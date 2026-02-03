Perché opporsi al favorito assoluto dell'Europa League è la scelta di valore

Tutte e tre le squadre sotto il Villa nelle quote dei vincitori della UEL hanno generato più xG del Villa finora in questa stagione. Chi dovremmo sostenere per arrivare fino in fondo?

Valutare le credenziali del Villa e del loro rivale più vicino per il trofeo dell'Europa League

Il Villa di Unai Emery è il favorito dei bookmaker per sollevare l'Europa League 2025/26 a maggio. Con il tabellone per gli ottavi di finale che inizia a prendere forma, possiamo tracciare il potenziale percorso del Villa verso la finale.

Dopo una vittoria in rimonta per 3-2 in casa contro l'RB Salisburgo nell'ultima partita della fase a gironi, il Villa si è assicurato un piazzamento tra le prime otto. Affronteranno una tra FK Crvena Zvezda, PAOK, Celta Vigo o LOSC Lille negli ottavi di finale.

Il Lille sarebbe probabilmente l'avversario più difficile per il Villa negli ottavi. La squadra francese ha registrato un xG più alto (1.70) rispetto al Villa (1.59) durante la fase a gironi. Il Lille sembra riservare il meglio per l'Europa League questa stagione. Sono quinti in Ligue 1, a 16 punti dal PSG, e sono nel mezzo di una serie di quattro sconfitte consecutive.

È probabile che gli avversari del Villa nei quarti di finale saranno AS Roma o SC Friburgo. Questo li metterebbe contro i Giallorossi, attualmente secondi favoriti nel mercato dei vincitori dell'Europa League.

La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà una tra Dinamo Zagabria, Genk, Brann o Bologna negli ottavi di finale. Un incontro tutto italiano negli ottavi sarebbe tutt'altro che ideale per la Roma. Il Bologna ha registrato il più alto xG (2.30) nella fase a gironi della UEL. Sono anche imbattuti contro la Roma nelle ultime quattro partite casalinghe. Questo rende la prima partita una sfida difficile per la Roma.

Con molti potenziali sconvolgimenti all'orizzonte sia per il Villa che per la Roma, la nostra attenzione si sposta sull'altro lato del tabellone. Una o due squadre sembrano avere un percorso più chiaro verso le fasi successive della competizione.

Come si presenta l'altro lato del tabellone della UEL?

Midtjylland, Real Betis, FC Porto e Braga hanno finito tra i primi sei della fase a gironi della UEL. Questo quartetto sembra avere un percorso più facile attraverso i primi turni a eliminazione diretta rispetto al Villa o alla Roma.

Midtjylland e Real Betis affronteranno una tra Panathinaikos, Viktoria Plzen, Fenerbahce o Nottingham Forest. Qualunque squadra eviti il Forest o il Fenerbahce avrà sicuramente una grande possibilità di raggiungere i quarti di finale.

Panathinaikos (1.56) e Viktoria Plzen (1.35) hanno registrato solo il 18° e il 27° miglior xG durante la fase a gironi della UEL. Plzen ha enormemente sovraperformato il suo xGA (0.38 contro 1.56). Pertanto, qualsiasi ritorno alla forma tipica sarebbe devastante per le loro speranze di qualificazione.

Porto o Braga probabilmente aspettano Midtjylland o Real Betis nei quarti di finale, salvo sorprese dai vincitori dei play-off a eliminazione diretta. Come il Lille, il Braga ha perso molto terreno a livello nazionale questa stagione. Sono quarti, dieci punti dietro il terzo posto del Benfica in Liga Portugal.

Il Porto sta demolendo le squadre a livello nazionale. Hanno vinto 18 delle prime 20 partite di campionato, subendo solo sei gol in 20 partite. Anche le loro metriche xG e xGA sono solide. Hanno sovraperformato di un totale combinato di soli 0.04 gol.

Il Porto di Francesco Farioli sarebbe quindi l'avversario più difficile nei quarti di finale per Midtjylland o Real Betis.

Midtjylland ha concluso la fase a gironi come co-capocannoniere con il Lione. Hanno segnato 48 gol in 18 partite a livello nazionale questa stagione.

Nel frattempo, il Real Betis ha concluso quarto nella fase a gironi, avendo perso solo una delle sue otto partite. Il club andaluso ha perso solo cinque delle sue 22 partite di La Liga. La loro forma casalinga è solida, con una media di due punti a partita in La Liga e 2.50 punti a partita nella UEL.

Il valore nel mercato è sostenere qualunque squadra venga sorteggiata per affrontare il vincitore di Panathinaikos vs Viktoria Plzen (Midtjylland o Real Betis). Vale anche la pena sostenere il Porto, specialmente se vengono sorteggiati per affrontare il vincitore di Ludogorets vs Ferencvaros. Queste squadre hanno più probabilità di evitare il Villa e la Roma fino almeno alla semifinale.