Analisi a favore dell'USMNT nel match casalingo contro i Socceroos, anche se si prevede una dura battaglia per la conquista dei tre punti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: USA 2-1 Australia

Pronostico marcatore: USA - Folarin Balogun, Christian Pulisic; Australia - Mohamed Touré

L'avventura della nazionale statunitense in questa Coppa del Mondo non poteva iniziare in modo migliore, grazie a una vittoria netta e convincente. La selezione di Mauricio Pochettino ha rifilato ben quattro reti al Paraguay, bagnando il debutto con un esito perfetto. Il morale all'interno dell'USMNT è comprensibilmente alle stelle; i risultati ottenuti nelle amichevoli pre-torneo non erano stati esaltanti, ma in questa fase contano ormai pochissimo.

Anche l'Australia ha iniziato il proprio percorso nel migliore dei modi, superando la Turchia per 2-0 a Vancouver. La formazione guidata da Tony Popovic ha dovuto rischiare in alcune circostanze, ma è riuscita a raggiungere l'obiettivo massimo nella corsa verso un posto agli ottavi di finale. Gli Stati Uniti rappresenteranno senza dubbio l'ostacolo più duro all'interno del Gruppo D.

Probabili formazioni USA - Australia

USA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Australia: Beach, Souttar, Burgess, Circati, Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Los, Metcalfe, Irankunda, Toure

Gli USA cercano un altro successo interno di misura

La fiducia è ai massimi storici per gli Stati Uniti dopo il successo nella gara d'esordio. Al contrario, l'Australia non ha destato la stessa impressione di superiorità nonostante la vittoria, ma si ritiene comunque che possa creare diversi grattacapi a Seattle. In definitiva, l'esito dovrebbe premiare i padroni di casa, anche se il compito non sarà affatto agevole.

Permangono alcuni dubbi sull'impiego ravvicinato di Christian Pulisic, uscito anzitempo per una contusione contro il Paraguay, ma lo staff medico conta di recuperarlo. Sul fronte opposto, i Socceroos si presentano in ottime condizioni generali per tentare di ipotecare il passaggio del turno già in questa settimana. Esclusa l'assenza programmata di Riley McGree, fermatosi un mese fa, non si registrano ulteriori problemi per Popovic.

Si tratterà del primo confronto ufficiale in competizioni internazionali tra le due nazionali, sebbene vi siano dei precedenti amichevoli recenti. Gli USA si sono imposti per 2-1 lo scorso ottobre, replicando a distanza di 15 anni il 3-1 ottenuto prima del Mondiale 2010. Uno scenario simile potrebbe ripetersi sul terreno del Seattle Stadium.

Scommessa 1: USA vincente + GG a quota 3.61 su Stake

Difese tutt'altro che impenetrabili

Nessuna delle due squadre si presenta a questo appuntamento con una solidità difensiva invidiabile. La retroguardia di Pochettino non riesce a mantenere la porta inviolata da nove incontri consecutivi e ha collezionato appena cinque clean sheet dall'inizio del 2025. L'Australia ha fatto leggermente meglio, non subendo gol in due delle ultime cinque partite, ma ha comunque concesso reti a nazionali come Curaçao, Messico e Svizzera nelle uscite più recenti.

Questo trend statistico spinge a ipotizzare una gara ricca di marcature nello Stato di Washington. Entrambe le rose dispongono di individualità offensive capaci di fare male, a fronte di reparti arretrati inclini all'errore. Si prospetta un match spettacolare per gli appassionati neutrali e tatticamente molto interessante.

Un esito finale favorevole ai padroni di casa al termine dei 90 minuti regolamentari appare lo scenario più probabile, pur all'interno di un match aperto ad azioni da gol su entrambi i fronti.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.87 su Planetwin365

Capitan America pronto a fare la differenza

Nel palinsesto delle scommesse sui marcatori e assist, il capitano della nazionale statunitense gode della considerazione più alta. Pulisic ha firmato l'assist per il raddoppio contro i paraguaiani, aggiornando il proprio score a 56 partecipazioni attive ai gol con la maglia dell'USMNT. Gran parte delle speranze offensive della squadra poggiano inevitabilmente sulle sue qualità calcistiche.

L'attaccante è reduce da una stagione altamente produttiva con l'AC Milan, dove ha collezionato 14 tra gol e assist complessivi, confermando una costante crescita tecnica. Pochettino e l'intero panorama calcistico americano sperano vivamente in un suo impiego dal primo minuto, con lo staff che ne valuta le condizioni giorno per giorno.

Sia in caso di impiego dal fischio d'inizio sia a partita in corso, l'apporto di "Capitan America" si preannuncia decisivo nelle dinamiche del match. Starà alla retroguardia di Popovic approntare un piano di marcature specifico per limitarne la pericolosità negli ultimi trenta metri.

Scommessa 3: Christian Pulisic segna o fa assist a quota 1.85 su bet365

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