5 marcatori in Europa questa settimana

Abbiamo analizzato la Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga e Liga Portugal per scegliere un giocatore da ciascuna di queste competizioni su cui puntare per segnare.

Marcatori Lottomatica Goldbet Netbet Hugo Ekitike - Liverpool vs Leeds 1.70 1.70 1.60 Lautaro Martínez - Inter Milan vs Bologna 2.25 2.25 2.00 Odsonne Édouard - Toulouse vs Lens 3.25 3.25 3.25 Kylian Mbappé - Real Madrid vs Betis 1.52 1.52 1.45 Vangelis Pavlidis - Benfica vs Estoril Praia 1.79 1.79 1.40

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Hugo Ekitike per Liverpool vs Leeds

Hugo Ekitike è attualmente il punto focale dell'attacco del Liverpool a causa delle assenze di Alexander Isak e Mohamed Salah. L'infortunio del primo ha fatto ricadere il peso dei gol sulle spalle del francese, che ha accolto la sfida. Con 11 gol in tutte le competizioni, è considerato il miglior acquisto estivo dei Reds.

L'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte sarà desideroso di migliorare la sua media di 3,02 tiri e 0,69 gol per 90 minuti in Premier League. Inoltre, è un giocatore di cui il Leeds United dovrà essere molto attento. Con cinque gol e assist nelle ultime sette partite, Ekitike sarà pronto a brillare mentre il Leeds visita Anfield il giorno di Capodanno.

Lautaro Martínez per Inter Milan vs Bologna

Pochi giocatori in Serie A si sono dimostrati tanto abili quanto Lautaro Martínez dell'Inter negli ultimi anni. Il 28enne è stato un giocatore chiave per i Nerazzurri e segna in media un gol ogni due partite. Questa settimana l'Inter affronta il Bologna nella sua prima partita del 2026, e Martínez è un forte candidato a segnare in qualsiasi momento.

Martínez ha segnato sei gol nelle sue ultime sei apparizioni in Serie A ed è stato estremamente influente nell'aiutare la sua squadra a raggiungere la vetta della classifica. Sarà anche motivato a esibirsi dopo non essere riuscito a segnare contro il Bologna nella Supercoppa Italiana all'inizio di questo mese. Con il vantaggio di giocare in casa, l'attaccante argentino è atteso a trovare nuovamente la rete questo fine settimana.

Odsonne Édouard per Lens vs Toulouse

Il RC Lens sta sfidando le probabilità, essendo attualmente in testa alla Ligue 1, piuttosto che il Paris Saint-Germain. Les Sang et Or sono in ottima forma e saranno ansiosi di mantenere il loro slancio contro il Tolosa questo fine settimana. Il loro attaccante principale sarà essenziale per raggiungere questo obiettivo.

Odsonne Édouard ha segnato sette gol in 13 partite di campionato per il Lens in questa stagione e ha contribuito direttamente a sei gol nelle sue ultime sei partite. Una doppietta contro il Nizza nell'ultima partita ha aggiunto al suo bottino e Les Violets saranno molto attenti alla minaccia che rappresenta. Potrebbe anche essere una scelta di valore, con il Tolosa che gioca in casa.

Kylian Mbappé per Real Madrid vs Betis

Non sarà una sorpresa vedere Kylian Mbappé in cima alla lista dei marcatori nella Liga questa stagione. La superstar francese ha registrato 18 gol in 18 partite, segnando un gol ogni 88 minuti di media. Ha segnato il 50% di tutti i gol in campionato per il Real Madrid fino ad ora in questa stagione.

Pertanto, è una scelta probabile come marcatore in qualsiasi momento in cui il Real Betis visiterà il Santiago Bernabéu questo fine settimana. Il 27enne ha segnato una doppietta nel loro precedente scontro diretto ed è in grado di ripetere quella prestazione. Il Betis avrà sicuramente il suo bel da fare.

Vangelis Pavlidis per Benfica vs Estoril Praia

Il Benfica potrebbe non essere in cima alla Liga Portugal dopo 16 partite giocate, ma ha un attaccante in ottima forma. Incluse le reti segnate nel Mondiale per club, Vangelis Pavlidis ha già segnato più di 20 gol durante la stagione 2025/26. Ha inoltre segnato 14 gol in 15 partite di campionato fino ad ora in questa stagione.

L'attaccante greco non è riuscito a segnare nel pareggio per 2-2 con il Braga nell'ultima partita. Tuttavia, questo lo rende quasi più probabile di segnare contro l'Estoril Praia. Attualmente è il capocannoniere congiunto della divisione ed è atteso ad aggiungere al suo bottino all'Estadio da Luz.