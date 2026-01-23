La tendenza dei gol in Champions League crea un'opportunità di scommessa per l'ultima giornata

Molte squadre devono inseguire vittorie nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Vale la pena puntare su una pioggia di gol in Europa?

Mercati dei gol in Champions League Lottomatica Goldbet Netbet Barcellona vs Copenaghen - Oltre 4.5 gol 2.20 2.20 2.00 Eintracht Francoforte vs Tottenham - Oltre 3.5 gol 2.00 2.00 1.50 Ajax vs Olympiacos - Oltre 3.5 gol 1.80 1.80 1.80

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette ad aggiornamenti

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Perché l'ultima giornata potrebbe vedere una pioggia di gol in tutta Europa

La UEFA ha introdotto il nuovo formato della fase a gironi in parte per aumentare la suspense fino all'ultima giornata. Il prossimo mercoledì promette proprio questo tipo di scenario ad alta tensione. Tutte le 18 partite di Champions League inizieranno contemporaneamente, e quasi tutte le squadre hanno qualcosa in gioco. La corsa per le prime otto posizioni è in bilico, con i club classificati tra il sesto e il tredicesimo posto tutti a 13 punti.

Tutte queste squadre devono vincere per avere una reale possibilità di passaggio diretto agli ottavi di finale. È uno scenario simile per il Tottenham e molto probabilmente per il Liverpool, che attualmente si trovano appena sopra quel gruppo di squadre. Più in basso in classifica, diversi club stanno inseguendo vittorie mentre puntano alle prime 24 posizioni. Con così tanti allenatori che probabilmente prenderanno rischi, i gol potrebbero fioccare.

Finora ci sono stati in media 3,39 gol per partita nella fase a gironi. Ciò equivale a uno ogni 27 minuti, con il 58% di tutti i gol segnati nel secondo tempo. Le varie combinazioni in gioco suggeriscono che vedremo molta azione nell'ultima frazione mentre la fase a gironi si conclude.

La scorsa stagione, ci sono stati in media 3,27 gol per partita in tutto il torneo, escluse le fasi di qualificazione. Tuttavia, l'ultima giornata della fase iniziale ha registrato in media 3,56 gol ogni 90 minuti. La metà delle partite dell'ottava giornata ha visto quattro o più gol. Con ancora più club in cerca di vittorie quest'anno, c'è motivo di aspettarsi più gol rispetto alle giornate precedenti. Ciò suggerisce che gli scommettitori possono trovare valore in diverse partite in tutta Europa.

Dove aspettarsi partite ricche di gol

La sfida casalinga del Barcellona con il FC Copenaghen è sicuramente una che spicca. I catalani sono attualmente a un passo dalle prime otto posizioni per via della differenza reti. Ciò li lascia a inseguire una grande vittoria contro una squadra che finora ha subito 2,43 gol a partita.

Le partite di Champions League che coinvolgono la squadra di Hansi Flick hanno registrato una media di 4,43 gol ogni 90 minuti in questa stagione. È più di qualsiasi altro club, a parte il Borussia Dortmund. Puntare su oltre 4.5 gol è quindi allettante, con una probabilità implicita del 41,7% al Camp Nou.

L'Eintracht Francoforte non è molto indietro rispetto al Barcellona, con le loro partite di UCL che hanno una media di 4,14 gol. Sfortunatamente per i tedeschi, la maggior parte di questi gol è stata subita. Hanno il peggior record difensivo del torneo, avendo subito 19 gol finora. È una buona notizia per il Tottenham, che visita il Deutsche Bank Park nella loro ultima partita. La squadra di Thomas Frank dovrà giocare all'attacco per ottenere tre punti contro avversari già eliminati. Puntare su oltre 3.5 gol sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 38,1%.

Ad Amsterdam, la sfida dell'Ajax con l'Olympiacos sarà una delle partite chiave nella corsa per le prime 24 posizioni. Gli ospiti attualmente occupano l'ultimo posto nei play-off della fase a eliminazione diretta. Tuttavia, un pareggio non basterà. I loro avversari sono due punti indietro e devono vincere per avere una possibilità.

Dovrebbe essere la ricetta per un incontro aperto. Oltre 3.5 gol è stato raggiunto in cinque delle ultime sei partite dell'Ajax in tutte le competizioni. Puntare su una ripetizione potrebbe essere la mossa intelligente mentre entrambe le squadre cercano di rimanere in Champions League mercoledì.