Pronostici Australia - Egitto: altra storia per i Faraoni

L'esperto di scommesse prevede che l'Egitto continuerà a infrangere record, conquistando un'altra vittoria nella sua prima storica apparizione nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Australia-Egitto 0-1

Pronostico marcatore: Egitto - Mohamed Salah

L'Australia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo per la terza volta in questa edizione. I Socceroos si sono qualificati come secondi in un girone insidioso che comprendeva gli Stati Uniti co-ospitanti, la Turchia e il Paraguay. La selezione oceanica ha registrato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nella fase a gironi.

Non avendo mai vinto una partita a eliminazione diretta in passato, gli australiani hanno l'opportunità di scrivere la storia questo venerdì all'AT&T Stadium di Arlington. Curiosamente, in entrambe le precedenti partecipazioni alla fase finale sono stati eliminati dalle squadre che avrebbero poi vinto il torneo: prima nel 2006 contro l'Italia e successivamente nel 2022 contro l'Argentina.

I Faraoni guidavano il Gruppo G prima dell'ultimo turno di partite. Tuttavia, hanno terminato la fase a gironi a pari punti con il Belgio, con la nazionale europea che ha conquistato il primo posto grazie alla differenza reti. La selezione nordafricana affronterà con entusiasmo l'Australia in quella che rappresenta la sua prima storica presenza in una gara da dentro o fuori.

Gli uomini di Hossam Hassan hanno già scritto una pagina di storia, ma l'obiettivo è infrangere ulteriori record. Una vittoria in questo confronto potrebbe portarli a sfidare i campioni del mondo in carica dell'Argentina nel turno successivo. I Faraoni hanno piena fiducia nei propri mezzi per tentare l'impresa, ma dovranno prima muoversi in un territorio inesplorato a questi livelli e superare l'ostacolo Australia.

Probabili formazioni Australia - Egitto

Australia: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Irankunda, Toure

Egitto: Shobeir, Hany, Rabia, Fathy, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush

L'Egitto è pronto a fare il salto di qualità nella sfida decisiva a eliminazione diretta

Entrambe le squadre avranno la fiducia necessaria per scrivere un nuovo capitolo di storia in Texas, sebbene solo una possa superare il turno. In base alle prestazioni offerte in questa competizione, l'Egitto parte favorito per avere la meglio sui Socceroos. Tuttavia, non si tratta di un favoritismo schiacciante. I Faraoni sono imbattuti in questa Coppa del Mondo, avendo anche ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Belgio nella gara d'esordio.

La formazione guidata da Tony Popovic ha mostrato sprazzi di ottimo gioco nel successo per 2-0 contro la Turchia, ma è stata superata con lo stesso punteggio (2-0) dagli Stati Uniti co-ospitanti. Inoltre, è emersa una netta mancanza di ambizione offensiva durante lo 0-0 contro il Paraguay. Se da un lato quel risultato ha confermato la solidità difensiva, dall'altro ha evidenziato una preoccupante carenza di incisività in avanti.

L'Egitto si troverà perfettamente a proprio agio con questo tipo di dinamica tattica, poiché si affida molto ai propri attaccanti per generare pericolosità offensiva. Vale la pena notare che gli egiziani hanno subito una sola sconfitta nelle ultime sette partite, collezionando un bilancio equilibrato tra vittorie e pareggi. L'Australia cercherà disperatamente di strappare un pareggio, ma la superiore qualità tecnica della nazionale africana dovrebbe alla fine emergere, regalando una vittoria di misura in un match molto combattuto.

Scommessa 1: 1X2 - Egitto a quota 2.60 su Lottomatica

Salah pronto a lasciare il segno

L'Egitto ha già mandato a segno cinque giocatori diversi in questa Coppa del Mondo, a testimonianza di un'ottima efficienza complessiva negli ultimi trenta metri. Uno di questi finalizzatori cinici è Mo Salah. L'ex attaccante del Liverpool è stato il punto di riferimento assoluto del reparto offensivo egiziano per tutta la durata del torneo in Nord America.

Fino a questo momento, Salah ha collezionato un gol e due assist nelle tre partite disputate nel torneo. In 218 minuti di gioco, ha registrato tre tiri nello specchio della porta e un xG complessivo di 0,86. Rimarrà innegabilmente il pericolo principale per la squadra di Hassan, indipendentemente dalla posizione in cui verrà schierato in campo.

Il trentaquattrenne ha vissuto una stagione sottotono per i suoi standard, realizzando solo sette gol in Premier League e servendo sette assist in 27 presenze. Tuttavia, Salah è stato straordinario con la maglia della propria nazionale durante le qualificazioni, mettendo a segno nove reti in altrettante partite e fornendo tre assist. La manovra offensiva dell'Egitto passerà inevitabilmente dai suoi piedi, il che gli garantirà diverse occasioni da gol.

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I problemi offensivi dell'Australia sono destinati a persistere

Le persistenti difficoltà realizzative della selezione australiana potrebbero rivelarsi fatali in questa sfida a eliminazione diretta. Dopo aver segnato due reti nelle prime partite, i Socceroos sono rimasti a secco per due match consecutivi. Più in generale, non hanno trovato la via del gol in tre delle ultime cinque partite disputate.

Affrontare l'esperta linea difensiva egiziana non lascia molte speranze di andare a segno in Texas. I nordafricani hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime otto partite. In questa Coppa del Mondo, gli uomini di Hassan hanno subito esattamente una rete a partita.

Di conseguenza, i giocatori di Popovic incontreranno notevoli difficoltà nella trequarti campo avversaria. Non sarebbe una sorpresa vedere l'Australia chiudere l'incontro senza reti venerdì, mentre l'Egitto ha ottime probabilità di siglare l'unico gol del match. Con soli tre gol segnati nelle ultime cinque uscite, la nazionale australiana farà molta fatica a scardinare la retroguardia egiziana.

Scommessa 3: Squadra che segna - Solo Egitto a quota 3.60 su Goldbet

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