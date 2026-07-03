Pronostici Colombia - Ghana: a Kansas si preannuncia una gara di pazienza

L'esperto di scommesse si aspetta una partita bloccata nelle fasi iniziali. La Colombia dovrebbe controllare il gioco e, alla lunga, avere la meglio sulla selezione africana.

Migliori scommesse per Colombia - Ghana

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1X2 Primo Tempo - Pareggio a quota 2.18 su Goldbet

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Quote Colombia vs Ghana

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Colombia-Ghana 1-0

Pronostico marcatore: Colombia - Luis Diaz

La Colombia ha sorpreso molti in questa Coppa del Mondo. Alla vigilia, lo scenario più ottimistico vedeva i sudamericani chiudere al massimo al secondo posto nel proprio raggruppamento. Tuttavia, la selezione guidata da Néstor Lorenzo ha superato le aspettative vincendo il Gruppo K e qualificandosi alla fase successiva senza subire sconfitte. Gli uomini di Lorenzo hanno conquistato i tre punti nelle prime due partite del girone con prestazioni convincenti, per poi bloccare il Portogallo sul pareggio nell'ultimo match.

La capacità dei sudamericani di gestire il ritmo di gioco è stata un fattore chiave per l'approdo ai sedicesimi di finale della competizione. La Tricolor punta a staccare il pass per gli ottavi di finale conquistando un risultato positivo contro il Ghana. Un successo garantirebbe un incrocio nel turno successivo con la vincente di Svizzera-Algeria.

In uno scenario simile, Lorenzo avrebbe ottime ragioni per fidarsi dei propri uomini, puntando a raggiungere come minimo i quarti di finale. Il Ghana, dal canto suo, si è qualificato a questa fase del Mondiale come una delle migliori terze classificate. Le Stelle Nere hanno collezionato tre risultati diversi nelle tre partite del girone, un ruolino di marcia che ha evidenziato una netta mancanza di continuità.

Carlos Queiroz sta plasmando la formazione africana puntando sulla solidità difensiva, una strategia che ha permesso di imporre un pareggio a reti bianche all'Inghilterra. L'unica vittoria è arrivata grazie a una rete nei minuti finali contro il Panama, prima della sconfitta subita per mano della Croazia nell'ultimo turno della fase a gironi.

La rinascita del Ghana nel corso del torneo potrebbe aiutare la squadra a ribaltare i pronostici della vigilia, a patto di sfoderare una prestazione di grande spessore per centrare una clamorosa vittoria.

Probabili formazioni Colombia - Ghana

Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodriguez, Diaz, Suarez

Ghana: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodriguez, Diaz, Suarez

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Le dinamiche di gioco dei bookmaker autorizzati offrono tipologie di scommessa incentrate sulla variazione delle reti. Queste varianti considerano i risultati parziali ottenuti durante i tempi regolamentari.

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La qualità della Colombia non si discute

La Colombia si presenta a questa sfida a eliminazione diretta con il morale altissimo. La Tricolor ha finora messo in mostra prestazioni solide e controllate, senza rinunciare a una notevole pericolosità offensiva. Anche lo storico contro le formazioni africane sorride ai sudamericani, capaci di imporsi in tre degli ultimi cinque precedenti.

Al contrario, il Ghana ha registrato un rendimento altalenante di recente. Le Stelle Nere hanno conquistato un solo successo nelle ultime nove uscite internazionali. Questo parziale include anche una striscia di cinque sconfitte consecutive, un trend negativo che la squadra spera di essersi lasciata alle spalle sotto la guida tecnica di Queiroz.

Tuttavia, la realtà dei fatti evidenzia come la selezione ghanese abbia siglato appena due reti nelle tre partite mondiali disputate finora. Il potenziale offensivo di elementi come Jordan Ayew e Antoine Semenyo non è stato ancora sfruttato appieno, privilegiando una condotta di gara estremamente prudente e coperta.

Il supercomputer di Opta assegna alla Colombia il 71,9% di possibilità di superare il turno, a fronte del 28,1% concesso al Ghana.

Considerando che la squadra di Lorenzo ha mantenuto la porta inviolata per due gare di fila nella competizione, è lecito attendersi che riesca a contenere gli attacchi del Ghana. Tre delle ultime quattro partite dei sudamericani (75%) si sono concluse con l'esito "No Gol" (NG). Lo stesso scenario si è verificato in tre delle ultime cinque sfide disputate dal Ghana (60%).

Scommessa 1: 1X2 e GG/NG - Colombia + NG a quota 2.13 su Lottomatica

Scenario probabile: una partenza a ritmi ridotti

Con un posto negli ottavi di finale in palio, difficilmente si assisterà a un match ricco di gol. Il baricentro basso della difesa del Ghana è abituato a subire la pressione avversaria, per poi cercare di pungere attraverso rapide ripartenze. Le Stelle Nere sono riuscite a non subire reti contro l'Inghilterra, nonostante il valore assoluto degli attaccanti dei Three Lions.

La Colombia dovrà trovare il modo di scardinare il blocco difensivo africano, un compito che potrebbe richiedere più tempo del previsto. Inoltre, gli uomini di Lorenzo sono estremamente organizzati in fase di ripiego, avendo concesso un solo gol dall'inizio del torneo. Servirebbe una giocata straordinaria al Ghana per perforare la retroguardia avversaria, in particolar modo nella prima frazione di gioco.

I sudamericani hanno chiuso in parità il primo tempo in entrambe le ultime due sfide disputate. Il Ghana, dal canto suo, è andato all'intervallo sul punteggio di parità in tre delle ultime quattro partite (75%). Di conseguenza, è molto probabile che le due squadre scelgano di studiarsi a lungo nelle prime battute dell'incontro.

Scommessa 2: 1X2 Primo Tempo - Pareggio a quota 2.18 su Goldbet

Spazio a un attaccante affamato di gol

Attualmente, il capocannoniere della Colombia in questo Mondiale è il terzino destro Daniel Muñoz, a segno nella gara d'esordio e autore del gol vittoria contro la RD del Congo (oltre a una seconda rete annullata per fuorigioco).

Luis Díaz rappresenta l'altro profilo ideale su cui puntare come marcatore in qualsiasi momento in questo scontro a eliminazione diretta. L'ex giocatore del Liverpool si è sbloccato contro l'Uzbekistan e avrebbe potuto firmare una doppietta contro la RD del Congo, se non fosse stato per l'intervento del VAR che ha annullato entrambe le marcature.

L'esterno offensivo ha dimostrato una grande determinazione nel voler rimpinguare il proprio bottino personale e si candida come il principale indiziato per sbloccare la partita.

Con le sue tipiche sventate partendo da sinistra, Díaz sarà un cliente difficilissimo per la retroguardia ghanese. Reduce da una stagione da 15 gol e 14 assist in 32 partite di Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, è un calciatore che non può assolutamente essere sottovalutato.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Luis Diaz a quota 2.60 su bet365

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