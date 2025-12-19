Stake accoglie i nuovi giocatori con un bonus di benvenuto fino a 1.000€ per le scommesse. Il bonus casinò prevede 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento.
Panoramica dei bonus benvenuto Stake
Stake: bonus scommesse
I nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco sul sito di Stake.it utilizzando il link affiliato presente in questa pagina, attivano un'offerta maggiorata che funzion così:
- 🏷️ Descrizione offerta: 100% primo versamento fino 1.000€
- 🛠️ Come funziona: Occorre registrarsi tramite link affiliato e depositare minimo 20€, massimo 1.000€. L'importo viene accreditato dopo aver soddisfatto i requisiti pari a x8 volte il versato su multiple minimo 4 eventi, quota 1.90 per ciascuno o maggiore.
- 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.
- 🔒 Requisiti di puntata: Convertito in Real Bonus, questo va rigiocato una volta su multiple minimo 2 eventi quota 1.50 per ciascuno.
- ✔️ Giochi contribuenti: Tutte le scommesse tranne giocate a sistema, cash out, antepost.
- ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito.
- 🔎 Termini e condizioni: La puntata massima effettuabile con il bonus di Stake è di 100€
Per conoscere tutti i termini e condizioni dell'offerta, è preferibile visitare il sito ufficiale di questo nuovo bookmaker.
Bonus benvenuto casinò Stake
Come funziona il bonus di benvenuto Stake? Ecco i dettagli:
- 🏷️ Descrizione offerta: 25€ senza deposito + 100% fino 1.000€ sul primo versamento
- 🛠️ Come funziona: Effettuando la registrazione tramite link affiliato e verificando il conto si ottiene subito un bonus senza deposito di 25€. A fronte di un versamento minimo di 20€, si ottiene il 100% dell'importo versato fino a 1.000€.
- 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.
- 🔒 Requisiti di puntata: Il Fun Bonus senza deposito ha wagering pari a x50 da soddisfare entro 2 giorni. L'importo sul primo versamento ha un requisito di puntata di 35 volte il suo valore con validità di 5 giorni.
- ✔️ Giochi contribuenti: L'importo ricevuto è valido esclusivamente su una lista specifica di slot di diversi fornitori.
- ⏱️ Validità: Il Fun Bonus ha una validità di 2 o 5 giorni dalla data di accredito.
- 🔎 Termini e condizioni: Attenzione a non effettuare un prelievo prima di aver soddisfatto i requisiti richiesti.
Ricordiamo che ad ogni promozione si applicano termini e condizioni specifici, che consigliamo di consultare per intero sul portale ufficiale dell'operatore. Il gioco è riservato ai maggiorenni.
Come aprire un conto di gioco
Per accedere al bonus Stake, il primo passo è la registrazione:
- Visitare il sito ufficiale: Andare su stake.it per iniziare la procedura di registrazione.
- Creare un account: Compilare il modulo con i dati personali e le informazioni richieste.
- Verificare il conto: Completare la procedura di verifica del conto, che è un requisito fondamentale per accedere alla promozione.
- Effettuare il primo deposito: Effettuare un primo deposito di almeno 10€ durante il periodo promozionale per attivare il bonus.
Altre promozioni di Stake
Oltre al bonus di benvenuto, Stake propone diverse altre promozioni, tra cui iniziative dedicate ai giocatori più fedeli e un interessante bonus multipla per gli appassionati di sport.
Stake: bonus multipla fino al 150%
Il bonus multipla di Stake offre una maggiorazione progressiva sulla vincita delle scommesse multiple vincenti. La promozione si applica a una varietà di sport, inclusi calcio e tennis.
- Numero di eventi: Almeno 5 selezioni.
- Quota minima: La quota minima è di 1.25 per ciascuna selezione.
- Percentuale di incremento: La percentuale di maggiorazione parte dal 4% per 5 eventi e raggiunge un massimo del 150% per 30 eventi.
Stake: bonus confronto con altri operatori
- Marathonbet: A differenza di Stake, che al momento ha un'offerta di benvenuto dedicata al casinò, Marathonbet propone un'offerta sportiva che combina una promo sul primo versamento e un bonus cashback settimanale, per un valore totale di 350€.
- Stanleybet: Stanleybet offre un bonus sul deposito per lo sport che si sblocca progressivamente fino a 1.000€, a cui si aggiunge una Freebet senza deposito. Stake, invece, non ha un bonus di benvenuto per lo sport.
- Planetwin365: Planetwin365 propone un pacchetto di bonus sport che può arrivare a 2.050€. A differenza di Stake, l'offerta di Planetwin365 è limitata alle scommesse sportive, mentre Stake si concentra sul casinò.
Domande frequenti sul bonus Stake
Qual è il bonus scommesse di Stake?
Il bonus scommesse di Stake è pari al 100% della prima ricarica fino 1.000€ attivabile effettuando la registrazione tramite link affiliato.
Qual è il welcome bonus per il casinò di Stake?
Aprendo un nuovo conto di gioco tramite link dedicato, i nuovi utenti appassionati di casinò possono ottenere un bonus senza deposito di 25€ su Stake e 100% fino 1.000€ sulla prima ricarica.
In quanto tempo devo utilizzare il bonus?
Il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni dalla data di accredito. Mentre il bonus senza deposito casinò ha validità di 2 giorni e quello sul primo versamento scade dopo 5 giorni dall'accredito.