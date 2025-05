Quote Vincitore Europa League: Quale Squadra Inglese Sostenere nella Finale di Prestigio?

Sarà il Manchester United o il Tottenham a sollevare l'Europa League di quest'anno? Quale squadra dovrebbero sostenere gli scommettitori?

L'appuntamento per la finale di Europa League è per Mercoledì 21 Maggio ore 21. La sfida è tutta inglese con due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato e tanta voglia di riscatto in Europa. In questo articolo i nostri pronostici vincente Europa League con confronto quote e analisi delle due squadre.

Vincitore Europa League Lottomatica NetBet Goldbet Manchester United 1.75 2.10 1.75 Tottenham 2.10 3.00 2.10

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Chi Conquisterà la Gloria dell'Europa League?

Giovedì sera, sia il Manchester United che il Tottenham hanno conquistato il loro posto in Europa League. Le loro vittorie hanno portato alla prima finale tutta inglese in questa competizione dal 2019.

Entrambe le squadre languono nella metà bassa della classifica di Premier League. È l'unica via per entrare in Europa per entrambe. Sono motivate, ma ci sono alcuni fattori attenuanti che suggeriscono che una squadra abbia molte più probabilità di vincere.

Tottenham

Il Tottenham è spesso preso in giro per non riuscire a concretizzare, ma questo potrebbe finalmente essere il loro anno. Dopo essere arrivati terzi in una corsa a due per il titolo nel 2015/16, gli Spurs sono stati visti come sfavoriti. Non vincono un trofeo importante dal 2008, quando hanno sollevato la Coppa di Lega.

Bisogna tornare solo al 2019 per trovare la loro ultima apparizione in una finale europea, quella volta in Champions League. Sfortunatamente, furono battuti da un'altra squadra inglese, il Liverpool. Il successo è stato davvero difficile da ottenere per i tifosi degli Spurs negli anni.

C'è una briciola di speranza sotto il manager Ange Postecoglou. Ha già promesso che consegnerà un trofeo nella sua seconda stagione alla guida. Ha fatto una dichiarazione audace all'inizio di questa stagione dicendo che "vince sempre" un trofeo nella sua seconda stagione in un club.

Questa è la sua ultima occasione per mantenere la promessa, ma probabilmente affronteranno l'avversario più duro finora. Il cammino del Tottenham in Europa League attraverso le eliminatorie è stato piuttosto favorevole. Hanno evitato squadre del calibro di quelle affrontate dallo United.

Hanno incontrato l'AZ Alkmaar agli ottavi, che sono fuori dalle posizioni europee in Eredivisie quest'anno. Hanno affrontato l'Eintracht Francoforte nei quarti, il loro avversario più duro finora. In semifinale, hanno incontrato il Bodo/Glimt, una squadra norvegese che mancava di vera qualità.

Il più grande ostacolo che gli Spurs devono superare è la loro reputazione di "Spursy". Se potranno superarlo, resta da vedere.

Manchester United

Con vasta esperienza sul palcoscenico europeo, è difficile non considerare il Manchester United. Hanno già vinto sei titoli europei, quindi sono abituati a vincere trofei. Tuttavia, come gli Spurs, hanno faticato in Premier League.

Hanno eccelso sul palcoscenico europeo sotto Ruben Amorim. Hanno vinto più partite in Europa League (8/10) che in Premier League (6/24). Sanno che vincere questa competizione è il loro biglietto per tornare in Champions League. Questo è cruciale per un club delle dimensioni dello United mentre cercano di ricostruire sotto Amorim.

Questa estate sarà di fondamentale importanza per il club. Il calcio di Champions League aumenterà le entrate e consentirà loro di portare giocatori migliori. Questo incentivo aggiuntivo è sicuro di dare loro la spinta necessaria per colmare il divario con le altre squadre del "big six".

Sono gli Spurs ad avere avuto il vantaggio negli ultimi incontri tra le due squadre. Gli Spurs hanno vinto tutti e tre gli scontri diretti di questa stagione. Tuttavia, per lo United, quelle partite saranno irrilevanti in vista di questo incontro. Non sono stati battuti in Europa League per tutta la stagione e hanno avuto un percorso difficile fino alla finale.

Certamente non temeranno gli Spurs, soprattutto con giocatori come Casemiro, Harry Maguire e Mason Mount, che hanno tutti giocato in grandi finali.

Previsione

È davvero difficile non vedere una vittoria dello United. Con l'esperienza nelle fila e il loro record imbattuto nella competizione di questa stagione, sembrano essere la scelta più saggia.

Le ben note difficoltà degli Spurs suggeriscono che rompere la lunga siccità di trofei sarà difficile.

La nostra previsione: Tottenham 1-2 Manchester United