5 marcatori di valore della FA Cup da sostenere in un weekend di rotazione della rosa

Il palcoscenico è pronto per Christantus Uche per segnare il suo primo gol con il Crystal Palace, mentre Gabriel Jesus potrebbe vivere una giornata memorabile contro un Portsmouth indebolito.

Mercati dei marcatori in qualsiasi momento nel 3° turno della FA Cup Lottomatica William Hill Goldbet Christantus Uche (Macclesfield FC vs Crystal Palace) 1.87 1.79 1.87 Federico Chiesa (Liverpool vs Barnsley) N/A N/A N/A Gabriel Jesus (Portsmouth vs Arsenal) 2.00 2.05 2.00 Jeremy Doku (Man City vs Exeter City) 2.30 2.14 2.30 Alejandro Garnacho (Charlton vs Chelsea) 2.55 2.88 2.55

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Le tre grandi si affidano alle loro rose allargate

Il Crystal Palace affronta un sorteggio favorevole nel 3° turno, andando a far visita al Macclesfield FC, squadra della National League North, sabato. I Silkmen, rinati solo cinque anni fa, si trovano a metà classifica nel loro primo anno a questo livello.

Il Palace avrà il lusso di cambiare molti dei suoi titolari per questa partita. Gli uomini di Oliver Glasner hanno avuto un calendario frenetico, considerando le loro avventure in Europa Conference League.

Questa rotazione offre un'opportunità a Christantus Uche, un centrocampista offensivo nigeriano di 1,90 metri che deve ancora segnare per il club. Data la sua statura fisica e la probabilità di essere incluso, vale la pena puntare su di lui per segnare in qualsiasi momento con una probabilità del 51,28%.

L'Arsenal ha riconquistato il comando dell'EPL con sei punti di vantaggio grazie a un pareggio a reti inviolate contro il Liverpool giovedì. I Gunners hanno un breve lasso di tempo per recuperare questo weekend, affrontando il Portsmouth, che attualmente lotta nel Championship, domenica a pranzo.

Mikel Arteta dovrebbe ruotare la sua squadra per questa partita, probabilmente schierando il ritrovato Gabriel Jesus al posto di Viktor Gyökeres. Il brasiliano sarà ansioso di affrontare il Portsmouth, costretto a fare affidamento sui giocatori dell'accademia a causa di un numero significativo di infortuni.

A Jesus è attribuita una probabilità del 45,45% di segnare in questa partita, una cifra che sembra sottovalutata date le circostanze difensive dell'avversario.

Come l'Arsenal, anche il Chelsea dovrebbe ruotare la sua squadra per la sfida del 3° turno di FA Cup contro i vicini di Londra del Charlton. Questa partita segna il debutto di Liam Rosenior come allenatore dei Blues e intende valutare le prestazioni dei suoi giocatori di riserva.

Alejandro Garnacho ha avuto un inizio lento a Stamford Bridge da quando è arrivato dal Manchester United. L'argentino di 21 anni ha registrato quattro contributi decisivi in 13 partite di EPL. Sarà sicuramente preso in considerazione per l'undici titolare al Valley.

I mercati delle scommesse indicano che ha solo il 31,25% di probabilità di segnare in qualsiasi momento contro gli Addicks. Questo sembra un altro pick sottovalutato, dato che ha segnato due gol in due partite in altre competizioni di coppa questa stagione.

Ulteriore valore nel sostenere Chiesa e Doku a quote sfavorevoli

Il Liverpool non è riuscito a segnare nel pareggio contro l'Arsenal giovedì sera. Arne Slot ruoterà quasi certamente il suo undici titolare contro il Barnsley di League One. L'attaccante italiano Federico Chiesa è stato collegato a un ritorno in Serie A, ma probabilmente sarà in campo contro i Tykes.

Chiesa ha segnato quattro gol in 21 presenze con i Reds da quando è arrivato dalla Juventus nel 2024. I mercati delle scommesse suggeriscono che ha il 44,44% di probabilità di segnare contro il Barnsley. Se sostituirà Jeremie Frimpong o Cody Gakpo, Chiesa sarà l'attaccante di punta dei Reds.

Infine, c'è una buona probabilità che Jeremy Doku sia richiesto per affrontare l'Exeter City nella sfida del 3° turno di FA Cup del Man City sabato. A causa delle sfide nella selezione della rosa e della mancanza di rinforzi offensivi senior, il manager Pep Guardiola potrebbe fare affidamento sul belga.

Il 23enne è uno dei migliori dribblatori al mondo. La sua velocità massima di 35 km/h è sufficiente per mettere in difficoltà qualsiasi difensore dell'EPL, figuriamoci quelli della League One. Ecco perché Doku rappresenta una seria minaccia per l'Exeter nella fase offensiva.

I Grecians potrebbero cercare di tenere fuori il City con un blocco basso, ma l'abilità di dribbling di Doku lo rende quasi impossibile da tenere fuori dalle aree di rigore. I mercati delle scommesse indicano che ha solo il 41,67% di probabilità di segnare contro l'Exeter. Tuttavia, se gli sarà affidato il compito di guidare l'attacco come attaccante esterno principale, questa probabilità sarà probabilmente molto più alta.