Tre scommesse dirette sulla Champions League con posti nei play-off in palio

Abbiamo scelto tre scommesse dirette in vista degli ultimi due incontri, tra cui Atalanta, Barcellona e Benfica.
|Scommesse dirette sulla Champions League
|Lottomatica
|Goldbet
|Netbet
|Atalanta per finire tra le prime otto
|1.60
|1.60
|1.40
|Barcellona per finire tra le prime otto
|1.90
|1.90
|1.70
|Benfica per finire tra il 9° e il 24° posto
|2.50
|2.50
|2.50
Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a modifiche.
Atalanta: obiettivo prime otto
L'Atalanta ha vissuto un inizio di stagione complicato sotto la guida di Ivan Juric, tanto che a novembre la società ha deciso per l'esonero. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, e l'impatto è stato quasi immediato: i bergamaschi hanno ottenuto nove vittorie nelle ultime undici partite, perdendo solo al debutto contro il Napoli.
Attualmente la Dea occupa il quinto posto in classifica di Champions League a una sola giornata dal termine della prima fase, con una sola sconfitta a referto. Con le sfide contro Athletic Club (in casa) e Union Saint-Gilloise (in trasferta) all'orizzonte, l'obiettivo è fare bottino pieno. L'approdo di Palladino in panchina ha aumentato drasticamente le chance di una qualificazione diretta agli ottavi di finale.
L'Inter, rivale in Serie A, segue l'Atalanta in classifica e lotterà anch'essa per un posto tra le prime otto. Tuttavia, i nerazzurri di Milano hanno un calendario molto più ostico, dovendo affrontare Arsenal e Borussia Dortmund. L'Atalanta gode invece di uno dei percorsi più agevoli: puntiamo su di loro per il raggiungimento dell'obiettivo.
Barcellona: volata verso le prime otto
Se in campionato il Barcellona sta dominando, il cammino in Champions League è stato finora piuttosto altalenante. Gli uomini di Hansi Flick vantano quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in Liga e hanno recentemente sollevato la Supercoppa. I blaugrana sono reduci da una striscia di undici vittorie consecutive in tutte le competizioni, iniziata dopo il KO contro il Chelsea a novembre.
Tuttavia, il Barça si trova attualmente a due punti dalla zona qualificazione diretta a due giornate dalla fine. Il calendario sorride ai catalani, che dovranno vedersela con Slavia Praga e Copenhagen.
Sei punti dovrebbero essere sufficienti per risalire la china e blindare un posto negli ottavi, specialmente considerando gli scontri diretti di chi sta sopra di loro. È probabile che diverse squadre che precedono Flick perdano punti, a tutto vantaggio del Barcellona. Considerata la caratura degli avversari rimasti, la quota sul loro piazzamento tra le prime otto è molto interessante.
Benfica: piazzamento tra il 9° e il 24° posto
José Mourinho ha collezionato diversi successi da quando siede sulla panchina del Benfica, ma le ultime settimane sono state turbolente. I giganti portoghesi hanno perso terreno nella corsa al titolo nazionale e sono stati eliminati sia dalla Allianz Cup che dalla Taça de Portugal. Proseguire il cammino in Champions è rimasta l'unica ancora di salvezza per dare un senso alla stagione 2025/26.
Al momento, le Águias sono appena fuori dalla zona play-off per un solo punto. Il calendario è in salita, con le sfide contro Juventus e Real Madrid (quest'ultima, fortunatamente, in casa). Nonostante i pronostici siano a sfavore, lo "Special One" potrebbe rivelarsi ancora una volta il fattore decisivo.
Probabilmente al Benfica non serviranno due vittorie per entrare tra le prime 24: anche due pareggi potrebbero bastare. Si prevede che molte dirette concorrenti perdano punti e, storicamente, l'Estádio da Luz è un fortino difficile da espugnare. Con un colpo di genio del proprio allenatore, i lusitani dovrebbero riuscire a strappare un pass per i play-off.