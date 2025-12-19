+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
stake bonus
Antonio Pannella

Bonus Stake dicembre 2025 benvenuto esclusivo per scommesse e casinò

In questa pagina i lettori possono trovare tutte le info sui bonus Stake di benvenuto di questo nuovo operatore.

Stake accoglie i nuovi giocatori con un bonus di benvenuto fino a 1.000€ per le scommesse. Il bonus casinò prevede 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento. 

Panoramica dei bonus benvenuto Stake

Stake: bonus scommesse

I nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco sul sito di Stake.it utilizzando il link affiliato presente in questa pagina, attivano un'offerta maggiorata che funzion così:

  • 🏷️ Descrizione offerta: 100% primo versamento fino 1.000€
  • 🛠️ Come funziona: Occorre registrarsi tramite link affiliato e depositare minimo 20€, massimo 1.000€. L'importo viene accreditato dopo aver soddisfatto i requisiti pari a x8 volte il versato su multiple minimo 4 eventi, quota 1.90 per ciascuno o maggiore.
  • 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.
  • 🔒 Requisiti di puntata: Convertito in Real Bonus, questo va rigiocato una volta su multiple minimo 2 eventi quota 1.50 per ciascuno.
  • ✔️ Giochi contribuenti: Tutte le scommesse tranne giocate a sistema, cash out, antepost. 
  • ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito.
  • 🔎 Termini e condizioni: La puntata massima effettuabile con il bonus di Stake è di 100€

Per conoscere tutti i termini e condizioni dell'offerta, è preferibile visitare il sito ufficiale di questo nuovo bookmaker.

Bonus benvenuto casinò Stake

Come funziona il bonus di benvenuto Stake? Ecco i dettagli:

  • 🏷️ Descrizione offerta: 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento
  • 🛠️ Come funziona: Effettuando la registrazione tramite link affiliato e verificando il conto si ottiene subito un bonus senza deposito di 25€.  A fronte di un versamento minimo di 20€, si ottiene il 100% dell'importo versato fino a 1.000€.
  • 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.
  • 🔒 Requisiti di puntata: Il Fun Bonus senza deposito ha wagering pari a x50 da soddisfare entro 2 giorni. L'importo sul primo versamento ha un requisito di puntata di 35 volte il suo valore con validità di 5 giorni.
  • ✔️ Giochi contribuenti: L'importo ricevuto è valido esclusivamente su una lista specifica di slot di diversi fornitori.
  • ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 2 o 5 giorni dalla data di accredito.
  • 🔎 Termini e condizioni: Attenzione a non effettuare un prelievo prima di aver soddisfatto i requisiti richiesti.

Ricordiamo che ad ogni promozione si applicano termini e condizioni specifici, che consigliamo di consultare per intero sul portale ufficiale dell'operatore. Il gioco è riservato ai maggiorenni.

Come aprire un conto di gioco

Per accedere al bonus Stake, il primo passo è la registrazione:

  1. Visitare il sito ufficiale: Andare su stake.it per iniziare la procedura di registrazione.
  2. Creare un account: Compilare il modulo con i dati personali e le informazioni richieste.
  3. Verificare il conto: Completare la procedura di verifica del conto, che è un requisito fondamentale per accedere alla promozione.
  4. Effettuare il primo deposito: Effettuare un primo deposito di almeno 10€ durante il periodo promozionale per attivare il bonus.

Altre promozioni di Stake

Oltre al bonus di benvenuto, Stake propone diverse altre promozioni, tra cui iniziative dedicate ai giocatori più fedeli e un interessante bonus multipla per gli appassionati di sport.

Stake: bonus multipla fino al 150%

Il bonus multipla di Stake offre una maggiorazione progressiva sulla vincita delle scommesse multiple vincenti. La promozione si applica a una varietà di sport, inclusi calcio e tennis.

  • Numero di eventi: Almeno 5 selezioni.
  • Quota minima: La quota minima è di 1.25 per ciascuna selezione.
  • Percentuale di incremento: La percentuale di maggiorazione parte dal 4% per 5 eventi e raggiunge un massimo del 150% per 30 eventi.

Stake: bonus confronto con altri operatori

  • Marathonbet: A differenza di Stake, che al momento ha un'offerta di benvenuto dedicata al casinò, Marathonbet propone un'offerta sportiva che combina una promo sul primo versamento e un bonus cashback settimanale, per un valore totale di 350€.
  • Stanleybet: Stanleybet offre un bonus sul deposito per lo sport che si sblocca progressivamente fino a 1.000€, a cui si aggiunge una Freebet senza deposito. Stake, invece, non ha un bonus di benvenuto per lo sport.
  • Planetwin365: Planetwin365 propone un pacchetto di bonus sport che può arrivare a 2.050€. A differenza di Stake, l'offerta di Planetwin365 è limitata alle scommesse sportive, mentre Stake si concentra sul casinò.

Domande frequenti sul bonus Stake

Qual è il bonus scommesse di Stake?

Il bonus scommesse di Stake è pari al 100% della prima ricarica fino 1.000€ attivabile effettuando la registrazione tramite link affiliato. 

Qual è il welcome bonus per il casinò di Stake?

Aprendo un nuovo conto di gioco tramite link dedicato, i nuovi utenti appassionati di casinò possono ottenere un bonus senza deposito di 25€ su Stake e 100% fino 1.000€ sulla prima ricarica.

In quanto tempo devo utilizzare il bonus?

Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito. Mentre il bonus senza deposito casinò ha validità di 2 giorni e quello sul primo versamento scade dopo 5 giorni dall'accredito.