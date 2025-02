In questo articolo i pronostici di Leganes-Real Madrid, le quote dei bookmakers e l'analisi del match

Pronostici Leganes-Real Madrid: analisi del match e probabili formazioni

I pronostici di Leganes-Real Madrid

2 + Goal a 2.88 su Betway

Tempo con più goal - Secondo tempo a 1.95 su bet365

Over 3,5 a 2.45 su William Hill

Come arrivano alla partita le due squadre

Il Real Madrid arriva al quarto di finale di Coppa del Re contro il Leganes dopo aver subito una sorprendente sconfitta nella Liga in casa dell’Espanyol. La squadra di Carlo Ancelotti è comunque ancora al primo posto in classifica e questo vantaggio, seppur di un solo punto, gli consente di potersi concentrare sul passaggio alle semifinali di coppa.

Anche il Leganes è reduce da una sconfitta avendo perso per 1-0 in casa contro il Rayo Vallecano, in una partita chiusa in 10 uomini per l’espulsione del capitano Sergio Gonzalez. Leganes si trova a soli 11 km a sud-ovest dal centro di Madrid e questo quarto di finale di Coppa del Re si può considerare una sorta di derby.

Le probabili formazioni di Leganes-Real Madrid





Ecco qui sotto il possibile 11 titolare delle due squadre in vista della partita:

Leganes: Soriano; Altimira, Hernandez, Sergio, Nastasic, Cisse, Tapia, Munir, Lopez, Brasanac.

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Garcia, Asencio, Alaba, Modric, Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius Junior, Mbappé.

Il Real favorito ma con problemi in difesa: i padroni di casa possono segnare

Non sorprende che il Real Madrid abbia uno storico positivo contro il Leganes con 9 vittorie e 2 sole sconfitte nelle ultime 13 partite ufficiali. Nell’ultima sfida di campionato i “Merengues” hanno battuto il Leganes per 3-0 all’Estadio Municipal Butarque a novembre e non ci aspetta sorprese dai “Los Pepineros” neanche in questo match.



Il Leganes è al 16° posto in La Liga in questo momento, a soli due punti sopra la zona retrocessione. Il Real Madrid arriva agli ottavi di Copa del Rey, dopo aver travolto il Celta Vigo per 5-2 al Bernabeu. Il Celta è tre posizioni e due punti avanti al Leganes in La Liga, quindi si tratta di un fatto che non può non preoccupare la squadra guidata da Borja Jimenez, specie se Carlo Ancelotti dovesse schierare i titolari.

Il Real Madrid arriva comunque con un problema in difesa, avendo perso Antonio Rudiger per un infortunio: c'è il rischio di dover giocare con una coppia centrale improvvisata. Questa circostanza fa sì che una vittoria del Real in una partita nella quale il Leganes riesce comunque a segnare, sia uno scenario possibile.

Scommessa 1: 2 + Goal a 2.88 su Betway

Buone chance di vedere più reti nel secondo tempo che nel primo

Il Leganes ha chiuso in pareggio l’'intervallo nel 70% delle loro partite di questa stagione chiudendo pero in vantaggio solo nel 10% di esse. Il Real Madrid, invece è arrivato all’intervallo con un risultato di parità all'intervallo solo nel 20% delle loro partite sino ad ora.

Questi dati evidenziano come il Leganes preferisca un approccio meno aggressivo all’inizio cercando di entrare gradualmente nel gioco. Il loro obiettivo sarà quello di contenere il Real il più possibile cercando di rendersi pericolosi in ripartenza,

La percentuale di vittorie nel secondo tempo del Real è dell'80% e questo fa pensare che ci siano grosse possibilità di vedere una ripresa che abbia più gol rispetto alla prima frazione.

Scommessa 2: Tempo con più goal - Secondo tempo a 1.95 su bet365



In Coppa del Re il Real è una macchina da gol

Il Real Madrid in questa stagione ha sino ad ora segnato quattro o più gol nel 50% delle partite giocate: nello stesso numero di gare i "Merengues" hanno segnato cinque o più gol.

Negli ultimi due match disputati in Coppa del Re la squadra di Ancelotti ha confermato la sua efficacia offensiva travolgendo prima 5-0 il Deportivo Minera e poi sconfiggendo 5-2 il Celta Vigo.

Il Leganes, al contrario, non è una squadra che segna moltissimo e ha una media di soli 0,86 gol a partita nella Liga sino ad ora. A novembre hanno subito 3 gol dal Real ed è probabile che possa finire con un risultato simile anche questa settimana.

Ad ogni modo con l'assenza di Rudiger (mentre ritorna dopo l’infortunio un altro veterano come Alaba) la difesa del Real potrebbe perdere in termini di coesione. Questo aumenta le chance del Leganes di segnare e di conseguenza le probabilità che la partita finisca con più di 4 reti realizzate.

Scommessa 3: Over 3,5 a 2.45 su William Hill