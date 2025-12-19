Stake accoglie i nuovi giocatori con un bonus di benvenuto fino a 1.000€ per le scommesse. Il bonus casinò prevede 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento.

Panoramica dei bonus benvenuto Stake

Stake: bonus scommesse

I nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco sul sito di Stake.it utilizzando il link affiliato presente in questa pagina, attivano un'offerta maggiorata che funzion così:

🏷️ Descrizione offerta: 100% primo versamento fino 1.000€

100% primo versamento fino 1.000€ 🛠️ Come funziona: Occorre registrarsi tramite link affiliato e depositare minimo 20€, massimo 1.000€. L'importo viene accreditato dopo aver soddisfatto i requisiti pari a x8 volte il versato su multiple minimo 4 eventi, quota 1.90 per ciascuno o maggiore.

Occorre registrarsi tramite link affiliato e depositare minimo 20€, massimo 1.000€. L'importo viene accreditato dopo aver soddisfatto i requisiti pari a x8 volte il versato su multiple minimo 4 eventi, quota 1.90 per ciascuno o maggiore. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.

Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta. 🔒 Requisiti di puntata: Convertito in Real Bonus, questo va rigiocato una volta su multiple minimo 2 eventi quota 1.50 per ciascuno.

Convertito in Real Bonus, questo va rigiocato una volta su multiple minimo 2 eventi quota 1.50 per ciascuno. ✔️ Giochi contribuenti: Tutte le scommesse tranne giocate a sistema, cash out, antepost.

Tutte le scommesse tranne giocate a sistema, cash out, antepost. ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito.

Il Fun Bonus ha una validità di dalla data di accredito. 🔎 Termini e condizioni: La puntata massima effettuabile con il bonus di Stake è di 100€

Per conoscere tutti i termini e condizioni dell'offerta, è preferibile visitare il sito ufficiale di questo nuovo bookmaker.

Bonus benvenuto casinò Stake

Come funziona il bonus di benvenuto Stake? Ecco i dettagli:

🏷️ Descrizione offerta: 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento

25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento 🛠️ Come funziona: Effettuando la registrazione tramite link affiliato e verificando il conto si ottiene subito un bonus senza deposito di 25€. A fronte di un versamento minimo di 2 0€ , si ottiene il 100% dell'importo versato fino a 1.000€.

Effettuando la registrazione tramite link affiliato e verificando il conto si ottiene subito un bonus senza deposito di 25€. A fronte di un versamento minimo di , si ottiene il dell'importo versato fino a 1.000€. 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.

Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta. 🔒 Requisiti di puntata: Il Fun Bonus senza deposito ha wagering pari a x50 da soddisfare entro 2 giorni. L'importo sul primo versamento ha un requisito di puntata di 35 volte il suo valore con validità di 5 giorni.

Il Fun Bonus senza deposito ha wagering pari a x50 da soddisfare entro 2 giorni. L'importo sul primo versamento ha un requisito di puntata di il suo valore con validità di 5 giorni. ✔️ Giochi contribuenti: L'importo ricevuto è valido esclusivamente su una lista specifica di slot di diversi fornitori.

L'importo ricevuto è valido esclusivamente su una lista specifica di slot di diversi fornitori. ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 2 o 5 giorni dalla data di accredito.

Il Fun Bonus ha una validità di dalla data di accredito. 🔎 Termini e condizioni: Attenzione a non effettuare un prelievo prima di aver soddisfatto i requisiti richiesti.

Ricordiamo che ad ogni promozione si applicano termini e condizioni specifici, che consigliamo di consultare per intero sul portale ufficiale dell'operatore. Il gioco è riservato ai maggiorenni.

Come aprire un conto di gioco

Per accedere al bonus Stake, il primo passo è la registrazione:

Visitare il sito ufficiale: Andare su stake.it per iniziare la procedura di registrazione. Creare un account: Compilare il modulo con i dati personali e le informazioni richieste. Verificare il conto: Completare la procedura di verifica del conto, che è un requisito fondamentale per accedere alla promozione. Effettuare il primo deposito: Effettuare un primo deposito di almeno 10€ durante il periodo promozionale per attivare il bonus.

Altre promozioni di Stake

Oltre al bonus di benvenuto, Stake propone diverse altre promozioni, tra cui iniziative dedicate ai giocatori più fedeli e un interessante bonus multipla per gli appassionati di sport.

Stake: bonus multipla fino al 150%

Il bonus multipla di Stake offre una maggiorazione progressiva sulla vincita delle scommesse multiple vincenti. La promozione si applica a una varietà di sport, inclusi calcio e tennis.

Numero di eventi: Almeno 5 selezioni .

Almeno . Quota minima: La quota minima è di 1.25 per ciascuna selezione.

La quota minima è di per ciascuna selezione. Percentuale di incremento: La percentuale di maggiorazione parte dal 4% per 5 eventi e raggiunge un massimo del 150% per 30 eventi.

Stake: bonus confronto con altri operatori

Marathonbet: A differenza di Stake, che al momento ha un'offerta di benvenuto dedicata al casinò, Marathonbet propone un'offerta sportiva che combina una promo sul primo versamento e un bonus cashback settimanale, per un valore totale di 350€.

A differenza di Stake, che al momento ha un'offerta di benvenuto dedicata al casinò, Marathonbet propone un'offerta sportiva che combina una promo sul primo versamento e un bonus cashback settimanale, per un valore totale di 350€. Stanleybet: Stanleybet offre un bonus sul deposito per lo sport che si sblocca progressivamente fino a 1.000€ , a cui si aggiunge una Freebet senza deposito. Stake, invece, non ha un bonus di benvenuto per lo sport.

Stanleybet offre un bonus sul deposito per lo sport che si sblocca progressivamente fino a , a cui si aggiunge una Freebet senza deposito. Stake, invece, non ha un bonus di benvenuto per lo sport. Planetwin365: Planetwin365 propone un pacchetto di bonus sport che può arrivare a 2.050€. A differenza di Stake, l'offerta di Planetwin365 è limitata alle scommesse sportive, mentre Stake si concentra sul casinò.

Domande frequenti sul bonus Stake

Qual è il bonus scommesse di Stake?

Il bonus scommesse di Stake è pari al 100% della prima ricarica fino 1.000€ attivabile effettuando la registrazione tramite link affiliato.

Qual è il welcome bonus per il casinò di Stake?

Aprendo un nuovo conto di gioco tramite link dedicato, i nuovi utenti appassionati di casinò possono ottenere un bonus senza deposito di 25€ su Stake e 100% fino 1.000€ sulla prima ricarica.

In quanto tempo devo utilizzare il bonus?

Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito. Mentre il bonus senza deposito casinò ha validità di 2 giorni e quello sul primo versamento scade dopo 5 giorni dall'accredito.