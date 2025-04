FC United of Manchester

La vittoria dell'Arsenal contro il Real Madrid dimostra come affrontare una squadra senza pressioni dal campionato sia difficile

Arsenal, Tottenham, Manchester United, Eintracht Francoforte, PSG e Rangers arrivano a questo punto della stagione senza avere nulla da chiedere ai loro campionati: senza la pressione della competizione casalinga possono arrivare fino in fondo nelle loro coppe europee?

Mercati di scommesse Antepost - Competizioni europee Goldbet NetBet Lottomatica Arsenal vincente Champions League 4.50 4.25 4.50 PSG vincente Champions League 3.25 3.25 3.25 Manchester United vincente Europa League 4.75 4.50 4.75 Tottenham vincente Europa League 5.00 5.00 5.00 Glasgow Rangers vincente Europa League 20.00 21.00 20.00 Eintracht Francoforte vincente Europa League 8.00 8.00 8.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e pronostici sulla Champions League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per conoscere lo scenario dei bookmaker italiani è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

Le squadre diventano più pericolose in Europa quando non devono concentrarsi sul campionato?

È una domanda perfettamente legittima, dato che diverse squadre hanno poco da giocare nei rispettivi campionati domestici.

Nell'Europa League, sia il Manchester United che il Tottenham sono bloccati a metà classifica in Premier League, senza possibilità di raggiungere nemmeno la metà superiore, figuriamoci qualificarsi per l'Europa.

Per entrambe vincere l'Europa League potrebbe essere l'unica via per le competizioni europee nella prossima stagione: un trionfo garantirebbe loro l'accesso diretto alla prossima Champions League e aiuterebbe a correggere alcuni degli errori delle loro brutte stagioni in Premier League.

Lo stesso, in termini di pressione, si può dire per i Glasgow Rangers, che sono certi di finire secondi dietro al Celtic nella SPL. Nel frattempo, anche l'Eintracht Francoforte è ormai lontano dalla vetta Bundesliga.

È una storia simile per due delle squadre impegnate agli ottavi di Champions League. L'Arsenal è ora a 11 punti dai leader della Premier League, il Liverpool, con il titolo che sembra ormai fuori portata. Nel frattempo, il PSG ha già conquistato il suo 11° titolo di Ligue 1 in 13 stagioni, vantando un impressionante vantaggio di 22 punti e rimanendo imbattuto.

Sia l'Arsenal che il PSG hanno già dimostrato di poter essere avversari pericolosi nel momento il loro focus è unicamente orientato sulla Champions League. I Gunners hanno travolto il Real Madrid 3-0 nella prima tappa del loro quarto di finale, mentre il PSG ha vinto 3-1 la gara d'andata contro l'Aston Villa.

Il rendimento in campionato influenza quello nelle competizioni europee?

Guardando l'elenco dei recenti vincitori della Champions League, si nota che quasi sempre le squadre in questione hanno fatto bene anche in patria.

I vincitori della Champions League delle ultime tre stagioni hanno anche vinto i rispettivi campionati domestici. Negli ultimi sette anni, solo il Real Madrid (2017/18) e il Chelsea (2020/21) hanno infranto questa tendenza.

Nel 2017/18, il Real è finito terzo nella Liga, a 17 punti dai campioni del Barcellona. Nel 2020/21, il Chelsea è arrivato quarto, a 19 punti dai campioni del Manchester City.

È una storia leggermente diversa quando si guarda all'elenco dei recenti vincitori dell'Europa League. Nel 2022/23, i vincitori dell'Europa League, il Siviglia, sono finiti nella metà inferiore della Liga, a soli nove punti dalla zona retrocessione.

L'anno prima, anche l'Eintracht Francoforte è riuscito a vincere l'Europa League nonostante sia finito solo all'11° posto nella Bundesliga tedesca. La tendenza si è confermata anche nella stagione 2020/21, poiché il Villarreal è finito fuori dalle posizioni di qualificazione europea nella Liga quando ha conquistato l'Europa League.

Cosa ci dicono queste tendenze? Nella Champions League, sembra che le squadre più forti emergano sempre in cima. In Europa League, le squadre che emergono non necessariamente sono protagoniste di grandi stagioni nei loro campionati.

Quali squadre senza pressione dal campionato possono fare bene in Europa?

Considerando tutti i fattori sopra, il Tottenham sembra avere ottime chance di poter arrivare fino in fondo in Europa League.

Nonostante le continue speculazioni riguardo al futuro di Ange Postecoglou, gli Spurs sembrano trovarsi nel lato favorevole del tabellone. Affrontano il Francoforte nei quarti di finale, prima di un potenziale semi contro Lazio o Bodo/Glimt.

Il Francoforte ha una media di 1,25 punti a partita nelle ultime otto partite di Bundesliga. La Lazio ha vinto solo due delle ultime cinque partite di Serie A, mentre la stagione dell'Eliteserien del Bodo/Glimt è appena iniziata.

Anche se il Manchester United ha impressionato battendo la Real Sociedad negli ottavi, hanno un percorso potenzialmente più complesso, con ai quarti un Lione in forma e potenzialmente l'Athletic Bilbao in semifinale.

Per quanto riguarda la Champions League, sia l'Arsenal che il PSG potrebbero arrivare fino alla vittoria. Entrambe le squadre sono ben posizionate per scontrarsi in una potenziale semifinale, quindi una di loro ha una forte possibilità di raggiungere almeno la finale.

Con nessuna partita critica di Premier League o Ligue 1 all'orizzonte, entrambe le squadre possono concentrare tutti i loro sforzi su una spinta per la finale.