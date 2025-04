Champions League: Lewandowski è l'uomo da battere nella corsa al titolo di capocannoniere

Al momento sono 8 le squadre rimaste in corsa e presto diventeranno solo 4: lo scenario della classifica cannonieri alle porte del ritorno dei quarti

I nostri esperti vedono Robert Lewandowski come principale accreditato titolo di capocannoniere. Alcuni dei migliori marcatori della Champions League potrebbero vedere interrompersi il loro cammino in questo turno, mentre altri hanno già visto le loro squadre eliminate. Ecco quali sono, al momento, le quote per il titolo di capocannoniere della competizione.

Capocannoniere della Champions League Lottomatica NetBet Goldbet Raphinha 1.65 1.65 1.65 Robert Lewandowski 2.50 2.60 2.50 Harry Kane 8.00 9.00 8.00 Kylian Mbappé 25.00 35.00 25.00 Ousmane Dembélé 34.00 35.00 34.00

Quote esatte al momento della pubblicazione: possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito degli operatori.

Duo blaugrana al comando: Lewandowski più di Raphinha?

L'attaccante brasiliano Raphinha, sta vivendo una stagione davvero fantastica con il Barcellona. Ha segnato 28 gol in 45 partite in tutte le competizioni, e 12 di questi sono arrivati in Champions League. Al momento è il capocannoniere e, visto il suo stato di forma attuale, sembra essere il favorito principale nella corsa al titolo di capocannoniere.

Tuttavia, c'è un giocatore che, nonostante abbia meno gol al momento, potrebbe spodestarlo dal primo. Quel giocatore è proprio il suo compagno di squadra Robert Lewandowski.

A 36 anni, alcuni si aspettano che Lewandowski rallenti con i gol segnati: invece eccolo qui, a caccia di un altro successo in Champions League e del titolo di capocannoniere. La sua doppietta nell'andata dei quarti di finale lo ha portato a 11 gol in 11 partite, ed è in ottima forma.

Il fatto che due giocatori del Barcellona siano in testa dice molto sul lavoro fatto da Hansi Flick: le prestazioni in questo 2025 sono state incredibili. L'esperto attaccante è stato una parte fondamentale di questo successo, e sarà determinato a mantenere le sue impressionanti prestazioni. Segnare 40 gol in una stagione non è uno scherzo, soprattutto alla sua età, ma Lewandowski non mostra segni di cedimento.

Come Raphinha, anche il centravanti polacco dovrebbe avere almeno altre tre partite per aumentare il suo bottino di gol, e molto probabilmente riuscirà a farlo. Questo perché, a differenza di Raphinha, Lewandowski non è un grande creatore di gioco ma un vero e proprio goleador, ed è per questo che ha enormi chance di diventare capocannoniere.

Chi potrebbe sfidare Lewandowski?

La doppietta dell'ex Borussia Dortmund contro il suo vecchio club ha consentito al Barcellona di ipotecare la semifinale. Se il Bayern Monaco dovesse riuscire a ribaltare la situazione contro l'Inter, potrebbe affrontare un altro dei suoi ex club nel prossimo turno. È il tipo di narrazione che il bomber polacco adorerebbe.

Con 105 gol nella competizione, Lewandowski è dietro solo a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e nessuno dei due ne farà altri. È a 24 reti di distanza Messi e a 35 da Ronaldo. Sarà ansioso di colmare quel divario.

Terzo nella corsa è il capitano della nazionale inglese, Harry Kane, che continua a brillare in Germania. I suoi 31 gol e assist per il Bayern hanno messo i bavaresi sulla buona strada per la gloria in Bundesliga, e a questo bottino si agigungono altre 10 marcature in Champions. I tedeschi hanno ancora lavoro da fare nel ritorno, però.

Pochi si sarebbero aspettati che Kylian Mbappé del Real Madrid fosse un outsider così grande per il titolo di capocannoniere a questo punto. Tuttavia, ha segnato cinque reti in meno di Raphinha, e, a meno di una rimonta folle dei "Blancos", ha solo una partita all'orizzonte giocare. Ribaltare la sconfitta per 3-0 con l'Arsenal non è comunque impossibile al Santiago Bernabéu, e se dovesse accadere, il francese giocherà un ruolo fondamentale.

Ousmane Dembélé è stato un elemento decisivo nelle prestazioni del Paris Saint-Germain quest'anno. Ha segnato 32 volte in 41 partite in tutte le competizioni, ed è a sette marcature in Champions League. Anche il francese avrà probabilmente almeno altre tre partite per aumentare il suo bottino, ma la sua forma nelle partite europee non è stata scintillante come quella mostrata nelle competizioni nazionali.