perso all'ultima giornata della stagione di Serie A contro il Napoli e non essere riuscita a conquistare il secondo titolo di fila, l'Inter aveva puntato tutto sulla Champions League. Tuttavia, sono stati semplicemente surclassati da un PSG superiore, finendo ancora una volta al secondo posto.

Simone Inzaghi ha lasciato il suo ruolo di comune accordo alla fine della stagione. Senza trofei vinti l'anno scorso, i Nerazzurri hanno ora un'opportunità nella vetrina globale del club.

Hanno già sollevato questo trofeo, sebbene nella sua vecchia versione, nel 2010 quando hanno battuto il TP Mazembe nella finale di Abu Dhabi. Quest'anno, sono i favoriti per uscire dal Gruppo E come vincitori. Tuttavia, con un cambio di allenatore e l'arrivo di Cristian Chivu, potrebbero aver bisogno di adattarsi al nuovo tecnico.

Sebbene fossero effettivamente la seconda miglior squadra d'Europa, la mancanza del trofeo significa che hanno qualcosa da dimostrare. Tuttavia, quelle due sfide ravvicinate potrebbero influenzare mentalmente la squadra, e ora dovranno riorganizzarsi per lottare per questo titolo.

Dipenderanno molto da giocatori come Marcus Thuram, Lautaro Martínez e Nicolò Barella. Tuttavia, la loro prestazione contro il PSG ha rivelato vulnerabilità che gli avversari potrebbero sfruttare.

River Plate

Il River Plate, uno dei club di calcio più rinomati dell'Argentina, partecipa per la terza volta a questa competizione. In precedenza hanno raggiunto la finale nel 2015, solo per essere battuti da un Barcellona stellare che includeva Luis Suárez e Lionel Messi.

I vincitori della Primera División per 38 volte non hanno avuto un buon rendimento nella competizione domestica la scorsa stagione. Sono stati eliminati nei quarti di finale dei playoff dell'Apertura dagli eventuali vincitori Platense ai rigori.

Sono una squadra con una storia ricca, e ora vantano giocatori come Manuel Lanzini, tornato al suo primo club dopo aver vinto la Conference League con il West Ham. Los Millonarios sono guidati da Marcelo Gallardo, al suo secondo incarico al club dopo una breve parentesi in Arabia Saudita con l'Al Ittihad. Mira a replicare il successo goduto nel suo primo incarico.

La loro forma in Copa Libertadores è ciò su cui faranno affidamento al CWC, essendo imbattuti in sei partite e avendo vinto il loro girone per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Puntano allo stesso successo in questa competizione.

Monterrey

La squadra messicana Monterrey partecipa per la sesta volta alla Coppa del Mondo per Club. Solo Auckland City e Al Ahly hanno partecipato più volte a questo torneo rispetto alla squadra di Liga MX. Il loro massimo risultato è stato il terzo posto, ottenuto due volte: una nel 2012 e poi di nuovo nel 2019.

Sono arrivati a questa edizione grazie alla loro vittoria nella CONCACAF Champions League 2021 e saranno ansiosi di lasciare il segno in questa competizione. La Pandilla può contare su uno dei migliori capitani di sempre in Europa per guidarli in campo.

Sergio Ramos guiderà i Biancoazzurri, indossando la maglia numero 93 all'età di 40 anni senza segni di rallentamento. Ha vinto quattro titoli di Champions League e ha collezionato 180 presenze con la Spagna. Quell'esperienza, insieme a giocatori come Sergio Canales e Héctor Moreno, può solo giovare a Monterrey quando saranno negli Stati Uniti.

La formazione messicana è anche gestita dall'ex assistente del Manchester City Domènec Torrent, nominato solo il mese scorso.

Urawa Red Diamonds

I pesi massimi della J1 League, Urawa Red Diamonds, fanno la loro quarta apparizione alla Coppa del Mondo per Club, rappresentando il Giappone. La loro migliore prestazione è stata nel 2007 quando hanno raggiunto le semifinali ma sono stati sconfitti dai vincitori finali, il Milan.

Hanno prenotato il loro posto sull'aereo per gli Stati Uniti dopo aver vinto l'AFC Champions League, dimostrando di essere una squadra da tenere d'occhio. Tuttavia, sono stati deludenti dal 2002, qualificandosi per la vetrina continentale solo una volta dopo, dove non sono riusciti a superare la fase a gironi.

Con principalmente giocatori locali e una spruzzata di brasiliani, hanno una probabilità del 19,8% di uscire dal Gruppo E.

River offre l'opzione perfetta per valore e forma

Come suggerisce Opta Analyst, solo due squadre meritano di essere sostenute per vincere il gruppo; tuttavia, puntare sull'Inter non offre vincite potenziali alte. I Nerazzurri hanno la percentuale più alta di probabilità di vincere il loro gruppo in tutta la competizione della Coppa del Mondo per Club, ed è per questo che vale la pena puntare sul River Plate.

Il River è in ottima forma, imbattuto nelle ultime 18 partite dopo 90 minuti in tutte le competizioni. È stato sfortunato che abbiano subito sconfitte ai rigori contro Platense nell'Apertura argentina e Talleres Córdoba nella Supercoppa. Prima di quella sconfitta ai quarti di finale, Los Millonarios erano in una serie di cinque vittorie consecutive.

Con il 17enne fenomeno Franco Mastantuono ancora nelle loro fila, il River può battere chiunque, specialmente se la loro forma in Copa Libertadores è un indicatore (3 vittorie, 3 pareggi).

Monterrey, nel frattempo, ha solo una probabilità del 7,1% di vincere il gruppo. Sebbene ci sia valore nel sostenere la squadra messicana, superare questo gruppo è probabilmente oltre la loro portata.

Gli Urawa Reds hanno avuto difficoltà recentemente nella J1 League. Hanno vinto solo due delle loro ultime sette partite (2 sconfitte, 3 pareggi), il che significa che puntare su di loro per superare tutte e tre le squadre è improbabile che paghi.