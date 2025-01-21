Quote vincitore della Liga: i dati rivelano chi sostenere

Con il calendario fitto di impegni per il Barcellona e una difesa che continua a concedere buone occasioni da gol, puntare sul Real potrebbe offrire un grande valore.

Mercato vincitore La Liga 2025/26 Lottomatica Goldbet Netbet Barcellona 1.05 1.05 1.00 Real Madrid 1.20 1.20 1.15 Atletico Madrid 1.90 1.90 1.55 Villarreal 4.00 4.00 2.60

La posizione del Barça in vetta alla Liga è ingannevole?

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a modifiche

Il Barcellona di Hansi Flick è un punto avanti ai rivali storici del Real Madrid a metà stagione. Eppure, nonostante siano i migliori marcatori della Liga con 54 gol in 20 partite, i dati sottostanti non supportano le loro possibilità di titolo. Quattro squadre nella Liga hanno un record difensivo migliore del Barça, incluse le tre squadre immediatamente sotto di loro in classifica, insieme al Celta Vigo, che è al settimo posto.

Si ha l'impressione che il Barcellona abbia faticato a stabilire una struttura difensiva coerente in questa stagione. È il loro conteggio dei gol attesi contro (xGA) che pone serie domande. Il loro xGA è di 26,4 gol, il che significa che avrebbero dovuto subire almeno quattro gol in più nel corso della stagione.

Hanno anche superato di gran lunga il loro conteggio di xG, segnando 6,4 gol in più rispetto ai loro 47,6 xG. Se la loro prestazione tornasse alla media statistica nel prossimo periodo, potrebbe rappresentare una seria minaccia per la caccia del Barcellona al titolo di campione.

Prove di questo potenziale regresso si sono verificate nella recente sconfitta del Barça contro la Real Sociedad. Sono diventati solo la seconda squadra nei "big five" campionati europei dal 2006/07 a segnare cinque volte in una partita e perdere comunque. Inoltre, un calendario fitto di impegni potrebbe influenzare significativamente il Barcellona nel prossimo futuro. Con il Barça impegnato in più tornei, tra cui la Liga, la Copa del Rey e la Champions League, rischiano stanchezza e infortuni. Il Barça giocherà sei partite tra il 21 gennaio e il 7 febbraio, con meno di tre giorni di recupero per partita. Febbraio e marzo potrebbero essere altrettanto congestionati se avanzano ulteriormente in Europa e in Copa del Rey.

Dovremmo puntare sul Real di Arbeloa per sollevare il titolo della Liga?

I mercati delle scommesse indicano che il Real Madrid ha meno del 50% di possibilità di conquistare il titolo della Liga. Tuttavia, i dati sottostanti suggeriscono che il Real dovrebbe attualmente essere in testa alla classifica. Il Real ha notevolmente sottoperformato il loro xG finora in questa stagione e dovrebbero avere almeno 5,2 gol in più nel loro conteggio. Il loro totale di punti attesi (xPts) è di tre punti superiore a quello del Barça e un incredibile 11 punti superiore a quello dell'Atlético e del Villarreal.

La loro sottoperformance ha portato al licenziamento del manager Xabi Alonso, sorprendentemente sostituito da Álvaro Arbeloa. Sebbene il 43enne Arbeloa non abbia la stessa esperienza manageriale di Alonso, ha trascorso 20 anni nel club come giocatore e allenatore. È un giovane allenatore che comprende l'identità del club, il che potrebbe rivelarsi fondamentale a lungo termine.

Arbeloa ha sicuramente iniziato positivamente il suo incarico al timone del Real. La sua squadra ha registrato 26 tiri nella vittoria contro il Levante. Questo è stato il terzo numero più alto di tentativi di gol per un manager al debutto in Liga dal 2003/04. Questa prestazione, combinata con la vittoria per 6-1 in Champions League contro il Monaco, offre un notevole ottimismo per il 2026.

Con il Real fuori dalla Copa del Rey contro i minori dell'Albacete, i Blancos possono concentrarsi esclusivamente sulla loro campagna in Liga. Kylian Mbappé è attualmente il capocannoniere del campionato con 19 gol. Se la squadra riesce a mantenere la forma fisica del francese e migliorare il loro tasso di conversione delle occasioni di alta qualità, il Real sembra attualmente la scommessa di valore per il titolo.

Atletico o Villarreal possono fare progressi significativi?

Atletico Madrid o Villarreal sono altamente improbabili di sfidare seriamente il Barcellona per il titolo. I mercati delle scommesse lo riflettono, dando all'Atletico una possibilità di successo del 2,44% e al Villarreal dell'1,49%.

Entrambe le squadre hanno notevolmente superato il loro xG finora in questa stagione. Il Villarreal ha segnato 5,7 gol in più di quanto suggerissero le loro statistiche. Qualsiasi calo in questa efficienza potrebbe vedere aumentare il loro deficit di otto punti rispetto al Barcellona.

Anche la prestazione del Villarreal in Champions League è stata una grande preoccupazione. Hanno ottenuto solo un punto in sette partite della fase a gironi della UCL. Infatti, solo i piccoli del Kazakistan, Kairat Almaty, hanno un record UCL peggiore. Non promette bene per le loro possibilità di superare Barça e Real nelle prossime 18 partite.

I dati sottostanti sono altrettanto preoccupanti per l'Atletico di Diego Simeone. Basandosi sui loro dati xGA, l'Atleti avrebbe dovuto subire 6,6 gol in più di quelli che hanno effettivamente subito. Usando xPts come parametro di riferimento, il divario di otto punti tra loro e il Barça è giustificato, ma il Real dovrebbe essere ancora più avanti rispetto ai loro rivali.