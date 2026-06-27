Pronostici Panama - Inghilterra: i Tre Leoni puntano al primo posto

L'esperto di scommesse prevede che l'Inghilterra di Thomas Tuchel prolungherà a sei partite la striscia di sconfitte consecutive nei Mondiali di un Panama ormai già eliminato

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Quote Panama - Inghilterra

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Panama 0-3 Inghilterra

Pronostico marcatore: Inghilterra - Marcus Rashford, Harry Kane, Declan Rice

La seconda avventura di Panama in un Mondiale si è conclusa rapidamente, con la Croazia che si è imposta per 1-0 sancendone l'eliminazione. I Canaleros hanno giocato a viso aperto contro i finalisti del 2018 nel primo tempo, mantenendo la porta inviolata prima della rete decisiva di Ante Budimir nella ripresa.

Los Canaleros figurano tra le cinque squadre già estromesse dalla competizione. Insieme a Turchia e Haiti, rappresentano una delle tre nazionali che non sono ancora riuscite a segnare un gol in questa edizione del torneo.

Se da un lato la selezione centroamericana giocherà solo per l'onore, dall'altro questo match offre all'Inghilterra l'opportunità ideale per ritrovare l'entusiasmo e il giusto ritmo in vista della fase a eliminazione diretta. I Tre Leoni hanno dominato la Croazia per 3-0 all'esordio, prima di essere fermati dal Ghana in un bloccato pareggio a reti bianche a Boston.

Inghilterra e Ghana si trovano a pari punti (quattro) nel Gruppo L. La squadra guidata da Thomas Tuchel si garantirebbe il primo posto nel girone con una vittoria, grazie a una migliore differenza reti. Inoltre, sulla carta, gli inglesi affrontano l'impegno più agevole tra i due match dell'ultima giornata.

L'Inghilterra aveva travolto Panama per 6-1 nella fase a gironi del Mondiale 2018, trascinata da una tripletta di Harry Kane. Sebbene Panama abbia mostrato netti miglioramenti negli ultimi otto anni, il copione sembra destinato a ripetersi, dato che i Tre Leoni hanno come unico obiettivo il primato nel girone.

Probabili formazioni Panama - Inghilterra

Panama:Mosquera, Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman, Martinez, Harvey, Barcenas, Rodriguez, Nelson

Inghilterra:Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Rashford, Bellingham, Kane

Stili di gioco offensivi orientati a un alto numero di corner

Nonostante la presenza in un girone complicato, Panama si è dimostrato molto più competitivo di quanto si potesse prevedere. Le sconfitte consecutive per 1-0 contro Ghana e Croazia evidenziano una buona disciplina difensiva, capace di contenere avversari di alto livello.

Nella gara d'esordio, i centramericani hanno registrato addirittura più tentativi a rete rispetto al Ghana. Contro la Croazia, inoltre, hanno effettuato otto tiri totali rispetto ai sei degli avversari, collezionando ben sette dei nove calci d'angolo complessivi: una chiara testimonianza di uno stile di gioco diretto e verticale.

Anche l'Inghilterra ha mostrato un approccio offensivo altrettanto propositivo e verticale. Le prime due partite dei britannici hanno prodotto un totale di 21 corner, di cui ben 17 a favore dell'Inghilterra (nove solo contro il Ghana). La squadra di Tuchel tende a schiacciare gli avversari, sfruttando in particolare le corsie esterne.

Con Panama già fuori dai giochi e l'Inghilterra motivata a blindare il primo posto, è lecito attendersi un altro incontro ricco di tiri dalla bandierina. Puntare sull'Over 10.5 corner offre un'ottima quota di valore.

Scommessa 1: Over 10.5 corner a quota 2.10 su Lottomatica

Rashford spinge per un posto da titolare

Il reparto offensivo dell'Inghilterra è ricco di elementi di classe mondiale, da Harry Kane e Morgan Rogers fino ad Anthony Gordon e Bukayo Saka. Eppure, Marcus Rashford si conferma uno dei giocatori più determinanti, nonostante non sia partito titolare in nessuna delle prime due sfide.

La decisione di Tuchel di inserire Rashford negli ultimi venti minuti contro la Croazia ha dato subito i suoi frutti. L'attaccante del Barcellona ha sfruttato un assist millimetrico di Saka per siglare la sua quarta rete assoluta in un Mondiale, raggiungendo Michael Owen e Bobby Charlton nella classifica all-time dell'Inghilterra. Ora si trova a un solo gol di distanza dall'eroe del 1966, Geoff Hurst.

Contro il Ghana, Rashford è subentrato nuovamente nei minuti finali, senza però riuscire a sbloccare lo stallo in un match terminato in parità.

Lo stato di forma del giocatore merita più di semplici scampoli di partita. La sfida contro Panama rappresenta l'occasione ideale per Tuchel di concedere all'attaccante una maglia da titolare in un Mondiale, evento che non si verifica dalla doppietta contro il Galles nel 2022.

Scommessa 2: Marcus Rashford marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su bet365

I Tre Leoni chiudono in bellezza per il primo posto

Panama non sarà la sfavorita più spettacolare del torneo, ma ha saputo evitare imbarcate. La selezione di Thomas Christiansen non ha ancora trovato la via del gol in entrambe le partite, ma ha subito solo due reti complessive.

Nessuna delle ultime tre uscite internazionali dei centramericani ha superato la soglia dei 2.5 gol totali. Tuttavia, ora si troveranno di fronte un'Inghilterra determinata a blindare il primato nel Gruppo L e a migliorare la propria differenza reti prima dei sedicesimi di finale.

I Tre Leoni hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite. In quattro delle ultime cinque sfide disputate, inoltre, almeno una delle due squadre è rimasta a secco di gol. L'undici di Tuchel si è dimostrato estremamente cinico, specialmente nello sfruttare gli spazi in contropiede dopo aver abbassato il baricentro per contenere la pressione avversaria.

Nel Mondiale del 2018, l'Inghilterra si impose agevolmente per 6-1 nella fase a gironi, grazie alle reti di John Stones, Harry Kane e Jesse Lingard. Ci si attende un copione simile, ma con la difesa inglese imbattuta, per una chiusura autorevole del Gruppo L da parte dei Tre Leoni.

Scommessa 3:NG & Over 2.5 gol totali a quota 3.00 su PlanetWin365

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