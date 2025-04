Cinque sfidanti europei da contrastare in campionato questo weekend

Le stagioni di campionato sono quasi concluse: per molti club in Europa, l’obiettivo ora è raggiungere una finale continentale.

Le semifinali europee prendono la priorità rispetto alle partite di campionato questa settimana. Considerando ciò, ci sono squadre che vale la pena contrastare in Premier League e altrove.

Club da contrastare questa settimana Lottomatica NetBet Goldbet Bournemouth o pareggio vs Arsenal 1.77 1.75 1.77 West Ham per battere Tottenham 2.20 2.20 2.20 Sociedad per battere Athletic Bilbao 2.25 2.25 2.25 Strasburgo per battere PSG 2.45 2.24 2.45 AIK per battere Djurgardens 2.80 2.80 2.80

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Altre quote scommesse, mercati e info sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più sul mondo del betting possono visitare

la nostra guida ai migliori siti scommesse disponibili in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promo Netwin esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato

Arsenal è distratto

La sconfitta dell'Arsenal nella prima partita contro il Paris Saint-Germain è stata un grande ostacolo in Champions League. Tuttavia, con un posto tra i primi quattro in Premier League quasi garantito, la loro trasferta contro il Bournemouth rappresenta un'opportunità.

I Gunners hanno visto il titolo sfuggire, avendo vinto solo tre delle ultime nove partite di campionato. Sono cinque punti avanti al secondo posto e, sebbene non abbiano vinto molte partite di recente, sono imbattuti da otto. Ci si aspetta che perdano punti qui, e Andoni Iraola sarà desideroso di salire ulteriormente in classifica. Bournemouth o pareggio vs Arsenal.

PSG ha chiuso con la Ligue 1

Anche se il PSG ha vinto il titolo quasi un mese fa, restano ancora tre partite di Ligue 1. Hanno avuto risultati altalenanti da allora e hanno subito la loro prima sconfitta dopo 32 partite la settimana scorsa. Sembra che abbiano smesso di concentrarsi sulle competizioni domestiche.

Nel frattempo, lo Strasburgo prospera sotto la guida di Liam Rosenior. Stanno puntando a un posto in Europa e sono imbattuti da 11 partite, con una vittoria per 3-1 contro il St. Etienne. Hanno la possibilità di causare un colpo di scena grazie al vantaggio casalingo e perché i loro avversari potrebbero essere più concentrati sulla squadra di Mikel Arteta. Strasburgo per battere PSG.

La forma disastrosa del Tottenham li rende vulnerabili

Anche se la squadra di Ange Postecoglou è vicina alla finale di Europa League, la loro performance in Premier League è scarsa. La sconfitta per 5-1 contro il Liverpool è stata la loro terza consecutiva, durante la quale hanno subito 11 gol. La prima partita contro il FK Bodø/Glimt potrebbe influenzare la partita contro il West Ham, ma il campionato non è la loro priorità.

Anche gli Hammers non sono in buona forma. Anche se non vincono da sette partite, hanno una grande possibilità di vincere poiché gli Spurs hanno priorità divise. La squadra di Graham Potter ha il vantaggio casalingo e, sebbene la salvezza sia confermata, non vorrebbero comunque finire al 17° posto. Pertanto, una vittoria in casa qui non sarebbe una sorpresa. West Ham per battere Tottenham.

La Sociedad ha un'opportunità europea

L'Athletic Bilbao si trova in una posizione un po' strana prima della loro corsa finale in Liga. Tecnicamente, possono ancora finire ovunque tra il secondo e il settimo posto. Tuttavia, probabilmente rimarranno dov'è.

Poiché gli uomini di Valverde sono cinque punti chiari dal quinto posto e sei dal terzo, vincere un trofeo europeo è una vera possibilità. Inoltre, la Real Sociedad ha una vera possibilità di salire tra le prime otto, soprattutto perché i loro avversari saranno distratti da altri incontri. Una vittoria in casa contro l'Athletic potrebbe portarli in un posto in Europa Conference League. Affronteranno il Manchester United solo quattro giorni dopo. Sociedad per battere Athletic Bilbao.

I capolisti per estendere la serie di imbattibilità

Nella Conference League, il Djurgardens spera di ottenere un colpo di scena in semifinale contro il Chelsea. È una grande richiesta per la squadra di Jani Honkavaara, ma non impossibile. La loro campagna in Allsvenskan è iniziata male e la loro competizione europea ha causato ulteriori complicazioni.

Nel frattempo, l'AIK entrerà in gioco imbattuto. Vedranno un'opportunità per estendere il loro vantaggio in testa. Anche se è improbabile che il Djurgardens batta i Blues su due partite, potrebbero causare problemi in casa. Facendo così, potrebbero esaurirsi per la loro prossima partita di campionato. AIK per battere Djurgardens.