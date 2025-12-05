Come scommettere sul Como 1907 dopo il loro incredibile inizio in Serie A

Dopo aver ottenuto un piazzamento tra i primi dieci nella loro stagione di debutto in Serie A, il Como punta a consolidarsi come serio contendente per il calcio europeo.

Come Cesc Fàbregas ha guidato il Como 1907 tra le prime sei

Il Como 1907 è attualmente a soli quattro punti dalla vetta della Serie A dopo 13 partite. Hanno perso solo una volta in tutta la stagione e hanno una seria possibilità di qualificarsi per il calcio europeo la prossima stagione. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto al loro decimo posto della scorsa stagione.

Il Como 1907 ha perso 15 delle sue 38 partite di Serie A nel 2024/25, quasi la metà. Hanno concluso la campagna con una differenza reti negativa, ma la situazione è cambiata completamente quest'anno. Attualmente, hanno la seconda miglior differenza reti (+12) del campionato, superata solo dall’Inter (+15).

Le loro partite presentano una media di soli 2.00 gol segnati per partita, rendendola la terza media gol più bassa del campionato. Solo le partite che coinvolgono Lazio e Roma hanno visto meno gol. Inoltre, la loro media era di 1.64 prima della recente vittoria per 5-1 contro il Torino. Solo due partite di Serie A che hanno coinvolto il Como 1907 hanno visto più di 2.5 gol in questa stagione.

Ironia della sorte, quelle partite erano contro avversari minacciati dalla retrocessione, Verona e Torino. La forte difesa del Como gioca un grande ruolo nel basso numero di gol per partita. Hanno subito solo 0.5 gol per partita, una cifra eguagliata solo dalla Roma.

Il 12.6 xGA del Como è il terzo più basso della Serie A in questa stagione. Solo Juventus (11.1) e Inter (10.9) hanno numeri sottostanti migliori. Tuttavia, hanno subito solo sette gol, il che suggerisce che stanno sovraperformando in termini di difesa. Molto di questo successo è dovuto alla forma del loro portiere, Jean Butez, che attualmente ha il miglior tasso di parate del campionato (86,4%).

Il loro stile di gioco in casa è stato la base del loro successo, poiché in media guadagnano 2.14 punti per partita in casa. Il Como ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni davanti ai propri tifosi, subendo solo 0.43 gol in casa. Fàbregas ha allenato la sua squadra a controllare il possesso e a giocare nella metà campo avversaria. Questo è dimostrato dal fatto che la squadra ha la media di possesso più alta del campionato. Inoltre, il loro PPDA è 6.91, il più basso del campionato, indicando che esercitano molta pressione sugli avversari.

Perché le prossime settimane sono cruciali per le speranze di qualificazione europea del Como 1907

Anche se hanno iniziato bene la stagione, le prossime partite potrebbero determinare se finiranno tra le prime sei. Nei prossimi dieci giorni, affronteranno due difficili trasferte contro Inter e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, rispettivamente. Se riusciranno a evitare la sconfitta, o idealmente a vincere almeno una di queste partite, dovrebbero rimanere vicini alle squadre di vertice.

Successivamente, affronteranno squadre di metà classifica come Lecce e Udinese, seguite da una trasferta contro il Pisa, minacciato dalla retrocessione. La loro forma in trasferta non è stata impressionante quanto quella in casa, ma la vittoria per 5-1 a Torino è un'indicazione della loro evoluzione negli ultimi mesi. Non hanno perso una partita di campionato dal 30 agosto, quindi è chiaro che Fàbregas sta coltivando uno spirito di squadra che attualmente sembra invincibile.