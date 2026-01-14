Dopo la riapertura del mercato, la Lazio ha salutato Guendouzi e Castellanos e accolto Kenneth Taylor – ecco un'analisi dei nostri esperti.

Taylor e Ratkov e le eredità pesanti di Guendouzi e Castellanos

Lunedì alle ore 20.45 la Lazio chiuderà il 21° turno in Serie A ospitando all'Olimpico il Como. Dunque, i biancocelesti tenteranno di prendersi una rivincita dopo lo 0-2 incassato nella prima giornata e che aveva messo definitivamente a nudo loro difficoltà. Il ritorno in panchina di Maurizio Sarri d'altronde era stato dal blocco del mercato inflitto alla società di Claudio Lotito.

Dopo l'1-0 a Verona contro la penultima in classifica, Sarri ha chiesto rinforzi e chiarezza sul mercato della Lazio. Mentre prima della sfida al Bentegodi aveva spiegato per le "Aquile" è sempre un anno zero e che avrebbe inserito Kenneth Taylor da cui conosciuto parzialmente per necessità. Col senno di poi, avrebbe portato qualità.

Il metronomo olandese arrivato dall'Ajax è uno dei nuovi innesti offensivi arrivati alla Lazio a gennaio dopo il blocco del mercato revocato sotto Natale. A lui si è unita la punta serba Petar Ratkov proveniente dal Salisburgo. Solo il tempo dirà se seguiranno le orme di leader come Matteo Guendouzi e Taty Castellanos.

Nel frattempo, i nostri esperti spiegano come scommettere sulla Lazio.

Quali sono le scommesse di valore sulla Lazio da tenere dˈocchio?

Per anni il "Sarrismo" era stato caratterizzato dal gioco offensivo basato sul possesso palla, i passaggi veloci e i movimenti coordinati. Ma nella Lazio 2025/26, e lo si è capito fin dallo 0-2 a Como, è lontana da questa rapidità e dalla propensione offensiva.

In compenso, la Lazio in 20 giornate ha collezionato dieci porte inviolate. Questo non solo grazie alle prestazioni di Ivan Provedel con una percentuale di parate che si colloca fra le migliori nel grande calcio europeo, ma anche grazie alla crescita di Mario Gila emerso a Verona una volta in più come il leader della retroguardia.

Nonostante ciò, i principali bookmaker offrono quote interessanti su un clean sheet della Lazio. Questo perché prevale la posizione in classifica – in questo momento i biancocelesti occupano l'ottavo posto – e non la stabilità difensiva. E in vista della sfida contro il Como le quote su una mancata marcatura dei lariani oscillano intorno al 2.70.

Un altro mercato da tenere d'occhio è l'under 2.5. D'altronde la Lazio con 21 marcature in 20 turni viaggia a una media di 1,05 reti a partita a fronte di 0,8 incassati. Ma non solo: in dieci gare lontano dall'Olimpico le "Aquile" hanno insaccato sei volte; quindi, in singoli casi anche l'under 1.5 può rientrare fra le ipotesi plausibili.

Ma quindi la Lazio può ambire al settimo o al quarto posto?

Prima dello scontro diretto per l'Europa contro il Como di lunedì, la Lazio con 28 punti ha sei lunghezze di svantaggio dai lariani attesi però dal recupero di giovedì contro il Milan. Il distacco dall'Atalanta fermata a Bergamo sotto la guida di Ivan Juric sullo 0-0 è invece di sei punti. Ma la nuova "Dea" di Raffaele Palladino è in grande spolvero e, oltre alle prestazioni difensive, alla Lazio serve una crescita in quella offensiva.

Lo stesso discorso vale a maggior ragione per la corsa al quarto posto che riporterebbe i biancocelesti in Champions dopo questa stagione di digiuno europeo. In questo caso i punti di ritardo – considerando che Napoli, Juventus e Roma sono appaiate a 39 punti – il ritardo è di undici lunghezze. Dunque, questo traguardo salvo miracoli e crolli delle avversarie è una mera utopia, e infatti le quote dei principali bookmaker oscillano tra 65.00 e 67.00.

Un punto che potrebbe giocare a favore dei biancocelesti è che quantomeno, oltre alla battistrada Inter, l'Atalanta proseguirà il cammino in Champions. Juventus e Napoli invece non possono più permettersi scivoloni e la Roma deve ancora blindare il passaggio del turno in Europa League. Lo stesso vale per il Bologna che ospiterà gli uomini di Sarri a inizio febbraio nei quarti di Coppa Italia.