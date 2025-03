Inter, Napoli, Atalanta è corsa a tre per lo scudetto: domenica uno scontro decisivo in Serie A

Dopo il crollo della Juve, la corsa Scudetto è tra Atalanta, Inter e Napoli. Lo scontro diretto di domenica a Bergamo potrebbe cambiare gli equilibri.

Salvo colpi di scena, lo 0-4 incassato dall’Atalanta sembra aver tagliato fuori la Juventus dalla corsa Scudetto. Restano così in lizza tre squadre: gli Orobici, la capolista Inter e il Napoli. E domenica andrà in scena lo scontro diretto tra l’Atalanta e la battistrada.

Scudetto e corse a tre: quando la lotta al vertice entra nella storia

Anche nell’era dei tre punti, iniziata nel 1994, le corse a tre per lo Scudetto sono state rarità. Ma quando sono avvenute, hanno lasciato il segno nella storia della Serie A.

Un esempio iconico? La stagione 2001/02. Juventus, Inter e Roma si giocarono il titolo fino all’ultima giornata. A sei turni dal termine, i Nerazzurri guidavano con tre punti di vantaggio sui Giallorossi e quattro sui Bianconeri. Poi arrivò il 5 maggio: la Juventus vinse a Udine e festeggiò lo Scudetto, mentre l’Inter, battuta dalla Lazio, crollò fino al terzo posto.

Quasi vent’anni dopo, un altro campionato storico. Il 2019/20, segnato dallo stop per la pandemia. A quel momento, la Juve aveva un punto di margine sulla Lazio e sei sull’Inter. Alla ripresa, i Bianconeri calarono ma resistettero. Chiusero con un solo punto di vantaggio sui Nerazzurri. E la Lazio? Finì a -5, appaiata con l’Atalanta.

Infine, il 2021/22. Milan, Inter e Napoli in una corsa serrata fino all’ultima giornata. A febbraio, i Rossoneri batterono l’Inter 2-1 e successivamente presero la vetta. Da quel momento non la mollarono più. I Nerazzurri rimasero in scia fino alla fine, ma il Milan non sbagliò nulla e si laureò campione. Il Napoli? Mollò prima e chiuse a -7.

Dopo il crollo della Juventus, Atalanta, Inter e Napoli si giocano il titolo

Nel 28° turno della Serie A 2024/25 non sono certo mancati i colpi di scena. L’Atalanta ha dominato all’Allianz Stadium con un clamoroso 4-0. Un risultato che ha interrotto la striscia di cinque successi consecutivi della Juventus – e probabilmente anche la sua corsa allo Scudetto.

Domenica prossima, l’Atalanta ospiterà l’Inter in una nuova sfida Scudetto. La capolista di Simone Inzaghi è l’unica delle tre contendenti ancora in corsa in Champions League – e arriva dal sofferto 3-2 casalingo contro il Monza. La rimonta sui Brianzoli le ha permesso di restare in vetta con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sugli uomini di Gian Piero Gasperini.

Dopo l’1-1 nello scontro diretto contro la capolista, il Napoli è tornato alla vittoria. Il 2-1 contro la Fiorentina ha messo fine a una striscia negativa di quattro pareggi e l’1-2 subìto a Como. Ora, per sfruttare al meglio il big match di Bergamo, i Partenopei devono vincere a Venezia.

Le quote dei bookmaker prima dello scontro diretto di domenica

L’Atalanta è sicuramente la squadra con meno pressione in questa corsa Scudetto. Il 4-0 rifilato alla Juventus ha sorpreso tutti, soprattutto perché la Dea, nelle precedenti gare di campionato, aveva segnato solo a Verona e a Empoli. Al Gewiss Stadium, invece, si era fermata su due 0-0 contro Cagliari e Venezia.

Allo stesso tempo, un successo contro l’Inter permetterebbe all’Atalanta di agganciare la capolista. D’altra parte, i Nerazzurri, espugnando Bergamo, allungherebbero a sei punti il margine sulla Dea. Inoltre, a nove giornate dalla fine, avrebbero quantomeno un punto di vantaggio sul Napoli, impegnato otto ore prima nel lunch match in Laguna.

Prima del 29° turno, i principali bookmaker online vedono l’Inter favorita per la vittoria a Bergamo. Il titolo dei Nerazzurri è quotato tra 1.85 e 1.90. Lo Scudetto dell’Atalanta, invece, varrebbe almeno cinque volte la posta. Per il Napoli, le quote oscillano tra 2.75 e 2.80.