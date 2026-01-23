Come scommettere sull'ultima giornata della UCL: Alta posta in gioco in 17 partite

Lo scontro tra Arsenal e Kairat è l'unica delle 18 partite in cui non c'è nulla in palio in termini di corsa per i primi otto o i primi 24 posti.

Mercati dell'ultima giornata della Champions League Lottomatica Goldbet Netbet Bayer Leverkusen Handicap -1 vs Villarreal 2.50 2.50 2.00 Kairat Handicap +3 vs Arsenal 2.63 2.63 2.10 PSG vincente & Over 3.5 gol vs Newcastle 3.50 3.50 3.00

Champions League pronta per un'ultima giornata drammatica

L'ultima giornata della Champions League promette di essere molto emozionante. Ogni gol influenzerà la classifica in tempo reale, con 18 partite che si svolgeranno contemporaneamente. Le prime otto squadre si assicureranno il passaggio diretto agli ottavi di finale. Finora, solo Arsenal e Bayern Monaco hanno prenotato il loro posto.

Realisticamente, ci sono 13 club in lotta per gli altri sei posti. Un pareggio dovrebbe bastare al Real Madrid, terzo in classifica, quando affronterà il Benfica. Tuttavia, le squadre classificate tra il quarto e il quindicesimo posto, attualmente separate da soli tre punti, devono ottenere vittorie. In una corsa così serrata, è quasi inevitabile che la differenza reti determini chi si assicurerà un posto tra i primi otto. PSG e Newcastle attualmente condividono il miglior record (+10) tra otto club a 13 punti. Tuttavia, si affronteranno in uno scontro decisivo nell'ultima giornata.

Molte squadre immediatamente sotto a queste due hanno partite finali favorevoli. Il Barcellona ospita il Copenaghen, il Manchester City accoglie il Galatasaray, l'Atlético Madrid è in casa contro il Bodo/Glimt, mentre l'Atalanta visita l'Union Saint-Gilloise. Questi incontri suggeriscono che 16 punti saranno la soglia limite. È una cattiva notizia per Inter e Juventus, attualmente un punto indietro a 12.

Le squadre che finiranno tra il nono e il ventiquattresimo posto entreranno nel turno di spareggio di febbraio. Inoltre, è probabile che ci sia una corsa serrata per gli ultimi posti, che potrebbe offrire molta suspense mercoledì. Lo scontro tra Ajax e Olympiacos e la partita casalinga del Club Brugge contro il Marsiglia sono tra i duelli chiave su questo fronte. Nel frattempo, la partita del Napoli contro il Chelsea avrà un impatto diretto su chi entrerà sia tra i primi otto che tra i primi 24.

Quali squadre vale la pena sostenere?

Capire le molteplici possibilità e variabili sarà fondamentale quando si tratta di scommettere sull'ultima giornata. L'incontro tra PSG e Newcastle è l'esempio perfetto di ciò. Entrambe le squadre attualmente siedono tra le prime otto. Tuttavia, un pareggio al Parc des Princes vedrebbe quasi certamente entrambe le squadre scendere nel turno di spareggio.

Nonostante una campagna complessivamente poco convincente, il PSG ha mostrato segni della squadra che ha brillato in questa competizione la scorsa stagione. Hanno dominato il Bayer Leverkusen 7-2 in Germania a ottobre, prima di battere il Tottenham 5-3 il mese successivo. Data la situazione unica, c'è valore nel sostenere un'altra vittoria ad alto punteggio del PSG contro i Magpies.

L'Arsenal sembra destinato a conquistare il primo posto nella fase a gironi. Solo il Bayern Monaco può prendere il loro posto. Tuttavia, non ci sono benefici tangibili nel finire primi piuttosto che secondi. Questo rende effettivamente l'ultima partita dei Gunners contro il Kairat priva di significato. Con l'Arsenal ancora in lotta per i trofei su quattro fronti, Mikel Arteta sicuramente apporterà cambiamenti alla sua squadra. I kazaki eliminati hanno ben figurato nelle ultime due trasferte, perdendo solo con margini di un gol contro Inter e Copenaghen. Sostenere il Kairat con un handicap +3 potrebbe essere la scelta intelligente.

Inoltre, il Villarreal è già stato eliminato, avendo ottenuto solo un punto in sette partite. Hanno fatto riposare giocatori chiave e sono stati di nuovo deludenti nella sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Ajax nell'ultima partita. Il Sottomarino Giallo sta andando bene in Liga e affronterà il Real Madrid questo weekend. Quella partita avrà la priorità rispetto al viaggio della prossima settimana per giocare contro il Bayer Leverkusen.

I tedeschi dovranno vincere per garantire assolutamente un posto nei playoff. Cinque delle loro ultime sei vittorie in tutte le competizioni sono arrivate con margini di almeno due gol. Sostenere il Leverkusen con un handicap -1 sembra una scommessa che potrebbe di nuovo andare a segno contro avversari che giocano solo per l'orgoglio.