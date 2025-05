5 Outsider da sostenere questa settimana

Diversi grandi campionati europei si concludono questo weekend, e ci sono trofei in palio. Ci sono outsider che potrebbero prevalere.

La stagione 2024/25 è quasi giunta al termine, ma ci aspetta ancora un grande weekend di calcio di campionato, incluse alcune finali. I favoriti potrebbero inciampare.

Outsider da sostenere questa settimana Lottomatica NetBet Goldbet Everton o pareggio vs Newcastle 3.20 3.20 3.20 Bilbao batte Barcellona 3.00 3.00 3.00 Sunderland viene promosso 2.20 2.20 2.20 Arminia Bielefeld vince il trofeo contro Stoccarda 3.80 3.80 3.80 Como o pareggio vs Inter 2.20 2.20 2.20

I Toffees finiscono in forza

C'è molto in gioco per il Newcastle United questo weekend. Sono terzi, ma potrebbero matematicamente scendere al settimo posto e sono disperati di assicurarsi un posto in Champions League. Tuttavia, l'Everton non renderà le cose facili, soprattutto con i Magpies non in forma smagliante.

Entrambe le squadre hanno raccolto 10 punti nelle ultime sei partite, e il Newcastle è stato sconfitto dall'Arsenal l'ultima volta. Nel frattempo, gli uomini di David Moyes hanno dato un vero addio a Goodison Park con una vittoria per 2-0 sul Southampton. Gli ospiti hanno vinto le ultime cinque a St. James' Park, ma la squadra di Eddie Howe rimane vulnerabile.

Everton o pareggio vs Newcastle

Il Barcellona ha staccato la spina?

Il Barcellona ha già conquistato il titolo, la stagione è praticamente finita, quindi si può perdonarli se si sono già rilassati per il 2024/25. La vittoria sull'Espanyol ha sigillato la gloria della Liga, e tre giorni dopo, la loro striscia di 17 partite senza sconfitte è terminata contro il Villarreal. È stata la loro prima sconfitta in campionato nel 2025, ma non li preoccupa molto.

L'Athletic Club, tuttavia, ha ancora qualcosa per cui giocare. Un posto in Champions League è già garantito, ma hanno ancora una possibilità per il terzo posto - e il loro miglior piazzamento dal 1997/98. Giocando in casa contro un Barcellona già in festa, hanno l'opportunità di una vittoria in campionato tanto attesa sui Blaugrana.

Bilbao batte Barcellona

I Black Cats carichi per Wembley

Non c'è miglior spinta verso la promozione di un colpo di testa all'ultimo respiro davanti a uno Stadium of Light gremito. È la posizione in cui si trova il Sunderland mentre si dirige a Wembley per affrontare lo Sheffield United questo weekend. Anche se sono considerati outsider, la loro fiducia è alle stelle.

I Blades hanno superato facilmente la loro semifinale, segnando sei gol al Bristol City e finendo 14 punti sopra i Black Cats nel Championship. Tuttavia, la natura della vittoria del Sunderland contro il Coventry City ha dato loro speranza. Dovranno essere al meglio, ma lo United ha un pessimo record nei play-off, quindi un colpo di scena è sicuramente possibile.

Sunderland viene promosso

La magia della Coppa

La marcia dell'Arminia Bielefeld verso la finale della DFB Pokal è stata una delle storie della stagione. Nonostante sia un club di 3. Liga, hanno eliminato quattro squadre di Bundesliga sulla strada per l'Olympiastadion di Berlino - e puntano alla quinta. Sono solo il quarto club del terzo livello a raggiungere questo stadio.

Lo Stoccarda è il grande favorito, ma lo erano anche tutti gli avversari precedenti del Bielefeld. Gli Svevi hanno vinto tre di fila, ma gli Arminiani sono campioni di lega e imbattuti da 13 partite. Sarà un compito arduo battere un'altra squadra di prima divisione, ma la squadra di Michél Kniat sa di poterlo fare.

Arminia Bielefeld vince il trofeo contro Stoccarda

Como rovina la festa dell’Inter

La corsa al titolo di Serie A si sta riscaldando, e l'Inter Milano ha bisogno di un risultato se vuole superare il Napoli questo weekend. Una vittoria potrebbe non bastare dato che affrontano un Como imbattuto da otto partite e con una serie di tre vittorie consecutive in casa. Cesc Fàbregas e la sua squadra non hanno nulla per cui giocare, ma non si arrenderanno senza combattere.

I Lariani potrebbero non avere abbastanza per battere i Nerazzurri, ma possono sicuramente metterli in difficoltà. Le imprese dei visitatori in Champions League hanno avuto un impatto sul campionato, e due vittorie in cinque partite hanno visto perdere il primo posto. Hanno bisogno dei tre punti, ma sicuramente non sarà facile al Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como o pareggio vs Inter