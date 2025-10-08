5 scelte di marcatori in qualsiasi momento per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di questa settimana

Ci aspettiamo molti gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di questo mese, ma dove si può trovare valore?

Marcatori in qualsiasi momento per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Lottomatica Goldbet Netbet Alexander Isak vs Switzerland 2.40 2.40 2.30 Cristiano Ronaldo vs Republic of Ireland 1.50 1.50 1.30 Nick Woltemade vs Armenia 1.48 1.48 1.58 Giacomo Raspadori vs Estonia 1.90 1.90 1.88 Mika Biereth vs Belarus 1.65 1.65 1.65

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Marcatori in qualsiasi momento nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo

Finora, 18 nazioni sanno che parteciperanno al torneo la prossima estate, ma molti posti sono ancora in palio. Potremmo vedere diverse squadre fare un passo avanti verso la qualificazione questo mese, e ci si aspettano molti gol.

Abbiamo esaminato alcune delle partite che si terranno la prossima settimana e individuato alcuni marcatori probabili. Ci sono giovani, attaccanti in forma e un veterano esperto che potrebbe trovare la rete. L'attuale capocannoniere, Almoez Ali del Qatar, è improbabile che venga superato al momento.

Alexander Isak vs Svizzera

Sta ancora aspettando il suo primo gol in Premier League per il Liverpool, ma la qualità di Isak è indiscutibile. Lo svedese ha segnato sette gol e assist nelle sue ultime sette partite a livello internazionale e avrà nel mirino la Svizzera.

Dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due qualificazioni, i Blågult saranno disperati per ottenere la loro prima vittoria. La Svezia ha il vantaggio di giocare in casa e raramente perde nel proprio territorio. Jon Dahl Tomasson conta su Isak e Viktor Gyökeres per fare la differenza, e entrambi hanno il potenziale per farlo. Puntiamo sull'ex per essere quello che ci riuscirà.

Cristiano Ronaldo vs Repubblica d'Irlanda

Si avvicina ai 41 anni, ma Ronaldo sa ancora dove si trova la rete. Ha segnato cinque gol in sei partite con l'Al-Nassr questa stagione e sei nelle ultime cinque con il Portogallo. Il leggendario attaccante portoghese è ora a soli nove gol dal raggiungere i 150 gol internazionali, un traguardo mai raggiunto da un calciatore maschio.

La fame di gol dell'ex giocatore del Real Madrid è unica, e gli irlandesi saranno preoccupati per la minaccia che rappresenta. Data la sua forma sia per club che per nazionale, non sarebbe sorprendente se aggiungesse un altro gol al suo bottino a Lisbona.

Nick Woltemade vs Lussemburgo

I tedeschi hanno avuto un inizio difficile nelle qualificazioni, anche se sono riusciti a riprendersi dalla sconfitta contro la Slovacchia battendo l'Irlanda del Nord. Il grande attaccante del Newcastle sta ancora aspettando il suo primo gol per Die Mannschaft, ma con la difesa del Lussemburgo, sarà fiducioso a Colonia.

Les Lions Rouges sono ancora senza vittorie nel Gruppo A. L'attaccante si unirà tardi alla squadra in Germania a causa dell'influenza, ma dovrebbe essere pronto per venerdì. Dopo aver segnato quattro gol in sei partite per i Magpies, è in buona forma e potrebbe essere un vero problema per i visitatori.

Giacomo Raspadori vs Estonia

Raspadori non ha avuto un grande impatto per l'Atletico Madrid in La Liga questa stagione, ma ha fatto bene in Champions League. Il 25enne è però in forte forma a livello nazionale, con tre gol e due assist in tre partite. È in realtà il giocatore azzurro con più gol nella rosa attuale, con 11 per la sua nazionale.

Gli italiani hanno segnato cinque gol contro l'Estonia l'ultima volta che si sono incontrati, e tre di questi sono stati segnati o assistiti dall'uomo dell'Atletico, nonostante abbia giocato solo 23 minuti. Che venga usato come sostituto o titolare, Raspadori sarà sicuramente una minaccia costante per la difesa estone.

Mika Biereth vs Bielorussia

La straordinaria forma di Biereth della scorsa stagione non è continuata nel 2025/26, ma la minaccia che rappresenta è evidente. Ha segnato solo un gol in nove partite per il Monaco finora, ma non vede l'ora di affrontare una difesa bielorussa debole. La Bielorussia ha subito sette gol nelle ultime due qualificazioni, ed è l'occasione perfetta per Biereth per tornare a segnare.

Rasmus Højlund potrebbe essere preferito come titolare grazie alla sua recente forma con il Napoli, ma questo non esclude Biereth. Può causare grandi problemi anche dalla panchina. L'ex uomo dell'Arsenal sarà desideroso di iniziare la sua stagione nel modo giusto, potenzialmente a spese delle Ali Bianche.