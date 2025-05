Perché sostenere i brasiliani nelle fasi iniziali del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club è alle porte: torneo variegato e ricco di sorprese, con i club brasiliani pronti a dire la loro.

A differenza di molti altri club, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense sono pronti a partire per gli Stati Uniti. Il loro campionato è in corso, quindi sono in forma partita.

I brasiliani arrivano carichi

I club brasiliani hanno una storia orgogliosa al Mondiale per Club. Una squadra della loro Serie A è stata in quattro delle ultime sette finali, ma sono sempre arrivati a un passo dalla vittoria. Con quattro squadre in competizione in questa edizione, sperano finalmente di conquistare il titolo.

Questo torneo è preso molto seriamente in Sud America, ed è visto come un'opportunità per dimostrare la loro qualità. Tuttavia, sono passati 15 anni dall'ultima vittoria di una squadra brasiliana, e nessuno dei partecipanti di quest'anno ha mai vinto prima. Il fatto che tutte le squadre siano in attività mentre altrove i club sono in pausa potrebbe anche dar loro un vantaggio.

Questa edizione segna la prima volta che il Mondiale per Club presenta fasi a gironi sotto l'attuale formato. Con i brasiliani nei Gruppi A, B, D e F - e i primi due che si qualificano - i ragazzi della Samba hanno una chance di brillare. Sebbene la loro forma vari tra tornei domestici e continentali, sono pronti a dare il meglio negli USA.

Tranne una, ogni squadra affronterà un avversario che ha giocato almeno due settimane prima dell'inizio della competizione. Notoriamente, gli avversari di Palmeiras e Fluminense non giocheranno da un mese. Può sembrare un dettaglio da poco, ma potrebbe fare una vera differenza per le loro prime partite.

I brasiliani partono forte

La prima squadra brasiliana a scendere in campo dovrà affrontare un compito molto difficile, con il Palmeiras contro il Porto al MetLife Stadium. Il Verdão è stato impressionante in casa, avendo vinto le ultime sette partite in tutte le competizioni, ed è in cima alla classifica della Serie A. Si sentiranno fiduciosi contro la terza miglior squadra del Portogallo, con Estevão - presto al Chelsea - in forma straordinaria.

Successivamente tocca al Botafogo, che è favorito per la sua apertura del Mondiale per Club contro i Seattle Sounders. La forma dell'Alvinegro Carioca è stata altalenante per un po', ma affrontano una squadra dei Sounders altrettanto mediocre. Gli infortuni ai giocatori chiave non hanno aiutato la squadra di Renato Paiva, ma hanno comunque una qualità forte.

Il Flamengo si è dimostrato molto difficile da battere sotto l'ex difensore del Chelsea, Filipe Luís. Sono stati sconfitti solo quattro volte in tutto il 2025 finora, e Giorgian de Arrascaeta è in ottima forma. Tuttavia, l'Esperance non è da meno. Sono stati recentemente incoronati campioni di Tunisia, quindi ci si aspettano gol da entrambe le parti.

Infine, per il primo turno di partite, l'attenzione brasiliana si sposterà sul Fluminense. Affronteranno un'apertura impegnativa contro il Borussia Dortmund, ma anche i tedeschi mancano di forma partita. Il Tricolor avrà un compito arduo davanti, ma può creare problemi - soprattutto se Germán Cano riuscirà a tornare dall'infortunio in tempo per il torneo.