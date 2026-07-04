L'esperto di scommesse si aspetta che la Francia mostri i muscoli in questo confronto, superando agevolmente l'ostacolo Paraguay.

Migliori scommesse per Paraguay - Francia

1X2 e GG/NG - Francia + NG a quota 1.58 su Stake

Totale gol Francia - Over 2.5 a quota 1.95 su Lottomatica

Francia vincente entrambi i tempi - Sì a quota 2.25 su Planetwin365

Quote Paraguay-Francia

Pronostci Paraguay-Francia Stake Lottomatica Planetwin365 1X2 e GG/NG - Francia + NG 1.58 1.60 1.60 Totale gol Francia - Over 2.5 1.95 1.95 1.95 Francia vincente entrambi i tempi - Sì 2.33 2.25 2.25

Per saperne di più su scommesse, Mondiali 2026 e bookmakers, è possibile consultare pagine informative che permettono di saperne di più su:

Il codice promozionale Snai ed eventuali bonus di benvenuto ad esso collegati

La registrazione su Snai, convalida del conto e primi passi sul sito (solo maggiorenni +18)

L’offerta di Snai Mondiali per scoprire quali quote, iniziative e bonus offre l’operatore italiano per scommettere sulla Coppa del Mondo

I bonus scommesse per i Mondiali con confronto delle offerte dei top bookmakers per l’evento punta dell’anno.

Oltre a Snai consigliamo di confrontare l’offerta di gioco di siti come Lottomatica e AdmiralBet per una visione più chiara ed oggettiva del panorama del betting italiano.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Paraguay-Francia 0-3

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappe (x2), Ousmane Dembele

Il Paraguay ha firmato la più grande sorpresa di questa Coppa del Mondo 2026 eliminando la Germania dal torneo. La selezione sudamericana ha bloccato i tedeschi sull'1-1 nel match dei sedicesimi di finale, conquistando il pass per gli ottavi ai calci di rigore.

Gustavo Alfaro, l'allenatore sulla panchina del Paraguay, ha già eguagliato il miglior piazzamento storico della nazione in un Mondiale. Se si dovesse credere ai presagi, affrontare la Francia a questo punto della competizione non infonde molta fiducia nel passaggio del turno. L'ultima volta che l'Albirroja ha raggiunto questa fase è stata nel 2010, quando si arrese di misura alla Spagna, futura vincitrice del torneo.

I tifosi francesi apprezzeranno questo parallelismo storico, sperando che si ripeta mentre la squadra punta a prolungare il proprio dominio al Lincoln Financial Field. I giocatori di Didier Deschamps hanno pienamente rispettato i favori del pronostico dall'inizio della competizione. Hanno blindato la qualificazione agli ottavi grazie a un netto 3-0 ai danni della Svezia nel turno precedente.

Ci si attendeva che gli svedesi potessero impensierire la retroguardia francese, considerando il talento a disposizione nel proprio reparto offensivo. Tuttavia, le cose sono andate diversamente: i campioni del mondo del 2018 si sono dimostrati spietati e cinici. I Bleus appaiono in uno stato di forma strabiliante e un successo in questa sfida garantirebbe un incrocio ai quarti contro la vincente di Marocco-Canada.

Probabili formazioni Paraguay - Francia

Paraguay:Gill, Caceres, Gomez, Canale, Alonso, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Avalos, Enciso

Francia:Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

I migliori bonus e promozioni per i Mondiali

Alcune opzioni di scommessa permettono di definire l'esito di un biglietto calcistico prima della conclusione dell'incontro. Tali formule si attivano in base al distacco di gol tra le squadre.

Eurobet : Gestisce l'opzione "Quasi Vince" all'interno del palinsesto. La giocata sul match si interrompe e viene pagata se la squadra selezionata si porta avanti di due gol.

Gestisce l'opzione "Quasi Vince" all'interno del palinsesto. La giocata sul match si interrompe e viene pagata se la squadra selezionata si porta avanti di due gol. Netwin : Chiude automaticamente la scommessa calcistica se la formazione prescelta ottiene un margine di due reti. La prestazione successiva della squadra non modifica la definizione del coupon.

Chiude automaticamente la scommessa calcistica se la formazione prescelta ottiene un margine di due reti. La prestazione successiva della squadra non modifica la definizione del coupon. bet365: Prevede il pagamento anticipato tramite la proposta "Vince/Avanti di 2 gol". La selezione inserita pre-match si considera vincente se la propria squadra conduce con due reti di scarto.

La solida retroguardia francese rappresenta un ostacolo insormontabile

Quando la Francia conquistò il suo primo titolo mondiale nel 1998, affrontò il Paraguay proprio agli ottavi di finale. In quell'occasione, i Bleus trovarono il gol nei tempi supplementari imponendosi per 1-0, nel percorso che li condusse alla prima stella. Tuttavia, a distanza di 28 anni, un finale così equilibrato appare decisamente improbabile.

Gli uomini di Deschamps stanno raggiungendo l'apice della forma nel momento perfetto, reduci da cinque vittorie consecutive. Hanno subito una sola sconfitta nelle ultime 15 uscite, collezionando ben 13 successi in questo parziale. Al contrario, sebbene il Paraguay sia attualmente imbattuto da tre partite, ha perso due dei tre incontri immediatamente precedenti.

Con sole tre reti messe a segno nelle ultime quattro gare internazionali, il Paraguay farà enorme fatica a scardinare la linea difensiva transalpina. Con la coppia centrale composta da William Saliba e Dayot Upamecano a protezione della porta europea, gli spazi per i biancorossi saranno ridotti al minimo. La Francia ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite, un trend destinato con ogni probabilità a confermarsi questo sabato.

Scommessa 1: 1X2 e GG/NG - Francia + NG a quota 1.58 su Stake

Il micidiale attacco dei Bleus è pronto a prolungare la striscia di gol

Non vi sono dubbi sul fatto che il vero punto di forza di questa selezione francese risieda nel reparto offensivo. Kylian Mbappé guida una batteria d'attacco stellare che comprende Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram e Jean-Philippe Mateta. Un arsenale offensivo in grado di spaventare qualsiasi retroguardia, a maggior ragione una difesa paraguaiana che ha concesso cinque gol nelle ultime quattro uscite.

La nazionale favorita ha dimostrato un'efficacia devastante negli ultimi trenta metri, realizzando almeno tre reti in ogni singola partita disputata in questa Coppa del Mondo. Inoltre, i Bleus hanno messo a segno tre gol in ciascuna delle ultime cinque sfide mondiali complessive. Al Paraguay servirà un autentico miracolo sportivo per frenare la corsa di questa corazzata.

Gli uomini di Deschamps hanno gonfiato la rete almeno due volte in 16 delle ultime 17 partite, motivo per cui è lecito attendersi che superino nuovamente la soglia dei due gol anche in questa sfida da dentro o fuori. Vale la pena ricordare che l'ultimo precedente diretto tra le due nazionali risale a un'amichevole del 2017, terminata con un perentorio 5-0 in favore dei transalpini.

Scommessa 2: Totale gol Francia - Over 2.5 a quota 1.95 su Lottomatica

Dominio assoluto sin dal fischio d'inizio

Affermare che la Francia stia dominando questa Coppa del Mondo sarebbe un eufemismo. La squadra sembra determinata a riscattare la sconfitta subita nella finale del 2022. Il cammino verso le fasi finali appare ora leggermente meno impervio, complice la clamorosa eliminazione dell'Olanda per mano del Marocco nei sedicesimi di finale.

È lecito attendersi che i Bleus aggrediscano il Paraguay sin dai primissimi minuti di gioco. In questo torneo, la formazione europea non ha perso tempo a imporre il proprio ritmo agli avversari, riuscendo a vincere entrambi i tempi in ciascuna delle ultime tre partite disputate.

Soltanto nella gara d'esordio contro il Senegal il primo tempo si era chiuso in parità, prima che la Francia dilagasse con tre reti nella ripresa. Nell'unico ko subito dal Paraguay in questa manifestazione, i sudamericani hanno concesso tre gol già nella prima frazione di gioco contro gli Stati Uniti. Anche l'ultimo incrocio storico tra Francia e Paraguay ha visto i due volte campioni del mondo imporsi in entrambe le frazioni di gioco.

Scommessa 3: Francia vincente entrambi i tempi - Sì a quota 2.25 su Planetwin365

+