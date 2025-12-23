Come scommettere sul calendario festivo della Premier League

L'Arsenal è in testa alla classifica avvicinandosi al giorno di Natale, ma il Manchester City non è molto distante. Nel frattempo, anche la lotta per la retrocessione è serrata.

Pronostici festive Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal batte Aston Villa 1.20 1.20 1.05 Hugo Ekitike segna 2+ in Liverpool vs Wolves 2.60 2.60 1.85 West Ham vince o pareggia con Fulham 1.47 1.47 1.47 Everton batte Burnley 1.95 1.95 1.95

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Un periodo festivo intenso

Tra oggi e il 4 gennaio, si svolgeranno 30 partite in Premier League, e verranno segnati molti gol. Le squadre vicine alla vetta della classifica cercheranno di assicurarsi un posto al tavolo principale, mentre in fondo si svolgerà una battaglia per la retrocessione. Con un calendario così fitto, c'è sempre la possibilità di una sorpresa o due, mentre il dramma è garantito.

Ci sono incontri affascinanti che coinvolgono le squadre migliori della divisione. Le prime quattro squadre – Arsenal, Manchester City, Aston Villa e Chelsea – potrebbero essere coinvolte in partite eccellenti. La massima serie inglese potrebbe apparire molto diversa alla fine delle partite festive.

Tuttavia, alcune squadre hanno un calendario più difficile di altre, date le prossime avversarie. Abbiamo analizzato le partite in arrivo per vedere quali squadre hanno le migliori opportunità.

Cosa suggeriscono le statistiche

Considerando i prossimi quattro avversari di ogni club, è chiaro chi ha il periodo più difficile e più facile davanti, almeno sulla carta. Per alcune squadre, questo periodo potrebbe definire il resto della loro stagione e determinare dove finiranno a maggio.

L'Aston Villa ha uno dei periodi più difficili davanti. Gli uomini di Unai Emery sono in forma fantastica al momento, ma affrontano Chelsea e Arsenal nelle prossime due partite, entrambe in trasferta. Stanno sovraperformando in termini di xG, e queste prossime partite potrebbero porre fine alla loro impressionante serie di vittorie.

Nel frattempo, il Liverpool ha un calendario molto più agevole. Successivamente, giocano contro i Wolverhampton Wanderers, che sono in fondo alla classifica. Dopo, affrontano il Leeds United e il Fulham - solo quest'ultima è in trasferta da Anfield. L'infortunio di Alexander Isak è una preoccupazione, ma Hugo Ekitike sta giocando estremamente bene, quindi dovrebbero cavarsela. Gennaio sarà un mese cruciale per loro.

Il West Ham United è visto come la squadra con il calendario più agevole. Gli Hammers stanno lottando, ma hanno tre partite casalinghe in arrivo. Inoltre, non affrontano nessuna squadra classificata più in alto del nono posto. Hanno una grande opportunità di uscire dalle ultime tre posizioni in poche settimane, quindi scommettere su di loro per evitare la retrocessione potrebbe essere interessante.

Infine, l'Everton, guidato da David Moyes, è un'altra squadra da considerare. Hanno recentemente avuto un mese difficile in cui hanno giocato contro Manchester United, Newcastle United, Chelsea e Arsenal. Tuttavia, dicembre e gennaio sembrano molto più agevoli. Le partite contro Burnley, Nottingham Forest, Brentford e Wolves sono tutte partite che possono vincere. Di conseguenza, l'Everton potrebbe godere di alcune settimane molto positive.