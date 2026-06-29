L'esperto di scommesse prevede che il Paraguay di Gustavo Alfaro possa complicare i piani della Germania, a caccia del quinto titolo mondiale della sua storia.

Migliori scommesse per Germania - Paraguay

Joshua Kimmich segna o fornisce un assist in qualsiasi momento a quota 2.75 su bet365

Over 2.5 gol totali & GG a quota 2.56 su Stake

Paraguay vince o pareggia nei tempi regolamentari a quota 3.25 su Planetwin365

Quote Germania - Paraguay

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Risultato esatto 1-0 a quota maggiorata 8.00 invece di 7.00 su 👉 Stake

Kai Havertz/Sostituto ultimo marcatore a 6.00 invece di 5.50 su👉 bet365

Cubas, Gustavo Gomez e Pavlovic tutti e 3 candidati al giallo a 100.00 invece di 90.00 su👉 Sisal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Germania 1-2 Paraguay

Pronostico marcatore: Germania - Kai Havertz; Paraguay - Julio Enciso, Matias Galarza

La Germania ha iniziato il suo cammino con una roboante vittoria per 7-1 contro il Curaçao, al debutto assoluto in un Mondiale, facendo registrare il successo più ampio del torneo fino a questo momento.

Successivamente è arrivata una vittoria sudata per 2-1 contro la Costa d'Avorio, firmata dalla doppietta di Deniz Undav. Il vero banco di prova, tuttavia, si è presentato nell'ultima giornata contro l'Ecuador. El Tricolor ha sorpreso la Die Mannschaft con un 2-1, infliggendole la prima sconfitta della competizione.

Nonostante lo scivolone, la Germania ha chiuso in testa il Gruppo E, guadagnandosi l'accesso a un'attesissima sfida contro un Paraguay molto combattivo. Gli uomini di Gustavo Alfaro hanno subito una pesante sconfitta per 4-1 all'esordio contro gli Stati Uniti, co-ospitanti del torneo. Si sono poi riscattati battendo la Turchia per 1-0, nonostante l'inferiorità numerica.

Un pareggio a reti inviolate contro l'Australia nell'ultimo turno è stato sufficiente per strappare il pass come una delle migliori terze classificate. I Guaraníes arrivano carichi di motivazione dopo un percorso faticoso nella fase a gironi.

Il morale della Germania era alle stelle dopo la vittoria di misura sulla Costa d'Avorio, ma ha subito una battuta d'arresto in seguito alla sconfitta contro l'Ecuador nell'ultimo match del girone. Il Paraguay si presenta ora come una delle possibili mine vaganti del torneo.

Si preannuncia una sfida tutt'altro che semplice per la Germania, rievocando l'ultimo precedente ai Mondiali del 2006. In quell'occasione, il Paraguay si arrese per 1-0 negli ottavi di finale a causa di una rete di Oliver Neuville all'88° minuto.

L'obiettivo dei sudamericani sarà quello di colpire la Germania nelle transizioni operative. Il Paraguay spera di proseguire il proprio cammino e magari eguagliare il suo miglior piazzamento storico in un Mondiale, ovvero i quarti di finale raggiunti nel 2010. La vincente di questo scontro affronterà una tra Francia e Svezia negli ottavi di finale.

Probabili formazioni Germania - Paraguay

Germania:Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Paraguay:Gill, Caceres, Canale, Gomez, Maidana, Alonso, Cubas, Galarza, Bobadilla, Almiron, Enciso

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Seguire la fase finale dei Mondiali richiede strumenti flessibili. Alcuni operatori italiani hanno aggiornato le meccaniche regolamentari sui singoli atleti per tutelare l'analisi sportiva dall'impatto dei cambi tattici improvvisi.

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Il momento di brillare per Kimmich

Il pilastro del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, si conferma uno dei fedelissimi del commissario tecnico Julian Nagelsmann. La sua capacità di fare da collante tra difesa e attacco è fondamentale per i ritmi di gioco della Die Mannschaft.

Il trentunenne ha messo a referto due assist nel travolgente 7-1 contro il Curaçao, per poi sfoderare un'altra prestazione autorevole contro la Costa d'Avorio. Tuttavia, il centrocampo dell'Ecuador è riuscito a neutralizzarlo efficacemente nella sconfitta per 2-1.

Il capitano della Germania ha concluso la stagione di club 2025/26 con un bottino di due gol e 13 assist in 49 presenze. Nagelsmann lo sta impiegando come terzino destro in questa competizione, ottenendo risposte decisamente positive.

Alla sua terza partecipazione a un Mondiale, Kimmich rivestirà un ruolo cruciale nella prima gara a eliminazione diretta della Germania da quando ha sollevato la coppa nel 2014. Scommettere su un suo contributo attivo, sotto forma di gol o assist, rappresenta un'opzione di indubbio valore.

Scommessa 1: Joshua Kimmich segna o fornisce un assist in qualsiasi momento a quota 2.75 su bet365

Una sfida ad alta tensione a Boston

La Germania ha mostrato una certa discontinuità in questo torneo. La sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador ha evidenziato alcune fragilità difensive: i tedeschi hanno infatti subito gol in sei delle ultime sette partite disputate, incluse le ultime quattro consecutive.

Dopo la deludente Nations League dello scorso anno, la nazionale tedesca ha collezionato 11 vittorie nelle ultime 12 partite, con ben dieci di queste sfide che hanno superato la soglia dell'Over 2.5. Inoltre, cinque degli ultimi sei match della Germania ai Mondiali si sono conclusi con più di due reti complessive. Se da un lato la fase offensiva si sta dimostrando prolifica, lo stesso non si può dire del reparto arretrato.

Il Paraguay non vanta lo stesso ruolino di marcia recente della Germania, avendo ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nella fase a gironi. Solo nel pesante ko per 4-1 contro gli Stati Uniti si è registrato il segno GG.

Da quel momento, i Guaraníes hanno mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive. La squadra sudamericana possiede i mezzi necessari per mettere in difficoltà la Germania in contropiede. È lecito attendersi che riescano a trovare la via del gol in un match che promette continui capovolgimenti di fronte.

Scommessa 2: Over 2.5 gol totali & GG a quota 2.56 su Stake

I Guaraníes pronti a imbrigliare la Germania

Il Paraguay ha subito un duro colpo all'esordio, incassando quattro reti dagli Stati Uniti. Quella sconfitta sembra però aver scosso la formazione di Alfaro, che ha reagito eliminando la Turchia grazie a un successo per 1-0, ottenuto giocando l'intero secondo tempo in inferiorità numerica.

Nell'ultimo turno era sufficiente un punto contro l'Australia, a cui serviva il medesimo risultato per passare il turno. Il tacito accordo tra le due compagini ha dato vita a uno scialbo 0-0, senza che nessuna delle due creasse occasioni da rete significative.

La posta in palio è altissima in questa prima apparizione alla fase a eliminazione diretta dal 2010. La Germania è un collettivo organizzato, ma il Paraguay studierà attentamente la strategia adottata dall'Ecuador per trarne ispirazione. L'obiettivo primario sarà quello di mantenere il punteggio in equilibrio nei 90 minuti.

In caso di tempi supplementari lo scenario diventerebbe del tutto imprevedibile, fermo restando che la Germania partirebbe favorita ai calci di rigore grazie alla maggiore abitudine a palcoscenici di questo livello. Nei tempi regolamentari, tuttavia, si prevede che il Paraguay possa ostacolare i piani dei tedeschi, difendendo con le linee strette per poi innescare il proprio reparto offensivo in contropiede.

Scommessa 3:Paraguay vince o pareggia nei tempi regolamentari a quota 3.25 su Planetwin365

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