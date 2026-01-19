Il calendario della Champions League offre una grande opportunità di scommessa per la Giornata 7

La mancanza di forma partita potrebbe essere un problema per squadre come il Bodo/Glimt e lo Slavia Praga, che si preparano ad affrontare avversari di élite questa settimana.

Come le pause invernali in Europa influenzano la Champions League

Le pause invernali variano in tutta Europa. Tuttavia, tutti i cinque grandi campionati del continente sono ora tornati in azione, con alcuni che non hanno preso una pausa.

Non è il caso di paesi come il Kazakistan, la Repubblica Ceca, la Danimarca e la Norvegia. Le squadre di queste nazioni potrebbero essere svantaggiate quando giocheranno la loro prima partita competitiva del 2026 questa settimana.

La Champions League è alla sua seconda stagione sotto un nuovo formato che ora include partite a gennaio. Sotto la vecchia struttura, la fase a gironi si concludeva a dicembre. La fase a eliminazione diretta non iniziava fino a febbraio, dopo la fine della maggior parte delle pause invernali.

Pertanto, ci sono dati limitati su come le pause invernali influenzano le squadre nelle ultime due giornate della fase a gironi. La competizione della scorsa stagione ha mostrato che i club colpiti dalle pause spesso hanno avuto difficoltà.

Ciò era particolarmente evidente nella Giornata 7, quando cinque delle sei squadre che non erano ancora tornate all'azione nazionale hanno perso. Ciò includeva una sconfitta per 5-0 per lo Sturm Graz e una perdita per 5-1 per l'RB Salisburgo. Nelle ultime due giornate della fase a gironi della Champions League della scorsa stagione, i club ancora in pausa hanno perso il 75% delle loro partite.

Questa stagione, Bodo/Glimt, Kairat, Copenaghen e Slavia Praga sono ancora in pausa invernale. Nel frattempo, il Qarabag tornerà all'azione nazionale solo tra le loro ultime due partite nella fase a gironi della UCL. I loro avversari sperano di trarne vantaggio.

Barcellona per trarre profitto mentre si conclude la fase a gironi

I maggiori beneficiari nelle prossime due settimane potrebbero essere il Barcellona. Le loro ultime due partite della fase a gironi sono contro lo Slavia Praga e l'FC Copenaghen. Nessuna di queste squadre ha giocato competitivamente dalla prima metà di dicembre.

Lo Slavia ha già subito tre sconfitte con tre gol di scarto in questa competizione. Con una media di 2,33 gol ogni 90 minuti in Europa, il Barcellona è ben posizionato per coprire un handicap di -2 a Praga.

Poi ospitano il Copenaghen nella loro ultima partita. Con la differenza reti che potrebbe entrare in gioco, i catalani potrebbero essere motivati a puntare a una grande vittoria. Finora in Champions League, solo l'Ajax ha subito più gol dei 16 concessi dalla squadra di Jacob Neestrup.

Vincere entrambe le partite vedrebbe il Barça finire a 16 punti. Questo è stato sufficiente per un piazzamento tra le prime otto la scorsa stagione. Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa sono tutte progredite con quel totale.

Anche se dipende da altri risultati, quel totale dovrebbe essere sufficiente per il Barça questa stagione. Dato il loro calendario finale, scommettere sulla squadra di Flick per terminare tra le prime otto appare una buona opzione, con una probabilità implicita del 52,4%.

Anche il Manchester City potrebbe beneficiare di affrontare avversari ancora in pausa invernale. Saranno ansiosi di rispondere rapidamente a una sconfitta dannosa nel derby all'Old Trafford di sabato.

Il Bodo/Glimt non ha giocato una partita nazionale da novembre. Potrebbero essere arrugginiti mentre si preparano ad accogliere la squadra di Pep Guardiola. Hanno concesso 17.0 xG in Champions League finora, che è la cifra più alta nella competizione.

Ciò suggerisce che le occasioni dovrebbero essere abbondanti per i visitatori quando i club si incontreranno martedì. Scommettere su una vittoria del Manchester City in una partita con molti gol sembra offrire valore.