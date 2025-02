In questo articolo i pronostici di Manchester United-Leicester City di FA Cup: lo scenario del match e le probabili formazioni

La FA Cup torna questa settimana e all'Old Trafford si affrontano Manchester United e Leicester City: i “Red Devils” partono favoriti.

Manchester United-Leicester City: pronostici, quote, scenario e probabili formazioni del match

Migliori pronostici Manchester United-Leicester City

Bruno Fernandes segna durante la partita a 2.41 su Betway

1 + over 2,5 a 1.70 su Goldbet

Goal + over 2.5 a su Snai

La nostra analisi sul momento delle due squadre

Ruben Amorim sta provando a risollevare il Manchester United. I suoi commenti di merito suggeriscono che non si tratti di un’impresa facile e anche i risultati sembrano dire la stessa cosa.

I “Red Devils” fanno enorme fatica in Premier League e arrivano a questo match di FA Cup dopo aver subito una sorprendente sconfitta in casa contro il Crystal Palace, che li ha fatti scivolare in tredicesima posizione. Il Manchester United ha perso solamente 2 delle ultime 8 partite giocate in tutte le competizioni ma le ultime due sconfitte in campionato contro Brighton e Crystal Palace hanno abbassato di molto il morale.

Il Leicester dal canto suo proverà a rialzarsi dopo la pesante sconfitta subita dall’Everton, l’ottava nelle ultime 10 partite giocate dalla squadra guidata dal grande ex Man United Ruud Van Nistelrooy. Ad ogni modo si conferma una fase difficile per le “Foxes”, che per altro non riescono a tenere la porta inviolata da ormai 4 mesi.

Manchester United-Leicester City: le probabili formazioni

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, De Ligt, Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dorgu, Diallo, Fernandes, Hojlund

Leicester City: Hermansen, Kristiansen, Vestergaard, Faes, Justin, Winks, Soumare, Ayew, El Khannouss, De Cordova-Reid, Vardy.

Bruno Fernandes è l’uomo chiave del Manchester United

Per quanto possa non essere apprezzato da tutti, non ci sono dubbi sul fatto che Bruno Fernandes sia fondamentale per i “Red Devils” in questa fase. Con 9 gol e 11 assist realizzati sino ad ora in tutte le competizioni il centrocampista portoghese è il calciatore dello United ad aver contribuito maggiormente alle reti segnate dal club mancuniano.

Essendo anche il rigorista della squadra, una sua rete durante il match rappresenta uno scenario possibile: Fernandes ha segnato nelle ultime 2 partite di FA Cup e nella sfida di Europa League contro i Rangers ha salvato la squadra nel recupero con il gol vittoria.

Scommessa 1: Bruno Fernandes segna durante la partita a 2.41 su Betway

Problemi in fase difensiva per entrambe le squadre

La squadra di Amorim è ampiamente favorita per la vittoria e anche nell’incostanza di risultati sta facendo vedere miglioramenti rispetto ad un Leicester reduce da mesi difficili. Questo però non significa che la sfida contro la squadra guidata da Van Nistelrooy sarà semplice per lo United.

Nell’ultimo periodo ad Old Trafford si sono viste partite con tantissime reti: 8 degli ultimi 10 match disputati nello storico impianto sono finiti con più di 2 goal segnati. Inoltre anche le ultime sette partite del Leicester si sono concluse con almeno 3 reti realizzate in partita. Questa sfida non è il tipo di match in cui è lecito aspettarsi un clean sheet.

Scommessa 2: 1 + over 2,5 a 1.70 su Goldbet

Il Leicester può essere fiducioso

Van Nistelrooy (che ha allenato i “Red Devils” come tecnico a interim prima dell’arrivo di Amorim) sa esattamente quali siano le difficoltà difensive del Manchester United: le cose non possono che peggiorare dopo l’infortunio nella partita contro il Crystal Palace di Lisandro Martinez che sarà costretto a un lungo stop. Sarà interessante capire cosa deciderà di fare Amorim senza il difensore argentino.

Il Manchester United ha tenuto la porta inviolata solamente 2 volte nelle ultime 16 partite in tutte le competizioni, una in casa e una in trasferta. Il Leicester può sperare di sfruttare questa circostanza considerando anche che giocherà contro una difesa avversaria destinata a cambiare dopo l’infortunio di Martinez e l’arrivo di Patrick Dorgu.

Lo storico dei match tra le due squadre fa pensare ad una vittoria dello United, che ha vinto le ultime 4 partite giocate contro il Leicester. Tuttavia le “Foxes” sperano di poter ripetere l’ottima prestazione contro il Tottenham Hotspur in campionato e causare qualche problema ai campioni uscenti della FA Cup.

Scommessa 3: Goal + over 2.5 a su Snai