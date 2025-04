5 outsider che possono ottenere risultati a sorpresa in Premier, Liga, Bundes, Ligue 1 e Serie A questa settimana

Diamo uno sguardo a Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A per vedere quali squadre possono sorprendere questo weekend.

C'è valore a entrambe le estremità.

La fase finale è arrivata nei cinque grandi campionati europei, e c'è ancora molto in gioco. Questo è il momento in cui gli outsider possono avere la meglio.

Cinque outsider da sostenere questo weekend Goldbet NetBet Lottomatica Manchester City-Crystal Palace X2 2.50 2.50 2.50 Valencia-Siviglia 1 2.25 2.30 2.25 Stoccarda-Werder Brema X2 2.25 2.25 2.25 Lazio-Roma 1 2.80 2.80 2.80 Le Havre-Stade Rennais 1` 3.50 3.50 3.50

Il Palace è una squadra in forma

Fino a poco tempo fa, le possibilità del Crystal Palace di ottenere un risultato all'Etihad contro il Manchester City sarebbero state poche. Tuttavia, questo non è un anno qualsiasi, e c'è solo una squadra che arriva in forma per questa sfida. Il Palace ha vinto sei delle ultime sette partite in tutte le competizioni, con gol provenienti da diverse fonti.

Gli uomini di Pep Guardiola, nel frattempo, stanno vivendo una stagione da dimenticare. Sono sesti in classifica, appena nove punti sopra le "Eagles", e hanno vinto solo tre delle ultime otto partite di campionato. Sono passati più di tre anni dall'ultima sconfitta dei "Citizens" contro il Palace, ma il club di Londra crede nelle sue possibilità questo weekend.

Pronostico: Manchester City-Crystal Palace X2

Valencia in ascesa con Corberan

Il lavoro di Carlos Corberan al Valencia è stato davvero notevole. Sebbene siano sfavoriti contro il Siviglia guardando alla classifica della Liga, le quote non rispecchiano questa distanza. I valenciani hanno vinto meno e perso più partite rispetto agli avversari, ma sono imbattuti da cinque partite e hanno recentemente sconfitto il Real Madrid.

"Los Nervionenses" avranno un compito molto difficile al Mestalla, con "Los Che" che hanno perso solo tre volte da quando Corberan ha preso il comando. I padroni di casa hanno ritrovato la forma in attacco, in particolare grazie a Diego Lopez, mentre il Siviglia ha perso tre partite di fila. Una vittoria in casa del Valencia sembra uno scenario probabile.

Pronostico: Valencia-Siviglia 1

Werder Brema alla riscossa per una posizione europea?

È stata una stagione altalenante per il Werder Brema di Ole Werner, che nonostante tutto ha ancora una possibilità di qualificarsi per l'Europa. Questo weekend il Brema affronta lo Stoccarda, leggermente sopra in classifica, e anch'essa a caccia di un piazzamento europeo. Nonostante giochi fuori casa questo weekend, il Brema ha mostrato una buona forma nelle ultime settimane e sta segnando molto.

I padroni di casa sono invece in difficoltà in Bundesliga, avendo vinto solo una delle ultime sette partite, e avendo perso, invece, tutte le ultime quattro partite in casa. L'attaccante dello Stoccarda Ermedin Demirović, sarà in fiducia dopo la sua tripletta ma il Brema ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite. Una vittoria significherebbe per entrambe le squadre avvicinarsi all'Europa League.

Pronostico: Stoccarda-Werder Brema X2

Un grande derby della Capitale

La Lazio ospita la Roma in uno dei derby più accesi del calcio mondiale domenica sera, e si preannuncia un match emozionante. I padroni di casa sono davanti ai giallorossi di una posizione classifica di Serie A, ma la forma della Roma è migliore, e la squadra di Ranieri parte come favorita. Tuttavia, con la possibilità di allungare a cinque punti sui rivali, gli uomini di Marco Baroni saranno altamente motivati.

La Roma è in una forma fantastica in campionato recentemente, ed è attualmente in una serie di 15 partite senza sconfitte. D'altra parte, i Biancocelesti - forse affaticati dagli impegni UEL - sono stati incostanti nel 2025. Tuttavia, la vittoria contro l'Atalanta dovrebbe aver dato loro una spinta, e cercheranno vendetta dopo la sconfitta nella partita di andata a gennaio.

Pronostico: Lazio-Roma 1

Le Havre: sussulto per la salvezza

Sulla carta il Rennes potrebbe ancora retrocedere, ma molte cose dovrebbero andare storte affinché ciò accada. Il Le Havre, nel frattempo, sta lottando per la sopravvivenza ed è attualmente in un momento positivo. Giocando in casa contro il PSG nella settimana successiva, gli uomini di Didier Digard vedranno un'enorme opportunità nella sfidacontro il Rennes.

Le grandi vittorie contro Nantes e Montpellier hanno posizionato "Le Club Doyen: appena sopra i play-off retrocessione, e con un successo potrebbero ulteriormente allungare. Gli ospiti nel frattempo, non hanno più nulla da chiedere e sono in forma non ottimale avendo perso tre delle ultime quattro partite. Questo potrebbe creare le condizioni perfette per una vittoria in casa.

Pronostico: Le Havre-Stade Rennes 1