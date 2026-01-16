Tre scommesse dirette sulla Champions League con posti nei play-off in palio

Abbiamo scelto tre scommesse dirette in vista degli ultimi due incontri, tra cui Atalanta, Barcellona e Benfica.

Scommesse dirette sulla Champions League Lottomatica Goldbet Netbet Atalanta per finire tra le prime otto 1.60 1.60 1.40 Barcellona per finire tra le prime otto 1.90 1.90 1.70 Benfica per finire tra il 9° e il 24° posto 2.50 2.50 2.50

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a modifiche.

Atalanta: obiettivo prime otto

L'Atalanta ha vissuto un inizio di stagione complicato sotto la guida di Ivan Juric, tanto che a novembre la società ha deciso per l'esonero. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, e l'impatto è stato quasi immediato: i bergamaschi hanno ottenuto nove vittorie nelle ultime undici partite, perdendo solo al debutto contro il Napoli.

Attualmente la Dea occupa il quinto posto in classifica di Champions League a una sola giornata dal termine della prima fase, con una sola sconfitta a referto. Con le sfide contro Athletic Club (in casa) e Union Saint-Gilloise (in trasferta) all'orizzonte, l'obiettivo è fare bottino pieno. L'approdo di Palladino in panchina ha aumentato drasticamente le chance di una qualificazione diretta agli ottavi di finale.

L'Inter, rivale in Serie A, segue l'Atalanta in classifica e lotterà anch'essa per un posto tra le prime otto. Tuttavia, i nerazzurri di Milano hanno un calendario molto più ostico, dovendo affrontare Arsenal e Borussia Dortmund. L'Atalanta gode invece di uno dei percorsi più agevoli: puntiamo su di loro per il raggiungimento dell'obiettivo.

Barcellona: volata verso le prime otto

Se in campionato il Barcellona sta dominando, il cammino in Champions League è stato finora piuttosto altalenante. Gli uomini di Hansi Flick vantano quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in Liga e hanno recentemente sollevato la Supercoppa. I blaugrana sono reduci da una striscia di undici vittorie consecutive in tutte le competizioni, iniziata dopo il KO contro il Chelsea a novembre.

Tuttavia, il Barça si trova attualmente a due punti dalla zona qualificazione diretta a due giornate dalla fine. Il calendario sorride ai catalani, che dovranno vedersela con Slavia Praga e Copenhagen.

Sei punti dovrebbero essere sufficienti per risalire la china e blindare un posto negli ottavi, specialmente considerando gli scontri diretti di chi sta sopra di loro. È probabile che diverse squadre che precedono Flick perdano punti, a tutto vantaggio del Barcellona. Considerata la caratura degli avversari rimasti, la quota sul loro piazzamento tra le prime otto è molto interessante.

Benfica: piazzamento tra il 9° e il 24° posto

José Mourinho ha collezionato diversi successi da quando siede sulla panchina del Benfica, ma le ultime settimane sono state turbolente. I giganti portoghesi hanno perso terreno nella corsa al titolo nazionale e sono stati eliminati sia dalla Allianz Cup che dalla Taça de Portugal. Proseguire il cammino in Champions è rimasta l'unica ancora di salvezza per dare un senso alla stagione 2025/26.

Al momento, le Águias sono appena fuori dalla zona play-off per un solo punto. Il calendario è in salita, con le sfide contro Juventus e Real Madrid (quest'ultima, fortunatamente, in casa). Nonostante i pronostici siano a sfavore, lo "Special One" potrebbe rivelarsi ancora una volta il fattore decisivo.

Probabilmente al Benfica non serviranno due vittorie per entrare tra le prime 24: anche due pareggi potrebbero bastare. Si prevede che molte dirette concorrenti perdano punti e, storicamente, l'Estádio da Luz è un fortino difficile da espugnare. Con un colpo di genio del proprio allenatore, i lusitani dovrebbero riuscire a strappare un pass per i play-off.